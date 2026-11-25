Một vật thể lạ mọc xuyên hộp sọ trong mộ cổ ở Trung Quốc từng gây xôn xao vì bị đồn là thần dược quý hiếm.

Phát hiện kỳ lạ trong ngôi mộ cổ ở Trung Quốc

Mùa thu năm 2008, trong quá trình thi công tại một công trường ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một ngôi mộ cổ thời Tây Hán bất ngờ lộ diện. Sự việc ban đầu thu hút sự chú ý bởi những dấu tích mai táng lâu đời, nhưng điều khiến người chứng kiến kinh ngạc hơn cả lại là một vật thể kỳ lạ nằm trên hộp sọ của người đã khuất.

Vật thể có hình dáng giống một miếng thịt khô lâu ngày, bề mặt nhăn nheo, màu sắc sẫm và có hình dạng không giống những loại thực vật thông thường. Đặc biệt, nó dường như mọc xuyên qua phần hộp sọ, khiến nhiều người liên tưởng đến một hiện tượng kỳ bí liên quan đến quá trình phân hủy thi thể.

Sau khi được lấy khỏi ngôi mộ, vật thể nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Một số người cho rằng đây là loại dược liệu quý có tên A Ngụy trong quan tài, được cho là có khả năng chữa nhiều loại bệnh.

Hình dạng khác thường cùng câu chuyện xuất hiện trong quan tài cổ khiến vật thể được nhiều người săn tìm. Thậm chí, có người sẵn sàng trả tới 100.000 nhân dân tệ để mua một phần nhỏ về sử dụng thử.

Tuy nhiên, người nhặt được vật thể là Lý Bách Lâm lại không đồng ý bán. Ông cho biết bản thân không thể xác định chính xác đó có phải A Ngụy thật hay không, đồng thời lo ngại việc sử dụng một vật thể chưa rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm.

Lời đồn về loại dược liệu quý khiến nhiều người tìm mua

Trong quan niệm dân gian, A Ngụy là tên gọi một loại dược liệu có nguồn gốc thực vật, được sử dụng trong một số bài thuốc truyền thống. Chính vì vậy, khi vật thể lạ được gắn với tên gọi A Ngụy trong quan tài, nhiều người bắt đầu truyền tai nhau về công dụng đặc biệt của nó.

Một số người tin rằng, vật thể hình thành trong môi trường kín của quan tài có thể sở hữu những đặc tính khác thường. Những lời đồn về khả năng chữa bệnh khiến nhu cầu tìm mua ngày càng tăng, dù chưa có bằng chứng khoa học chứng minh.

Có thời điểm một người mắc bệnh hiểm nghèo tìm đến nhà Lý Bách Lâm, mong muốn mua vật thể này để thử cứu chữa. Người đàn ông được mô tả đã tuyệt vọng vì bệnh tình nghiêm trọng và xem đây như hy vọng cuối cùng.

Trước lời cầu xin ấy, Lý Bách Lâm rơi vào tình thế khó xử. Nếu bán vật thể mà nó không có tác dụng, người bệnh có thể bỏ lỡ cơ hội điều trị chính thống. Ngược lại, nếu từ chối, ông cũng cảm thấy day dứt trước hoàn cảnh của người đang tuyệt vọng.

Cuối cùng, thay vì tiếp tục giữ vật thể hoặc bán cho người khác, ông quyết định tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ và đưa mẫu vật đến phòng thí nghiệm để xác định bản chất. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp câu chuyện chuyển từ những lời đồn đoán sang quá trình kiểm tra khoa học.

Ảnh hiển vi nấm mọc trên gỗ trong mộ thời Tây Hán. Nguồn ảnh: Học viện Di sản Văn hóa Trung Quốc, Đại học Nam Khai và Đại học Chiết Giang.

Kết quả giám định: Không phải thần dược mà là một loại nấm gỗ

Sau khi tiến hành phân tích và quan sát mẫu vật, các chuyên gia xác định thứ được gọi là A Ngụy trong quan tài thực chất là một loại nấm, thường được gọi là nấm tầng lỗ hình vỏ sò.

Đây là nhóm nấm phân hủy gỗ, có khả năng phát triển trên những thân cây hoặc vật liệu gỗ đã mục. Đặc điểm này giúp giải thích vì sao vật thể có thể xuất hiện trong môi trường quan tài cổ, nơi chất liệu gỗ trải qua quá trình phân hủy kéo dài.

Kết quả giám định cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng đây là một loại dược liệu quý hiếm có khả năng chữa bệnh. Việc vật thể có hình dáng giống thịt khô chỉ là đặc điểm hình thái, không phải bằng chứng về giá trị dược tính.

Theo tài liệu phân loại nấm học, tên khoa học được ghi nhận cho loài là Phellinus conchatus.

Vì sao nấm lại mọc xuyên qua hộp sọ người chết?

Dù đã xác định được bản chất sinh học của vật thể, các chuyên gia vẫn cần giải thích một câu hỏi quan trọng: Tại sao một loại nấm sống trên gỗ mục lại xuất hiện ở vị trí hộp sọ người chết?

Để tìm lời giải, nhóm nghiên cứu quay trở lại khu vực phát hiện ngôi mộ. Qua quá trình khảo sát, họ nhận thấy gần khu vực mai táng có những đoạn gỗ mục, trên bề mặt xuất hiện các cụm nấm có hình dạng tương tự mẫu vật được lấy ra trước đó.

Từ phát hiện này, các chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng nấm ban đầu phát triển từ phần gỗ của quan tài. Khi gỗ dần mục nát, hệ sợi nấm tiếp tục lan rộng, phát triển qua những khoảng trống và cuối cùng mọc xuyên qua vị trí hộp sọ.

Do quan tài đã phân hủy nghiêm trọng, người lấy mẫu ban đầu không nhận thấy phần gỗ nằm bên dưới. Điều này khiến vật thể trông giống như mọc trực tiếp từ xương người.

Hiện tượng trên không cần đến những yếu tố siêu nhiên. Đây là kết quả của quá trình sinh trưởng của nấm trong môi trường có vật chất hữu cơ thích hợp, độ ẩm và điều kiện thuận lợi.