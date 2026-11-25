Mảnh kim loại 3.000 năm tuổi trong mộ cổ có hàm lượng niken cao bất thường, khiến giới nghiên cứu nghi ngờ vật liệu có nguồn gốc từ thiên thạch.

Một mảnh kim loại được phát hiện trong ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 3.000 năm tại khu vực Tây Bắc Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy vật liệu chứa hàm lượng niken cao bất thường, cùng một số đặc điểm đồng vị tương đồng với sắt thiên thạch. Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu về nguồn gốc kim loại, kỹ thuật luyện kim và hoạt động trao đổi vật liệu của con người thời cổ đại.

Mảnh kim loại có hàm lượng niken vượt xa mức thông thường

Theo thông tin được công bố, ngôi mộ được xác định có niên đại khoảng năm 1.000 trước Công nguyên thông qua phương pháp định tuổi carbon-14. Tại đây, các nhà khảo cổ phát hiện một số mảnh kim loại và tiến hành phân tích thành phần bằng những kỹ thuật chuyên dụng, bao gồm phổ huỳnh quang tia X và khối phổ ion thứ cấp.

Kết quả cho thấy hàm lượng niken trong mẫu kim loại dao động khoảng 12-15%, cao hơn đáng kể so với mức thường gặp trong quặng sắt tự nhiên có nguồn gốc từ vỏ Trái Đất, vốn thường không vượt quá 1%. Ngoài niken, tỷ lệ crom, coban và đặc điểm đồng vị sắt trong mẫu cũng có những khác biệt đáng chú ý so với các vật liệu có nguồn gốc địa chất thông thường.

Những dữ liệu này khiến giới nghiên cứu đặt giả thuyết mảnh kim loại có thể chứa thành phần từ thiên thạch, đặc biệt là sắt thiên thạch.

Kết quả phân tích hiển vi điện tử quét (SEM-EDS) cho thấy sự phân bố đồng đều của sắt (Fe) và niken (Ni) trong mẫu vật sắt thiên thạch K7QW-TIE-1 trong mộ cổ. Ảnh: Nhóm nghiên cứu Đại học Tứ Xuyên.

Vì sao kim loại được nghi ngờ có nguồn gốc từ thiên thạch?

Sắt thiên thạch vốn đã được biết đến là một loại vật liệu từng được con người sử dụng từ thời cổ đại. Những bằng chứng khảo cổ cho thấy, khoảng 4.000-5.000 năm trước, cư dân tại một số khu vực Tây Á và Nam Á đã biết tận dụng sắt có nguồn gốc thiên thạch để chế tác đồ vật.

Do đó, việc phát hiện kim loại chứa thành phần thiên thạch trong một ngôi mộ cổ không phải hiện tượng hoàn toàn chưa từng có. Tuy nhiên, mẫu vật lần này gây chú ý bởi hàm lượng niken cao cùng tổ hợp đặc điểm hóa học và đồng vị tương đối khác biệt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, cần tiếp tục xác minh vật liệu này thực sự có nguồn gốc từ thiên thạch hay được hình thành từ những nguồn quặng đặc biệt trên Trái Đất. Không loại trừ khả năng quá trình luyện kim cổ đại sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, khiến thành phần kim loại biến đổi đáng kể.

Giới nghiên cứu nhấn mạnh rằng số lượng mẫu hiện có còn hạn chế, chưa đủ để đưa ra kết luận mang tính xác thực tuyệt đối. Cần tiến hành phân tích thêm những hiện vật được tìm thấy tại các khu mộ cùng khu vực, có niên đại tương đương, nhằm xác định liệu đặc điểm thành phần kim loại này có phổ biến hay chỉ xuất hiện ở một trường hợp riêng biệt.

Bên cạnh đó, quá trình luyện kim cổ đại có thể sử dụng nhiều loại quặng khác nhau, kết hợp nguyên liệu từ những nguồn địa chất khác nhau. Sự pha trộn này có khả năng làm thay đổi tỷ lệ các nguyên tố trong kim loại, tạo ra những đặc điểm hóa học tương tự vật liệu thiên thạch. Vì vậy, các giả thuyết liên quan đến nguồn gốc địa chất trên Trái Đất vẫn cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bị loại bỏ.

Dù chưa xác định được nguồn gốc chính xác, mảnh kim loại vẫn được đánh giá là mẫu vật có giá trị nghiên cứu. Nó có thể giúp giới khảo cổ tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật chế tác kim loại trong giai đoạn đầu của thời đại đồ sắt, khả năng tiếp cận nguyên liệu và mức độ phát triển của các hoạt động trao đổi giữa những cộng đồng cổ đại.