Một cuộc khai quật khảo cổ tại huyện Tiêm Trát, châu Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, đã phát hiện hàng trăm dấu tích cư trú cùng hơn 1.000 di vật có niên đại từ thời tiền sử. Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều ngôi nhà được xây dựng theo nhóm, khu mộ táng và hai địa điểm chế tác công cụ đá, cung cấp bằng chứng quan trọng về tổ chức xã hội và hoạt động sản xuất của cư dân cổ đại bên lưu vực Hoàng Hà.

Toàn cảnh khu vực khai quật di chỉ Như Thập Kỳ ở huyện Tiêm Trát, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Ảnh: Viện Nghiên cứu Khảo cổ học và Di tích Văn hóa tỉnh Thanh Hải.

Khai quật trên diện tích gần 3.000 m²

Di chỉ Như Thập Kỳ nằm cách làng Như Thập Kỳ, xã Ngang Lạp, huyện Tiêm Trát khoảng 1 km về phía Đông Bắc, trên thềm sông Hoàng Hà. Đây là khu vực có địa hình tương đối thuận lợi cho cư dân cổ đại sinh sống, khai thác nguồn nước và phát triển các hoạt động sản xuất.

Theo Viện Nghiên cứu Khảo cổ và Văn vật tỉnh Thanh Hải, từ tháng 5 đến tháng 10/2025, đơn vị này đã tiến hành khai quật khẩn cấp tại di chỉ nhằm phục vụ dự án xây dựng tuyến đường sắt Tây Thành, đoạn đi qua khu vực Ngang Lạp – Đương Thuận. Công tác khai quật được triển khai sau khi nhận được sự phê duyệt của Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc.

Tại khu vực trọng điểm, các chuyên gia bố trí 30 ô khai quật, mỗi ô rộng 10 x 10 m. Tổng diện tích thực tế được khai quật đạt khoảng 2.900 m², độ sâu trung bình khoảng 2,5 m, nơi sâu nhất lên tới 4 m.

Kết quả cho thấy có tổng cộng 459 dấu tích khảo cổ, gồm 14 ngôi mộ, 396 hố tro, 36 nền móng nhà ở và 13 đường rãnh. Hơn 1.000 hiện vật được thu thập, bao gồm đồ gốm, công cụ đá, đồ ngọc, vật dụng bằng xương cùng nhiều di tích thực vật và động vật.

Căn cứ vào tầng văn hóa và đặc điểm hiện vật, các nhà khảo cổ xác định di chỉ trải qua hai giai đoạn cư trú chính: văn hóa Mã Gia Diêu và văn hóa Tề Gia. Trong đó, lớp di tích thuộc văn hóa Tề Gia chiếm số lượng lớn và có mức độ bảo tồn tương đối tốt.

Những ngôi nhà cổ hé lộ cách tổ chức khu dân cư

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là 36 nền móng nhà ở thuộc giai đoạn văn hóa Tề Gia. Khác với những công trình phân bố hoàn toàn ngẫu nhiên, nhiều ngôi nhà được bố trí thành từng nhóm dựa theo địa hình tự nhiên. Điều này cho thấy cư dân thời kỳ đó có sự tính toán nhất định trong việc lựa chọn vị trí xây dựng và tổ chức không gian sinh hoạt.

Phần lớn nhà có kết cấu bán âm đất, tức một phần nền và thân nhà được đào sâu xuống mặt đất nhằm tạo sự ổn định và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ. Một số công trình còn sử dụng kiểu kiến trúc hang đào. Mặt bằng nhà thường có hình chữ nhật, ngoài ra còn xuất hiện nhà hình vuông và kiểu gần tròn.

Không gian bên trong thường được chia thành khu vực sinh hoạt, lối đi và khoảng sân phía trước. Các dấu tích bếp lửa, lò nấu và lò sưởi được phát hiện ở nhiều vị trí. Bếp lửa thường nằm gần trung tâm căn nhà, trong khi một số lò nấu được bố trí sát vách hoặc hai bên lối ra vào.

