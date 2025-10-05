Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Phát hiện thi thể nam giới bị xích vào cây giữa cánh đồng hoang

Thi thể một người đàn ông Thái Lan được phát hiện trong tình trạng bị xích vào cây giữa cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Nakhon Pathom.

An An (Theo The Thaiger)

Theo The Thaiger, ngày 2/10, một người chăn bò đã báo cảnh sát sau khi phát hiện một thi thể giữa cánh đồng bỏ hoang rậm rạp ở Marb Kae, Mueang, tỉnh Nakhon Pathom.

Thi thể nằm cách lề đường khoảng 20 đến 30 mét, trong tình trạng chân trái bị xích vào cây.

thi.png
Chiếc xe đạp được phát hiện gần thi thể nạn nhân. Ảnh: Thaiger.

Cảnh sát cùng đội cứu hộ và nhân viên y tế từ Bệnh viện Nakhon Pathom đã có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện một chiếc tạp dề màu xanh, dép tông, chai nước ngọt, một chai nước, ba gói thuốc diệt cỏ và một chiếc xe đạp màu hồng gần thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là Supalerk, 55 tuổi. Nạn nhân đã tử vong ít nhất 2 đến 3 ngày trước khi được tìm thấy.

Kênh 8 đưa tin rằng vợ của Supalerk đã nộp đơn trình báo mất tích lên Đồn cảnh sát Nakhon Pathom, trong khi con gái ông đã lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Vợ ông sau đó đến hiện trường và xác nhận danh tính người chồng mất tích.

Thi thể của Supalerk đã được đưa đến Bệnh viện Nakhon Pathom để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử, song vẫn cần điều tra thêm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm

Nguồn video: VTV
#thi thể bị xích vào cây #phát hiện thi thể nam giới #tìm kiếm người mất tích Thái Lan #các dấu hiệu tử vong bất thường #vụ án mạng hay tự tử #bệnh viện khám nghiệm tử thi

Bài liên quan

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể 5 người trong một gia đình

Thi thể 5 người trong một gia đình được phát hiện tại một căn nhà thuê ở Ấn Độ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo NDTV, một cặp vợ chồng cùng 3 người con của họ được phát hiện đã tử vong tại ngôi nhà thuê ở Bagodara, Ahmedabad, Ấn Độ, vào sáng 20/7.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và xe cứu thương đã tới hiện trường đưa cả 5 người đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ tuyên bố họ đều đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Vipul Vaghela, 32 tuổi, vợ anh là Sonal Vaghela (26 tuổi) và các con Kareena (11 tuổi), Mayur (8 tuổi) và Princy (5 tuổi).

Xem chi tiết

Thế giới

Nữ sát nhân đầu độc hại chết 3 người nhà chồng

Một phụ nữ Australia đã bị kết án tù chung thân, không được ân xá trong 33 năm sau khi đầu độc hại chết 3 người nhà chồng.

Theo Al Jazeera, Erin Patterson bị kết tội sát hại mẹ chồng, Gail Patterson, bố chồng, Donald Patterson, và chị gái của Gail là Heather Wilkinson bằng cách đầu độc họ bằng món thịt bò Wellington trộn nấm độc.

Bồi thẩm đoàn cũng tuyên bố người phụ nữ 50 tuổi này bị cáo buộc cố ý giết Ian Wilkinson, chồng của Heather. Ian Wilkinson may mắn sống sót sau "bữa tối tử thần" tại nhà Erin ở Leongatha, Australia, hồi tháng 7/2023.

Xem chi tiết

Thế giới

Bi kịch người vợ mang bầu bị chồng sát hại trước ngày sinh

Trong cơn tức giận, người chồng siết cổ vợ đến tử vong khi nạn nhân đang mang bầu 9 tháng.

India Today đưa tin, vụ việc chồng sát hại vợ đang mang bầu xảy ra tại Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào đêm 13/4.
Cảnh sát cho biết, nạn nhân, Anusha, mang bầu 9 tháng và dự sinh vào ngày 14/4. Một ngày trước đó, vợ chồng Anusha đã tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ khuyên Anusha nên nhập viện ngay để sinh. Tuy nhiên, hai vợ chồng quyết định hoãn lại đến ngày hôm sau.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới