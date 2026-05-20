Xe bơm bê tông gặp sự cố, một thợ xây ở Gia Lai tử vong tại chỗ

Hai nạn nhân bị thương đang được đưa đi cấp cứu và hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

Hà Ngọc Chính

Ngày 20/5, ông Trương Nam Phong, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi cần bơm bê tông bất ngờ bị gãy, trúng các công nhân đang làm việc, khiến một người tử vong và hai người bị thương đang được cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh NDCC

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h15' ngày 20/5, một xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương (khu phố 4, phường Bồng Sơn) để phục vụ thi công đổ bê tông nhà người dân. Trong quá trình vận hành, cần bơm bê tông bất ngờ bị gãy, va trúng các công nhân đang làm việc.

Vụ tai nạn khiến một nam công nhân 46 tuổi, trú ở địa phương, tử vong tại chỗ. Hai người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân của vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mời bạn đọc xem Clip cảnh báo tai nạn lao động. Nguồn VTV
Khởi tố vụ tai nạn lao động ở núi Tazon, 3 người thiệt mạng

Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vô ý làm chết người” liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực triền núi Tazon, thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), làm 3 người tử vong.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Tai nạn lao động, một công nhân điện lực ở Quảng Trị tử vong

Trong quá trình bốc dỡ, dây cáp không may bị đứt làm cột điện rơi xuống đè trúng một nam nhân viên, khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Ngày 26/5, thông tin từ Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị xác nhận, một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại huyện Vĩnh Linh khiến một công nhân tử vong trong quá trình bốc dỡ cột điện.

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 25/5, nhóm công nhân thuộc Điện lực huyện Vĩnh Linh tiến hành bốc dỡ cột điện từ thùng xe cẩu xuống đất tại Khu đô thị bắc Hồ Xá.

Công an thông tin vụ tai nạn lao động tại Công ty Minh Long, 1 người tử vong

Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Minh Long.

Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 11h05 ngày 10/10, xảy ra vụ tai nạn lao động và gây cháy tại khu vực kho xưởng thuộc Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Minh Long, tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.