Đặc biệt, có 9 nền nhà ghi nhận dấu vết xử lý bề mặt bằng lớp bùn trộn cỏ và vôi trắng. Các chuyên gia nhận thấy người xưa đã phủ lớp bùn trộn cỏ lên vách đất trước, sau đó mới trát vôi để tạo bề mặt nhẵn, giúp lớp phủ bám chắc hơn. Đây là bằng chứng cho thấy kỹ thuật xây dựng và cải thiện không gian sinh hoạt đã đạt đến trình độ đáng chú ý.

Một số ngôi nhà còn được sửa chữa, cải tạo nhiều lần trong quá trình sử dụng. Điều này phản ánh tính ổn định tương đối của cộng đồng cư dân, thay vì chỉ là những nhóm người sinh sống tạm thời.

14 ngôi mộ và những dấu tích về tập tục mai táng

Khu vực khai quật còn phát hiện 14 ngôi mộ thuộc văn hóa Tề Gia. Phần lớn là mộ huyệt đất hình chữ nhật, mỗi huyệt chôn một người. Kích thước mộ dành cho người trưởng thành thường dài khoảng 2 m, rộng 0,6 m và sâu khoảng 0,6 m.

Người chết chủ yếu được đặt nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng; một số trường hợp có tư thế co chân. Hướng đầu phần lớn quay về phía Tây Bắc. Qua kiểm tra sơ bộ, chỉ một bộ hài cốt được xác định là nam giới, những trường hợp còn lại là nữ, độ tuổi ước tính phần lớn khoảng 40 tuổi.

Đồ tùy táng trong các ngôi mộ tương đối ít. Một số mộ có ngọc bích, phần lõi ngọc bích hoặc đồ gốm. Đáng chú ý, trong mộ số 14, các nhà khảo cổ phát hiện một nhóm đồ trang sức gồm năm chuỗi hạt đặt ở phần cẳng tay trái của người chết. Những phát hiện trên cung cấp tư liệu để nghiên cứu tập tục mai táng, quan niệm về cái chết và sự phân hóa xã hội trong cộng đồng Tề Gia.

Hai xưởng chế tác đá hé lộ hoạt động sản xuất chuyên môn hóa

Giá trị nổi bật khác của cuộc khai quật nằm ở hai địa điểm chế tác công cụ đá. Tại đây, các nhà nghiên cứu tìm thấy nguyên liệu thô, mảnh đá thừa, phôi đá chưa hoàn thiện và những sản phẩm đã qua gia công.

Sự hiện diện đồng thời của các loại vật liệu này giúp tái dựng gần như đầy đủ quy trình chế tác: từ lựa chọn nguyên liệu, tách và ghè đá, tạo hình phôi cho đến hoàn thiện công cụ. Trước đó, tư liệu về kỹ thuật chế tác đá của văn hóa Tề Gia còn tương đối rời rạc. Phát hiện mới đã cung cấp bằng chứng cụ thể hơn về cách tổ chức hoạt động thủ công.

Các hiện vật được tìm thấy còn bao gồm dao đá có lỗ xuyên, rìu, đục, chày, cối, bàn nghiền và con lăn nghiền. Bên cạnh đó là nhiều công cụ bằng xương như dùi, kim, dao, mũi tên và đồ trang sức.

Đặc biệt, số lượng phôi đá chưa hoàn thiện tại một số địa điểm nhiều hơn đáng kể so với sản phẩm hoàn chỉnh. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu đặt giả thuyết rằng một bộ phận cư dân có thể đã tập trung vào hoạt động chế tác công cụ, thay vì chỉ sản xuất phục vụ nhu cầu riêng của từng gia đình.

Những kết quả này góp phần làm rõ quá trình di chuyển, thích nghi và phát triển của các cộng đồng cổ đại dọc lưu vực Hoàng Hà, từ thời kỳ đồ đá mới đến thời đại đồ đồng.

Cuộc khai quật Như Thập Kỳ không chỉ bổ sung tư liệu về văn hóa Tề Gia mà còn mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn về quy hoạch khu dân cư, kiến trúc nhà ở, tập tục mai táng và sự hình thành hoạt động thủ công chuyên môn hóa. Đây là những bằng chứng quan trọng giúp các nhà khảo cổ hiểu rõ hơn quá trình phát triển của các cộng đồng tiền sử ở khu vực thượng nguồn Hoàng Hà.