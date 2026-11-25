Cuộc đời Tôn Diệu Đình gắn với những ngày cuối cùng của hoàng thất nhà Thanh, phản ánh số phận cay đắng của tầng lớp thái giám.

Giữa vùng quê Tĩnh Hải thuộc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, có một ngôi mộ gắn với nhân vật đặc biệt trong lịch sử cung đình: Tôn Diệu Đình, người thường được biết đến là thái giám cuối cùng của Trung Quốc.

Tuổi thơ nghèo khó và quyết định thay đổi số phận

Tôn Diệu Đình sinh ngày 29/12/1902 tại thôn Tây Song Đường, huyện Tĩnh Hải, tỉnh Trực Lệ thời nhà Thanh, nay thuộc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo, có cha mẹ và bốn anh em. Gia đình chỉ có ít ruộng đất, thường xuyên phải vật lộn với cảnh thiếu ăn, thậm chí có thời điểm phải đi xin ăn để duy trì cuộc sống.

Theo tư liệu cổ, cha ông là Tôn Hoài Bảo từng chứng kiến cảnh đại thái giám Tiểu Đức Trương trở về quê nhà trong sự đón tiếp trọng thể. Hình ảnh một người từng phục vụ trong cung đình nhưng có cuộc sống sung túc khiến ông nảy sinh suy nghĩ đưa con trai vào con đường tương tự, với hy vọng gia đình có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Khi mới khoảng 8 tuổi, Tôn Diệu Đình đã phải trải qua thủ thuật tịnh thân. Tuy nhiên, biến cố lịch sử nhanh chóng đảo lộn dự định của gia đình. Năm 1912, hoàng đế Phổ Nghi thoái vị, triều Thanh chính thức chấm dứt. Tôn Diệu Đình vừa trải qua cuộc phẫu thuật thì cơ hội bước vào hoàng cung tưởng chừng đã khép lại.

Thái giám cuối cùng của nhà Thanh Tôn Diệu Đình (trái) và Hoàng hậu Uyển Dung tại Tử Cấm Thành những năm 1920 (phải). Ảnh: Tư liệu/ Wikimedia Commons.

Từ phủ vương gia đến Tử Cấm Thành

Dù nhà Thanh không còn tồn tại, Phổ Nghi vẫn được phép tiếp tục sinh sống trong Tử Cấm Thành theo những điều khoản ưu đãi dành cho hoàng thất. Một bộ phận cung nữ và thái giám vẫn được giữ lại để phục vụ hoàng đế thoái vị cùng gia quyến.

Thông qua mối quan hệ với một thái giám quen biết, cha Tôn Diệu Đình đưa con đến phủ của Tái Đào, một thành viên hoàng tộc. Tại đây, cậu bé Tôn Diệu Đình được học những quy tắc sinh hoạt trong phủ vương gia, từ cách quỳ lạy, thỉnh an đến cách phục vụ chủ nhân. Tái Đào nhận thấy cậu nhanh nhẹn nên đặt cho cái tên Thuận Thọ.

Năm 16 tuổi, Tôn Diệu Đình được giới thiệu vào Tử Cấm Thành. Ban đầu, ông phục vụ một thái giám cấp cao bị liệt, sau đó được đưa vào đội diễn trong cung nhờ khả năng biểu diễn và võ thuật. Tôn Diệu Đình từng phục vụ Đoan Khang Thái phi, rồi được chuyển đến cung Trữ Tú để hầu hạ hoàng hậu Uyển Dung, vợ của Phổ Nghi.

Những công việc tưởng chừng nhỏ nhặt lại cho thấy vị trí thấp kém của thái giám trong hệ thống cung đình. Tôn Diệu Đình phải quỳ khi dâng chậu rửa tay, đưa thuốc lá hoặc đỡ chủ nhân lên xuống bậc thềm. Tôn Diệu Đình từng kể rằng bản thân phải luôn quan sát sắc mặt chủ nhân, bởi chỉ một hành động không đúng ý cũng có thể khiến mình bị trách phạt.

Chứng kiến sự sụp đổ của hoàng thất

Cuộc sống trong cung của Tôn Diệu Đình không kéo dài ổn định. Sau một vụ hỏa hoạn trong Tử Cấm Thành, Phổ Nghi tức giận và trút sự bất mãn lên đội ngũ thái giám. Gần 1.000 người bị đuổi khỏi cung, trong đó có Tôn Diệu Đình. Sau đó, do thiếu nhân lực phục vụ, một số thái giám được gọi trở lại và Tôn Diệu Đình tiếp tục có cơ hội làm việc trong cung.

Năm 1924, tình hình chính trị tại Bắc Kinh biến động mạnh. Ngày 5/11, lực lượng của Phùng Ngọc Tường tiến vào Tử Cấm Thành, buộc Phổ Nghi cùng gia quyến, cung nữ và thái giám rời khỏi nơi ở. Tôn Diệu Đình cũng phải rời hoàng cung, chấm dứt quãng đời phục vụ hoàng thất.

Sau đó, ông trở về quê nhà nhưng không có tài sản hay nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống khó khăn khiến ông quay lại Bắc Kinh, nương nhờ các ngôi chùa nơi nhiều thái giám cũ sinh sống. Có thời gian, ông còn sang vùng Đông Bắc để phục vụ Phổ Nghi khi vị hoàng đế thoái vị này lập chính quyền Mãn Châu Quốc. Tuy nhiên, vì mắc bệnh phổi, Tôn Diệu Đình sớm phải trở về Bắc Kinh.

Ngôi mộ tại quê nhà và dấu mốc khép lại một thời đại

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Tôn Diệu Đình sống tại các ngôi chùa ở Bắc Kinh cùng những thái giám già khác. Ông từng tham gia công tác tôn giáo, đồng thời dành thời gian ghi lại những ký ức về cuộc sống trong cung đình. Những năm cuối đời, ông sống tại chùa Quảng Hóa bên hồ Thập Sát Hải.

Ngày 17/12/1996, Tôn Diệu Đình qua đời tại Bắc Kinh. Sau lễ hỏa táng, tro cốt của ông được đưa về quê nhà Tây Song Đường, Tĩnh Hải và an táng tại một khu nghĩa địa gần làng. Theo lời kể của người thân thiết từng tham gia đưa tiễn, đến dịp Thanh minh năm 1999, bia mộ của Tôn Diệu Đình mới được dựng hoàn chỉnh sau nhiều lần gặp trở ngại.

Bia cao khoảng 2 m, phía trước khắc bốn chữ triện “Mạt đại thái giám” và dòng chữ “Mộ của Tôn Diệu Đình”. Phần phía sau ghi lại những dấu mốc chính trong cuộc đời ông, từ tuổi thơ nghèo khó, việc bị tịnh thân khi còn nhỏ, quãng thời gian phục vụ trong cung cho đến những năm tháng cuối đời tại Bắc Kinh.

Tôn Diệu Đình không phải một nhân vật quyền lực hay người quyết định vận mệnh triều đại. Ông chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong cảnh nghèo đói, bị cuốn vào một thiết chế cung đình đã tồn tại hàng nghìn năm. Cuộc đời ông kéo dài qua nhiều chế độ chính trị, chứng kiến sự tan rã của hoàng quyền và sự biến mất dần của tầng lớp thái giám.

Ngôi mộ tại Tây Song Đường vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một địa điểm an táng thông thường. Đó là dấu tích gắn với một nhân chứng cuối cùng của đời sống thái giám trong hoàng cung Trung Quốc, đồng thời nhắc nhớ về những số phận con người từng bị ràng buộc bởi phong kiến và những biến động dữ dội của lịch sử.