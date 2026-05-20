Xe bơm bê tông gặp sự cố, một thợ xây ở Gia Lai tử vong tại chỗ

Hai nạn nhân bị thương đang được đưa đi cấp cứu và hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

Ngày 20/5, ông Trương Nam Phong, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi cần bơm bê tông bất ngờ bị gãy, trúng các công nhân đang làm việc, khiến một người tử vong và hai người bị thương đang được cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh NDCC

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h15' ngày 20/5, một xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn) để phục vụ thi công đổ bê tông nhà người dân. Trong quá trình vận hành, cần bơm bê tông bất ngờ bị gãy, va trúng các công nhân đang làm việc.

Vụ tai nạn khiến một nam công nhân 46 tuổi, trú ở địa phương, tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân của vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.