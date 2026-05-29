Thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT tại Hà Nội đạt tỷ lệ 99,5%

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 123.467/124.082 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, đạt tỷ lệ 99,5%. Có 615 thí sinh vắng mặt, nguyên nhân có thể do xác định học nghề, học trường tư thục hoặc lựa chọn hướng đi khác. Kỳ thi diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.

Năm nay, thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi khoảng 18.000 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động khoảng 2.000 cán bộ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản 224 điểm thi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định. Thành phố cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai các phương án phục vụ kỳ thi.

Trong đó, các nội dung như bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, điện lực, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy đều được rà soát kỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi..

Thí sinh tập trung tại sân trường được lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn vào các phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các điểm thi kiểm tra kỹ hệ thống điện, quạt, ánh sáng, phòng bảo quản đề thi, bài thi; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Mỗi điểm thi đều được bố trí một máy phát điện dự phòng nhằm chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh về điện trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Mỗi điểm thi đều chuẩn bị địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét (hoặc phương án bố trí khác). Sử dụng khu vực sân khấu của trường, khoảng cách khu vực thi >25m, có các thùng để riêng từng phòng thi. Sân trường có dán đầy đủ thông tin thí sinh tại các phòng thi, lịch thi, sơ đồ phòng thi