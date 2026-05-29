Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026

Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin mới về mẫu thẻ nhà báo 2026.

Theo Công an Nhân dân

I. MẪU THẺ NHÀ BÁO

Kích thước thẻ: 85,725*53,975*0,76mm

II. KÍCH THƯỚC, CHẤT LIỆU VÀ HÌNH THỨC

1. Kích thước: Chiều dài 85,725mm, chiều rộng 53,975mm, độ dày

0.76mm, theo chuẩn ISO CR80.

2. Chất liệu: Bằng nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.

3. Hình thức: Nền trước màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

3.1. Mặt trước của thẻ nhà báo:

a) Tiếp giáp với lề trái của thẻ nhà báo:

- Phía trên in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 2cm x 3cm.

- Phía dưới ảnh là vị trí mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.2

b) Giữa thẻ:

- Phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”.

- Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên/Full name; Bút danh/Pseudonym;

Năm sinh/Year of birth; Cơ quan/Organization.

- Dưới cùng là các dòng chữ: Số thẻ/ No; Ngày cấp/Date of issue; Có giá trị đến/Date of expiry.

c) Tiếp giáp với lề phải của thẻ nhà báo:

- Dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.2. Mặt sau của thẻ nhà báo:

a) Trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM” .

b) Giữa là hình quốc huy.

c) Hình nền màu đỏ có hoa văn trống đồng và phía dưới thẻ có hình hoa sen

d) Phía dưới quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”.

III. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN TRÊN THẺ NHÀ BÁO

1. Họ và tên: Ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo bản khai đăng

ký cấp, đổi thẻ.

2. Bút danh: Ghi theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

3. Năm sinh: Ghi năm sinh theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

4. Cơ quan: Ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

5. Số thẻ nhà báo gồm 09 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

6. Mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo: Khi quét QR code sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm các thông tin: Tình trạng hiệu lực của thẻ; Họ và tên; cơ quan báo chí; số thẻ nhà báo.

7. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo: 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Theo Quyết định, Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 được gia hạn thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/6/2026.

Thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo... vẫn làm được thủ tục đi máy bay

(Kiến Thức) - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định: Thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, Giấy phép lái xe, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam... vẫn được dùng để làm thủ tục hàng không.

Liên quan tới thông tin thông tư 45/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, vừa được bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành về việc hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay không được dùng một số giấy tờ gây xôn xao dư luận, chiều ngày 27/11, trao đổi với báo chí Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Đinh Việt Sơn, khẳng định: Thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, Giấy phép lái xe, Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam vẫn được dùng để làm thủ tục hàng không.
Theo ông Sơn, ngay trong tối ngày 27/11, đơn vị đã báo cáo Bộ GTVT xin đính chính Điểm 45, Điều 1, Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT.
Giải báo chí về nông nghiệp Việt Nam 2026: Hình ảnh nông dân đổi mới

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ IV chính thức công bố Thể lệ giải, cơ cấu giải thưởng.

Theo đó, ngay sau khi kết thúc Lễ trao giải báo chí toàn quốc về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” lần thứ III- năm 2025 (diễn ra tháng 10/2025), Ban Tổ chức đã chính thức phát động giải báo chí chuyên về “tam nông” lần thứ IV. Đây là lần thứ 4 liên tiếp, giải báo chí chuyên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tổ chức. Giải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank.

Với chủ đề “Xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam thời đại mới, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, chương trình giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 được tổ chức nhằm thức hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV (nhiệm kỳ 2026- 2031) của Đảng về “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19- NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tạo không khí thi đua, phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân cả nước hướng tới chào mừng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026- 2031).

