Nghi để lại thư tuyệt mệnh, người đàn ông được phát hiện tử vong ở Biển Hồ

Được người dân trình báo có quần áo, điện thoại cùng thư tuyệt mệnh, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tổ chức tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

​Chiều 24/5, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa thi thể một người đàn ông lên bờ ở khu vực Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân trình báo có một số vật dụng cá nhân tại quần áo, điện thoại cùng một thư tuyệt mệnh tại khu vực Biển Hồ.

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Chí Anh).

Nghi có người tự tử, lực lượng Công an xã Biển Hồ phối hợp cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai đã huy động cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm. Đến gần 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Qua xác minh, nạn nhân là anh P.T.D. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai). Người nhà nạn nhân cho biết, anh D. rời khỏi nhà sáng ngày 23/5. Đến tối cùng ngày, anh có gọi điện về cho gia đình để nói chuyện rồi mất liên lạc.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.