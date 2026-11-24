Mưa lớn làm lộ tàu đắm cổ ở Sơn Đông (Trung Quốc), những món gốm sứ được tìm thấy khiến giới nghiên cứu chú ý.

Những trận mưa lớn tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, bất ngờ làm lộ dấu tích một con tàu cổ nằm dưới lớp bùn đất ở khu vực dòng sông thuộc vùng Hà Trạch. Trong quá trình xử lý lòng sông, các công nhân phát hiện những mảnh gỗ bất thường, nghi thuộc về một chiếc thuyền bị chôn vùi từ lâu. Khi tiếp tục đào bới, nhiều dấu tích của con tàu dần xuất hiện, kéo theo sự chú ý của những người có mặt tại hiện trường.

Tàu cổ bất ngờ lộ diện sau trận mưa lớn

Sự việc xảy ra sau một đợt mưa lớn khiến nước dâng, đất đá và bùn dưới lòng sông bị xáo trộn. Trong lúc công nhân tiến hành công việc tại khu vực dòng chảy, một số mảnh gỗ mục lộ ra giữa lớp bùn. Ban đầu, những vật thể này không được chú ý nhiều, nhưng khi được đào lên, chúng dần cho thấy dấu hiệu có thể thuộc về một cấu trúc tàu thuyền cổ.

Phát hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi khu vực này có liên quan đến hệ thống sông ngòi và những tuyến đường vận tải đường thủy từng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ, các dòng sông và kênh đào không chỉ phục vụ việc đi lại mà còn là tuyến vận chuyển lương thực, hàng hóa, vật liệu và sản phẩm thủ công giữa các vùng.

Nếu con tàu thực sự là phương tiện vận tải cổ, những dấu tích còn lại có thể cung cấp thông tin về hoạt động giao thương, kỹ thuật đóng thuyền và điều kiện vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường thủy cổ đại trong quá khứ.

Hiện vật mỏ neo sắt tại khu vực khai quật tàu cổ thời nhà Nguyên ở thành phố Hà Trạch, Sơn Đông. Ảnh: Viện Khảo cổ và Di tích Văn hóa Sơn Đông / Chinese Cultural Relics).

Dấu tích con tàu và những món đồ quý được tìm thấy

Khi các chuyên gia đến khảo sát, phần thân tàu được cho là vẫn còn những dấu vết cấu trúc đáng chú ý. Các chuyên gia khảo cổ mô tả sự xuất hiện của những hoa văn trên thân tàu, cùng một số đồ vật được tìm thấy trong lớp bùn, bao gồm các vật dụng bằng kim loại và gốm sứ.

Đáng chú ý nhất là ba món đồ sứ xanh trắng được cho là có niên đại thời Nguyên. Những hiện vật này gây chú ý bởi màu sắc, hoa văn trang trí và kỹ thuật tạo hình. Men xanh lam trên nền trắng là đặc điểm nổi bật của dòng gốm sứ thanh hoa, một loại hình sản phẩm từng đạt trình độ phát triển cao trong lịch sử chế tác gốm Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, các hoa văn trên đồ sứ có sự kết hợp giữa những yếu tố trang trí đa dạng, thể hiện ảnh hưởng giao lưu văn hóa và sự phát triển của nghệ thuật thủ công. Tuy nhiên, để xác định chính xác niên đại, nơi sản xuất và giá trị lịch sử của những món đồ này, cần có kết quả giám định chuyên môn cũng như thông tin khai quật đầy đủ.

Đồ sứ thời Nguyên và giá trị lịch sử đặc biệt

Thời Nguyên là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển đồ sứ Trung Quốc. Sự mở rộng giao thương và kết nối giữa nhiều khu vực đã tạo điều kiện cho các sản phẩm thủ công, đặc biệt là đồ sứ, được lưu thông rộng rãi.

Đồ sứ thanh hoa thời Nguyên nổi bật với họa tiết màu xanh cobalt trên nền men trắng. Những sản phẩm này thường có hình dáng lớn, hoa văn phong phú và kỹ thuật trang trí tinh xảo. Các đề tài có thể bao gồm hoa lá, động vật, cảnh sinh hoạt hoặc những họa tiết chịu ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Để tạo ra những sản phẩm như vậy, người thợ phải kiểm soát nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, tạo hình, làm khô, trang trí bằng màu cobalt, phủ men đến nung ở nhiệt độ thích hợp. Sự thay đổi về chất lượng nguyên liệu, độ dày lớp màu, nhiệt độ lò hoặc thời gian nung đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Một sản phẩm hoàn thiện không chỉ thể hiện kỹ năng tạo hình mà còn phản ánh kinh nghiệm tích lũy trong việc kiểm soát vật liệu và công nghệ nung. Những chiếc bình lớn, có nhiều lớp hoa văn hoặc hình ảnh phức tạp thường đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa người tạo hình và người trang trí.

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, đồ sứ thanh hoa còn có ý nghĩa trong nghiên cứu lịch sử kinh tế. Sự phát triển của những sản phẩm gốm có chất lượng cao cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa tinh xảo, đồng thời phản ánh khả năng tổ chức sản xuất, cung cấp nguyên liệu và phân phối sản phẩm của các trung tâm gốm thời cổ.

Nếu ba món đồ được đề cập thực sự thuộc thời Nguyên, việc chúng xuất hiện trong một con tàu đắm có thể giúp nghiên cứu mối liên hệ giữa sản xuất gốm sứ, hoạt động vận chuyển và thị trường tiêu thụ thời kỳ đó. Vị trí phát hiện, cách sắp xếp hiện vật và những vật phẩm đi kèm cũng có thể cung cấp manh mối về hành trình của con tàu.