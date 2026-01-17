Thủ đoạn 'phù phép' thịt lợn sề thành thịt nhím, nai, bắp dê Úc

Ngày 16/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đang điều tra mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Nguyễn Văn Phong (chủ cơ sở sản xuất tại xã Bà Điểm), Trần Thị Vạn Phước (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG) và Nguyễn Phi Long (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát).

Công an khởi tố tám người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm tám người gồm Phong, Phước, Long và các đồng phạm liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, nhóm này đã tung ra thị trường hơn 50 tấn thịt giả các loại, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Dùng da đà điểu, huyết để "phù phép" thịt lợn sề

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận chi tiết thủ đoạn "phù phép" thịt lợn sề thành thịt nhím, thịt nai và bắp dê Úc. Nguyễn Văn Phong khai nhận, để tạo ra các loại thịt giả như bắp dê Úc, thịt nhím cắt lát, thịt nai… cơ sở của Phong hoàn toàn sử dụng nguyên liệu là thịt lợn.

Long, Phước và Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đáng chú ý, khi kiểm tra kho hàng, lực lượng công an phát hiện một túi nilon chứa vật thể lạ mà ban đầu Phong quanh co là mỡ bỏ đi. Tuy nhiên, trước các chứng cứ sắc bén, Phong thừa nhận đó là da đà điểu được dùng để làm giả thịt nhím.

“Thịt lợn em xắt lát ra rồi cho da đà điểu vào để giả thịt nhím chứ không làm gì cả” – Phong khai và cho biết mục đích việc ngụy trang bằng da đà điểu là để che mắt người mua và “để cho đẹp”.

Phong tự tay "phù phép" thịt heo thành thịt nhím tại cơ sở của mình. Ảnh: CA

Quy trình làm giả được thực hiện khá tỉ mỉ: Phong dùng muối chà xát lên thịt lợn đông lạnh để khử mùi và giữ độ tươi, sau đó rửa lại bằng nước muối. Da đà điểu được cắt nhỏ bằng đốt ngón tay rồi rải đều lên trên các miếng thịt lợn đã xắt lát.

Sau công đoạn "đính" da, số thịt này được dán nhãn “thịt nhím”, hút chân không rồi mang đi tiêu thụ tại các quán ăn, nhà hàng với giá siêu rẻ.

Không chỉ có Phong, tại các cơ sở khác trong đường dây, công nghệ làm giả cũng tinh vi không kém. Cao Chiến Thắng (54 tuổi), một người làm thuê tại cơ sở sản xuất, thừa nhận để thịt giả có màu bắt mắt, Thắng dùng tiết lợn (huyết) thoa đều lên miếng thịt trắng. Theo Thắng, việc này giúp thịt “có màu, nhìn cho đẹp chứ thịt không thì nó trắng bách”.

Da đà điểu được cắt thành lát rồi rải đều lên thịt lợn. Ảnh: CA

Tương tự, bà Nguyễn Thị Mai, một người làm công khác, cũng thừa nhận tự tay cắt thịt lợn, thoa huyết lên rồi đem cấp đông. Sau khoảng một ngày, khi miếng thịt đã cứng lại và thấm màu, bà Mai mới thực hiện dán nhãn và hút chân không để hoàn tất quy trình "sản xuất" thịt nai, bắp dê giả trong chưa đầy một phút.

Sau đó, Phong hút chân không rồi đưa ra thị trường. Ảnh: CA

Công an xác định, nhóm này ngoài sử dụng thịt lợn thông thường thì còn sử dụng cả thịt lợn sề để đánh lừa người tiêu dùng.

Gắn mác trang trại để đánh lừa người tiêu dùng

Để củng cố lòng tin của khách hàng và các nhà hàng, nhóm này đầu tư rất kỹ lưỡng vào khâu bao bì và nhãn mác. Các sản phẩm "phù phép" thịt lợn thành thịt nhím được đóng gói công phu, bên ngoài in dòng chữ: “Trại nhím HA – Chuyên cung cấp nhím giống, nhím thịt. Sản phẩm 100% từ thịt nhím”.

Để tăng độ tin cậy, các bị can còn ghi địa chỉ trang trại giả tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận cũ) kèm số điện thoại, email liên lạc.

Ông Thắng (bên trái) cho biết tự tay biến thịt heo thành thịt nai tại cơ sở sản xuất. Ảnh: CA

Đối với thịt nai giả, nhóm này sử dụng nhãn mác ghi: “Sản phẩm từ đà điểu – Thịt sạch thế kỷ - Trang trại đà điểu Củ Chi” hoặc nhãn mác “Trang trại chăn nuôi Bình Phước” với trọng lượng mỗi túi khoảng 1kg.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, PC03 đã phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm giả quy mô lớn này hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM. Thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán, chuyên án đã được xác lập.

Sản phẩm bắp dê Úc được "phù phép" từ thịt lợn. Ảnh: CA

Nhiều tổ công tác đã đồng loạt khám xét các địa điểm: Nhà không số tại ấp 29, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ); Công ty Khánh Ngọc SG tại số 345 Bình Trị Đông (quận Bình Tân cũ) và Công ty Đại Lộc Phát tại xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).

Đồng thời, lực lượng công an cũng tiến hành truy xét các kho lạnh, nhà hàng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk… vốn là nơi tiêu thụ chính của đường dây này.

Công an hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện PC03 đang tiếp tục điều tra mở rộng.