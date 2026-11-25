Tử vi 12 cung hoàng đạo 26/11/2026: Song Ngư nhạy cảm trước thái độ bất thường

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 26/11, Song Ngư có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của một người, nhưng không nên vội suy diễn khi chưa có bằng chứng.