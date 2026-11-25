Trong sa mạc khô cằn Peru, một nền văn minh cổ đại từng tạo nên những tác phẩm gốm sứ kỳ lạ, như bước ra từ thế giới thần thoại.

Phát triển ở vùng duyên hải phía Nam Peru, nền văn hóa Nazca (Nasca) đạt đến thời kỳ hưng thịnh khoảng từ năm 100 TCN đến năm 800. Bên cạnh những đường vẽ khổng lồ nổi tiếng trên sa mạc, người Nazca còn để lại một di sản nghệ thuật đặc sắc: những chiếc bình, bát và vật dụng bằng gốm được trang trí bằng hệ thống hình tượng vô cùng phong phú.

Điểm gây ấn tượng là các tác phẩm thường mang hình ảnh động vật, con người và những sinh vật siêu nhiên có diện mạo kỳ quái. Báo đốm, cá voi sát thủ, chim, cá và các loài thú được cách điệu với đôi mắt lớn, răng nanh sắc nhọn, những bộ phận cơ thể kéo dài hoặc biến đổi bất thường. Không ít hình tượng kết hợp đặc điểm của nhiều loài, tạo nên những sinh vật nửa người nửa thú đầy bí ẩn.

Đồ gốm Nazca với hình tượng sinh vật thần thoại nhiều màu sắc. Ảnh: bidsquare.com

Đặc biệt, hình tượng được giới nghiên cứu gọi là Sinh thể thần thoại nhân hình (Anthropomorphic Mythical Being) xuất hiện khá phổ biến. Những nhân vật này thường mang mặt nạ, trang phục nghi lễ, phụ kiện hình động vật và đôi khi cầm vũ khí. Một số được thể hiện trong tư thế bay lơ lửng, khiến chúng giống những vị thần đang di chuyển giữa các thế giới. Giới khảo cổ cho rằng các hình tượng có thể liên quan đến tín ngưỡng, nghi lễ hiến tế và quan niệm về sự sinh sôi, tái sinh.

Kỹ thuật chế tác cũng đáng kinh ngạc. Nghệ nhân Nazca tạo ra những sản phẩm có bề mặt nhẵn bóng, đường nét tinh xảo và sử dụng nhiều màu sắc từ các loại đất sét khoáng. Một số chiếc bình có hai vòi rót nối với nhau bằng quai cong, vừa mang tính ứng dụng vừa tạo nên hình dáng đặc trưng.

Ngày nay, những chiếc bình gốm Nazca không chỉ là minh chứng cho trình độ thủ công cao của một nền văn minh cổ đại, mà còn giống những trang sách bằng đất nung, lưu giữ thế giới quan, tín ngưỡng và trí tưởng tượng phong phú của cư dân Peru cách đây gần 2.000 năm.