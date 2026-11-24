Tháng 9/1983, tại vùng ngoại ô phía Nam thành phố Cố Nguyên, Ninh Hạ, Trung Quốc, các nhà khảo cổ bắt đầu khai quật một ngôi mộ cổ có quy mô lớn.

Ngôi mộ được xác định là nơi an táng chung của Lý Hiền, một đại tướng thời Tây Ngụy và Bắc Chu, cùng người vợ tên Ngô Huy. Hai tấm bia mộ được tìm thấy trong quá trình khai quật đã giúp xác định danh tính chủ nhân và niên đại mai táng. Theo văn bia, hai người được an táng vào năm Thiên Hòa thứ tư, tức năm 569, dưới triều Bắc Chu.

Lý Hiền từng giữ chức Trụ quốc Đại tướng quân, Đại đô đốc và Thứ sử Nguyên Châu, nắm quyền quản lý quân sự và hành chính tại khu vực Cố Nguyên. Ông là hậu duệ người Tiên Ti, thuộc tầng lớp quý tộc có ảnh hưởng lớn ở vùng biên giới phía Tây Bắc. Vị trí và chức vụ của ông cho thấy đây là một nhân vật có địa vị đặc biệt trong triều đình Bắc Chu.

Nhẫn vàng khảm đá thanh kim thời Bắc Chu (năm 569), khai quật tại mộ tướng quân Lý Hiền. Ảnh: Bảo tàng Cố Nguyên Ninh Hạ.

Ngôi mộ được xây theo hướng Nam – Bắc, gồm gò đất phủ mộ, đường hầm dốc, giếng trời, các đoạn hành lang và phòng mai táng. Đường xuống mộ dài khoảng 42 m, rộng 1,5 m, nối với ba giếng trời và những đoạn đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. Phòng mai táng chính có dạng gần vuông, dài khoảng 3,85 m, rộng 4 m, nằm ở độ sâu khoảng 14 m. Kết cấu đất đào sâu cùng hệ thống đường hầm dài khiến việc khai quật gặp nhiều khó khăn.

Theo lời kể của trưởng nhóm khai quật Hàn Triệu Dân, trong quá trình làm việc, đội khảo cổ đã hai lần gặp sự cố sạt lở. Những khối đất nặng hàng tấn bất ngờ đổ xuống đường hầm hẹp, đe dọa trực tiếp tính mạng người bên trong. Các thành viên phải nhanh chóng rút lui để bảo đảm an toàn trước khi tiếp tục công việc. Sự cố cũng cho thấy thách thức lớn của khảo cổ học thời kỳ đó, khi nhiều công trình chưa có điều kiện áp dụng đầy đủ thiết bị gia cố và giám sát hiện đại.

Dù từng bị đào trộm, ngôi mộ vẫn mang lại một khối lượng di vật đáng kể. Các nhà khảo cổ thu được hơn 300 hiện vật hoặc nhóm hiện vật thuộc nhiều chất liệu, cùng hàng chục bức bích họa. Đáng chú ý là hơn 200 tượng gốm nhiều màu, mô phỏng đội ngũ hộ vệ, quan lại, nữ quan, nhạc công, kỵ binh và các nhân vật ngoại tộc. Những tượng người và động vật này tái hiện đoàn tùy tùng, nghi lễ và đời sống của tầng lớp quý tộc đương thời.

Trong số những hiện vật nổi bật nhất có chiếc bình bạc mạ vàng mang phong cách Tây Á. Bình cao khoảng 37,5 cm, thân được trang trí bằng các hình người trong những cảnh liên tiếp, thể hiện câu chuyện liên quan đến thần thoại Hy Lạp về cuộc chiến thành Troy. Tay cầm có hình một nhân vật với đôi mắt sâu và sống mũi cao. Qua đặc điểm nghệ thuật và kỹ thuật chế tác, giới nghiên cứu cho rằng chiếc bình có liên hệ với truyền thống kim hoàn của khu vực Bactria và đế chế Sassanid ở Tây Á.

Một hiện vật khác gây chú ý là chiếc bát thủy tinh màu xanh lục nhạt, trang trí hai hàng núm tròn nổi trên thân. Bát có đường kính miệng khoảng 9,5 cm, cao 8 cm và nặng khoảng 245,6 g. Phân tích vật liệu cho thấy đây là thủy tinh natri – canxi, có độ trong tương đối cao, ít bọt khí. Các núm trang trí được tạo hình kết hợp với kỹ thuật mài nguội, thể hiện trình độ chế tác tinh xảo. Hình dáng và phương pháp trang trí giúp các nhà nghiên cứu liên hệ hiện vật với dòng thủy tinh Sassanid.

Ngoài ra, ngôi mộ còn có một chiếc nhẫn vàng gắn đá quý, được xác định là đồ trang sức của phu nhân Ngô Huy. Trên mặt đá có hình một nhân vật cầm vòng hoa, mang phong cách nghệ thuật khác biệt với truyền thống Trung Nguyên. Những món đồ ngoại nhập này cho thấy gia đình Lý Hiền có điều kiện tiếp cận hàng hóa quý hiếm từ Trung Á và Tây Á.

Giá trị của ngôi mộ còn nằm ở hệ thống bích họa. Ban đầu, công trình có thể sở hữu hơn 40 bức tranh trên các bức tường đường hầm, giếng trời và phòng mai táng. Sau những tác động của thời gian và sạt lở, khoảng 23 bức còn được bảo tồn tương đối tốt. Nội dung bao gồm hình ảnh võ sĩ đứng gác, người hầu, nhạc công và các công trình kiến trúc. Trang phục, kiểu tóc và vũ khí trong tranh phản ánh sự kết hợp giữa phong tục Tiên Ti với văn hóa Trung Nguyên.

Những phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt bởi Cố Nguyên từng là một điểm giao thông quan trọng trên nhánh phía Bắc của Con đường Tơ lụa. Trong thời Bắc Ngụy và Bắc Chu, khu vực này kết nối vùng Hà Tây với các trung tâm chính trị ở phía Đông. Thương nhân, sứ giả và hàng hóa từ Trung Á, Tây Á có thể đi qua đây để tiến vào nội địa Trung Quốc. Chiếc bình bạc, bát thủy tinh và nhẫn gắn đá quý chính là những bằng chứng vật chất về mạng lưới giao lưu ấy.

Cuộc khai quật năm 1983 vì thế không chỉ làm sáng tỏ thân thế một vị đại tướng Bắc Chu mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu về giao thương, nghệ thuật và sự tiếp xúc văn hóa giữa phương Đông với phương Tây. Dù những lần sạt lở từng đẩy đội khảo cổ vào tình thế nguy hiểm, các hiện vật được phát hiện đã biến ngôi mộ Lý Hiền thành một trong những phát hiện khảo cổ tiêu biểu nhất tại Ninh Hạ trong thế kỷ XX.