Ngôi mộ cổ từng bị trộm phá nhiều lần bất ngờ hé lộ căn phòng bí mật, nơi lưu giữ hơn 130 hiện vật quý.

Ngôi mộ cổ bị lãng quên bên dòng sông Vị Hà

Tại khu vực Mã Gia Loan, quận Cao Lăng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một ngôi mộ cổ có niên đại hơn 1.300 năm từng trở thành mục tiêu của nhiều vụ trộm cắp. Công trình nằm gần sông Vị Hà, cách lăng Hán Cảnh Đế khoảng 3 km. Trước đây, khu vực này từng có gò mộ, bia đá và những công trình tưởng niệm.

Trải qua thời gian, phần lớn dấu tích trên mặt đất bị hư hại. Đặc biệt, tình trạng xói lở bờ sông trong những năm 1990 khiến lối vào ngôi mộ dần lộ ra.

Khi tiếp cận hiện trường, các nhà khảo cổ phát hiện công trình đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhiều khu vực bị đào phá, hiện vật thất lạc, thậm chí trên tường còn xuất hiện những dòng chữ do người hiện đại để lại.

Trước nguy cơ di tích tiếp tục xuống cấp, Viện Khảo cổ Thiểm Tây tiến hành khai quật cứu hộ. Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia bất ngờ không nằm ở những gian phòng đã bị trộm phá mà là một không gian bí mật chưa được nhận diện đầy đủ.

Bức tường đất hé lộ lối đi bí mật

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ lần lượt khảo sát những gian phòng mộ chính và các hốc tường bên trong ngôi mộ. Ban đầu, kết quả không mấy khả quan. Nhiều nơi chỉ còn những mảnh gốm vỡ và dấu tích của các cuộc đào trộm trước đó.

Bước ngoặt xuất hiện khi nhóm nghiên cứu kiểm tra khu vực giếng trời thứ tư. Tại đây, họ nhận thấy một phần đất trên vách có màu sắc và độ chặt khác biệt so với lớp đất tự nhiên xung quanh. Nghi ngờ phía sau có cấu trúc nhân tạo, các chuyên gia quyết định tiếp tục đào thăm dò. Quả nhiên, lớp đất che chắn dần để lộ một đường hầm dẫn sâu vào lòng đất.

Theo thông tin do các nhà khảo cổ Thiểm Tây công bố, đường hầm kéo dài khoảng 11,6 m về phía Tây, sau đó chuyển hướng về phía Bắc thêm khoảng 20 m. Cuối lối đi là một cửa bị bịt kín, phía sau có căn phòng xây dựng theo dạng mái vòm.

Đây chính là gian mộ phía Tây, một bộ phận quan trọng của công trình nhưng được bố trí tách biệt với hai gian phòng mộ giả trước đó.

Đoàn tượng gốm men tam thái kỵ mã thời Đường tại mộ Lý Hối. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Cam Túc.

Hơn 130 hiện vật quý được phát hiện

Khi khảo sát căn phòng bí mật, các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc quách bằng đá cùng nhiều hiện vật quý giá. Đáng chú ý, trong khoảng trống giữa chiếc quách đá và vách phòng, hơn 130 hiện vật vẫn được lưu giữ.

Theo kết quả phân loại được công bố, trong số đó có hơn 30 hiện vật thuộc nhóm văn vật cấp một của Trung Quốc. Nổi bật nhất là những tượng gốm Đường tam thái, loại gốm tráng men nhiều màu đặc trưng của thời Đường.

Các hiện vật gồm tượng người cưỡi ngựa, tượng người đứng, mô hình giếng nước và cối xay. Đặc biệt, nhóm tượng cưỡi ngựa thể hiện nhiều nhân vật trong tư thế biểu diễn âm nhạc. Có người cầm nhạc cụ, có người ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Những chi tiết nhỏ trên trang phục, mũ đội đầu và khuôn mặt cho thấy trình độ tạo hình tinh xảo của nghệ nhân đương thời.

Sự xuất hiện của hàng trăm hiện vật trong một không gian tưởng chừng đã bị phá sạch khiến cuộc khai quật trở thành phát hiện khảo cổ đáng chú ý.

Chủ nhân ngôi mộ là ai?

Một trong những phát hiện quan trọng nhất là tấm mộ chí ghi lại thân thế và cuộc đời người được an táng.

Văn bản có 38 dòng, chứa khoảng 1.285 chữ Hán, cung cấp thông tin về gia tộc, chức vụ và những đóng góp của chủ nhân ngôi mộ.

Theo đó, người được chôn cất là Lý Hối, tên tự Huệ Cự, sinh năm 628 và mất năm 689. Ông là con trai của Lý Hiếu Cung, một công thần khai quốc nhà Đường, đồng thời có quan hệ họ hàng gần với hoàng thất.

Lý Hối là cháu họ của Đường Thái Tông Lý Thế Dân và em họ của Đường Cao Tông Lý Trị. Nhờ năng lực quản lý và xử lý chính sự, ông được nhiều vị hoàng đế trọng dụng. Trong sự nghiệp, Lý Hối từng giữ các chức vụ quan trọng như Doanh Châu đô đốc, Hữu Kim Ngô tướng quân và Hộ bộ thượng thư.

Đặc biệt, dưới thời Võ Tắc Thiên, ông giữ chức Thu quan thượng thư, phụ trách lĩnh vực tư pháp, có chức năng gần tương đương người đứng đầu cơ quan tư pháp cấp bộ ngày nay.

Địa vị cao quý của Lý Hối phần nào giải thích quy mô lớn cùng số lượng đồ tùy táng trong ngôi mộ.

Cấu trúc ba phòng hiếm gặp thời Đường

Giá trị đặc biệt của lăng mộ Lý Hối còn nằm ở thiết kế kiến trúc. Thông thường, những ngôi mộ lớn thời Đường có hai gian phòng chính bố trí theo trục trước và sau.

Tuy nhiên, ngôi mộ này có thêm một gian phòng mộ phía Tây, tạo thành bố cục ba phòng. Theo các nhà nghiên cứu, đây là kiểu kiến trúc hiếm gặp trong hệ thống mộ táng thời Đường.

Căn phòng mộ phía Tây được nối với khu vực chính bằng đường hầm có hướng đi phức tạp, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn. Cách bố trí này được cho là nhằm tăng khả năng bảo vệ chiếc quách thật và đồ tùy táng trước những kẻ trộm mộ.