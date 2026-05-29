Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT tại Hà Nội đạt tỷ lệ 99,5%

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 123.467/124.082 thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT, đạt tỷ lệ 99,5%.

Bình Nguyên

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 123.467/124.082 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, đạt tỷ lệ 99,5%. Có 615 thí sinh vắng mặt, nguyên nhân có thể do xác định học nghề, học trường tư thục hoặc lựa chọn hướng đi khác. Kỳ thi diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.

Năm nay, thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi khoảng 18.000 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động khoảng 2.000 cán bộ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản 224 điểm thi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định. Thành phố cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai các phương án phục vụ kỳ thi.

Trong đó, các nội dung như bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, điện lực, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy đều được rà soát kỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi..

Thí sinh tập trung tại sân trường được lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn vào các phòng thi. GD&amp;TĐ
Thí sinh tập trung tại sân trường được lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn vào các phòng thi. GD&TĐ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các điểm thi kiểm tra kỹ hệ thống điện, quạt, ánh sáng, phòng bảo quản đề thi, bài thi; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Mỗi điểm thi đều được bố trí một máy phát điện dự phòng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh về điện trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Mỗi điểm thi đều chuẩn bị địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét (hoặc phương án bố trí khác). Sử dụng khu vực sân khấu của trường, khoảng cách khu vực thi >25m, có các thùng để riêng từng phòng thi. Sân trường có dán đầy đủ thông tin thí sinh tại các phòng thi, lịch thi, sơ đồ phòng thi

Mời độc giả xem video Bộ giáo dục đề xuất loại bỏ ngành học nếu 75% trường đồng ý
#thi lớp 10 THPT #Hà Nội #thi lớp 10 #kỳ thi tuyển sinh #chuẩn bị thi #điều kiện thi

Bài liên quan

Xã hội

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Khánh Hòa 2026

Sáng 29/5, hơn 24.800 thí sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh, kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, toàn tỉnh có 24.853 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Năm học này, Khánh Hòa tuyển 19.045 học sinh lớp 10 không chuyên và 525 chỉ tiêu vào 2 trường chuyên. Dự kiến kết quả thi được công bố trước ngày 30/6.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề và gợi ý đáp án đề thi vào Ngữ văn lớp 10 THPT Đồng Nai 2026

Hơn 30.000 thí sinh tại Đồng Nai đã hoàn thành ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, với môn Ngữ văn cuối cùng vào sáng nay 29/5.

Ngày 29/5, hơn 30.000 thí sinh trên địa bàn toàn thành phố Đồng Nai bước vào ngày thi thứ 2, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn chung cuối cùng là Ngữ văn (120 phút).

Trong ngày 28/5, thí sinh đã hoàn thành bài thi 2 môn Toán (120 phút) và tiếng Anh (60 phút).

Xem chi tiết

Xã hội

Bài thi vào lớp 10 của thí sinh bị hủy trong trường hợp nào?

Chỉ một sơ suất nhỏ như đến muộn, mang vật dụng cấm hoặc tô sai phiếu trả lời trắc nghiệm cũng có thể khiến thí sinh mất điểm, thậm chí bị đình chỉ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31/5. Dưới đây là những điểm thí sinh cần lưu ý về các lỗi và mức độ xử lý kỷ luật khi vi phạm quy chế trong phòng thi, có thể bị trừ điểm rất nặng, thậm chí hủy bài thi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới