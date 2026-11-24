Từ những món ăn quen thuộc, tà áo dài duyên dáng đến âm nhạc và di sản nghìn năm, văn hóa Việt đang ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ thế giới.

Trong dòng chảy toàn cầu hóa, khi các nền văn hóa ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu và ảnh hưởng lẫn nhau, những giá trị truyền thống của Việt Nam cũng đang vượt ra khỏi biên giới quốc gia để tiếp cận công chúng quốc tế. Không chỉ xuất hiện trong các bảo tàng, lễ hội hay chương trình ngoại giao, văn hóa Việt ngày nay còn hiện diện trong ẩm thực, thời trang, âm nhạc, điện ảnh và đời sống thường nhật của nhiều cộng đồng trên thế giới.

Từ di sản truyền thống đến sự công nhận quốc tế

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế là hệ thống di sản vật thể và phi vật thể phong phú. Những địa danh như Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An hay Quần thể di tích Cố đô Huế đã trở thành những điểm đến được biết đến rộng rãi, góp phần giới thiệu lịch sử, kiến trúc và lối sống Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong khi đó, nhiều loại hình nghệ thuật và thực hành văn hóa truyền thống được UNESCO ghi danh, như Nhã nhạc cung đình Huế, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hát Xoan Phú Thọ, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ và Nghệ thuật Xòe Thái. Những di sản này không chỉ có giá trị đối với cộng đồng sở hữu mà còn góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa chung của nhân loại.

Biểu diễn rối nước. Ảnh: Vietnam Plus

Đáng chú ý, các loại hình nghệ thuật truyền thống không còn chỉ được bảo tồn trong phạm vi làng xã hay không gian sinh hoạt nguyên bản. Nhiều đoàn nghệ thuật Việt Nam đã đưa múa rối nước, âm nhạc dân tộc, trình diễn cồng chiêng và các loại hình sân khấu truyền thống đến những liên hoan, sự kiện văn hóa quốc tế. Qua đó, công chúng nước ngoài có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với một nền nghệ thuật được hình thành từ lịch sử và môi trường sống đặc thù của người Việt.

Ẩm thực – đại sứ văn hóa gần gũi nhất

Nếu di sản giúp thế giới hiểu về chiều sâu lịch sử Việt Nam thì ẩm thực lại là một trong những con đường gần gũi nhất để người nước ngoài tiếp xúc với văn hóa dân tộc. Phở, bánh mì, nem cuốn, bún chả và cà phê Việt Nam đã xuất hiện tại nhiều quốc gia, trở thành những lựa chọn quen thuộc trong đời sống ẩm thực quốc tế.

Phở là món ăn được toàn thế giới biết đến của Việt Nam. Ảnh: Foody

Sức hấp dẫn của ẩm thực Việt không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở triết lý phối hợp nguyên liệu, sự cân bằng giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt, cùng cách sử dụng rau thơm và gia vị tự nhiên. Đằng sau mỗi món ăn còn là câu chuyện về điều kiện địa lý, khí hậu, tập quán canh tác và lối sống của từng vùng miền.

Đặc biệt, bánh mì Việt Nam là ví dụ thú vị về khả năng tiếp biến văn hóa. Có nguồn gốc từ bánh mì baguette du nhập trong thời kỳ Pháp thuộc, món ăn này đã được người Việt biến đổi bằng nguyên liệu, cách chế biến và khẩu vị bản địa để hình thành một sản phẩm ẩm thực mang bản sắc riêng. Phở cũng đang trở thành đối tượng được quan tâm trong nghiên cứu về ngoại giao ẩm thực, cho thấy món ăn có thể góp phần xây dựng hình ảnh và nhận diện quốc gia như thế nào.

Âm nhạc, thời trang và sức lan tỏa của văn hóa đại chúng

Một chuyển biến đáng chú ý trong những năm gần đây là văn hóa Việt Nam bắt đầu tạo được dấu ấn thông qua các sản phẩm sáng tạo đương đại. Nếu trước đây, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế thường gắn với lịch sử, chiến tranh và những di sản truyền thống thì ngày nay, âm nhạc, thời trang và các nội dung giải trí đang góp phần tạo nên một diện mạo đa dạng hơn.

