Phát hiện thi thể nam giới bị xích vào cây giữa cánh đồng hoang

Thi thể một người đàn ông Thái Lan được phát hiện trong tình trạng bị xích vào cây giữa cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Nakhon Pathom.

Theo The Thaiger, ngày 2/10, một người chăn bò đã báo cảnh sát sau khi phát hiện một thi thể giữa cánh đồng bỏ hoang rậm rạp ở Marb Kae, Mueang, tỉnh Nakhon Pathom.

Thi thể nằm cách lề đường khoảng 20 đến 30 mét, trong tình trạng chân trái bị xích vào cây.

Chiếc xe đạp được phát hiện gần thi thể nạn nhân. Ảnh: Thaiger.

Cảnh sát cùng đội cứu hộ và nhân viên y tế từ Bệnh viện Nakhon Pathom đã có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện một chiếc tạp dề màu xanh, dép tông, chai nước ngọt, một chai nước, ba gói thuốc diệt cỏ và một chiếc xe đạp màu hồng gần thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là Supalerk, 55 tuổi. Nạn nhân đã tử vong ít nhất 2 đến 3 ngày trước khi được tìm thấy.

Kênh 8 đưa tin rằng vợ của Supalerk đã nộp đơn trình báo mất tích lên Đồn cảnh sát Nakhon Pathom, trong khi con gái ông đã lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Vợ ông sau đó đến hiện trường và xác nhận danh tính người chồng mất tích.

Thi thể của Supalerk đã được đưa đến Bệnh viện Nakhon Pathom để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử, song vẫn cần điều tra thêm.

