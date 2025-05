Bi kịch người vợ mang bầu bị chồng sát hại trước ngày sinh

Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên an nghỉ bên ngoài Vatican sau hơn 100 năm. Các vị giáo hoàng trước đó được an táng bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter tại thành phố Vatican. Ảnh: Vatican Media.