Trong lĩnh vực âm nhạc, ca khúc See Tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh từng tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Những điệu nhảy dựa trên giai điệu bài hát được nhiều nghệ sĩ và người dùng quốc tế hưởng ứng, đưa một sản phẩm âm nhạc Việt Nam tiếp cận lượng khán giả vượt xa thị trường trong nước. Đây là minh chứng cho khả năng lan tỏa của văn hóa đại chúng trong thời đại nền tảng số.

Phim Mưa Đỏ từng tham gia tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026. Ảnh: Đoàn phim Mưa Đỏ.

Trong thời trang, áo dài tiếp tục là một trong những biểu tượng dễ nhận diện nhất của Việt Nam. Trang phục này xuất hiện tại các sự kiện ngoại giao, tuần lễ văn hóa, triển lãm và những chương trình quảng bá du lịch quốc tế. Sự kết hợp giữa phom dáng truyền thống với chất liệu, kỹ thuật thiết kế hiện đại cũng giúp áo dài tiếp tục thích ứng với đời sống đương đại mà không đánh mất những đặc trưng cơ bản.

Điện ảnh Việt Nam cũng đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại các liên hoan phim quốc tế. Những tác phẩm khai thác lịch sử, đời sống nông thôn, đô thị và những biến chuyển trong xã hội Việt Nam giúp khán giả nước ngoài tiếp cận đất nước qua những câu chuyện gần gũi hơn. Bên cạnh đó, múa rối nước, tranh dân gian, nghệ thuật sơn mài và các sản phẩm thủ công truyền thống cũng ngày càng được quan tâm trong những không gian triển lãm và giao lưu nghệ thuật.

Văn hóa Việt trong kỷ nguyên hội nhập

Sự lan tỏa của văn hóa Việt Nam còn được thúc đẩy bởi cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài. Thông qua các nhà hàng, lễ hội Tết, hoạt động giảng dạy tiếng Việt, biểu diễn nghệ thuật và những sự kiện cộng đồng, người Việt ở nhiều quốc gia đang góp phần duy trì và giới thiệu những giá trị văn hóa quê hương. Đây cũng là cầu nối quan trọng giúp các thế hệ trẻ gốc Việt hiểu hơn về nguồn cội và giúp bạn bè quốc tế tiếp cận văn hóa Việt Nam từ đời sống thực tế.

Tuy nhiên, việc đưa văn hóa Việt ra thế giới cũng đặt ra không ít thách thức. Một số giá trị truyền thống có nguy cơ bị đơn giản hóa để phù hợp với thị hiếu đại chúng; các sản phẩm văn hóa đôi khi bị thương mại hóa hoặc thiếu sự thống nhất trong cách giới thiệu. Bên cạnh đó, việc bảo tồn bản sắc không thể chỉ dựa vào danh hiệu quốc tế mà cần có những cộng đồng tiếp tục thực hành, sáng tạo và truyền lại di sản qua các thế hệ. Các nghiên cứu về sức mạnh mềm Việt Nam cũng nhấn mạnh sự cần thiết của chiến lược quảng bá dài hạn, phối hợp giữa ngoại giao văn hóa, công nghiệp sáng tạo và nền tảng số.

Trong thế giới đương đại, dấu ấn của một nền văn hóa không chỉ được đo bằng số lượng di sản được công nhận hay mức độ phổ biến của những sản phẩm giải trí. Điều quan trọng hơn là khả năng tạo ra sự đồng cảm, đối thoại và đóng góp những giá trị riêng vào kho tàng văn hóa nhân loại. Với chiều sâu lịch sử, sự đa dạng của 54 dân tộc và sức sáng tạo không ngừng của các thế hệ hôm nay, văn hóa Việt Nam có nhiều tiềm năng để tiếp tục khẳng định vị trí trên trường quốc tế. Giữ gìn bản sắc đồng thời chủ động hội nhập chính là con đường để những giá trị Việt không chỉ được thế giới biết đến mà còn thực sự trở thành một phần sống động của văn hóa toàn cầu.