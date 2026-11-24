Ngôi mộ cổ được phát hiện năm 1973 gây chú ý bởi tấm bia hình rùa khổng lồ, hé lộ thân thế và cuộc đời nhiều tranh luận của một vương gia nhà Đường ở Trung Quốc.

Phát hiện bất ngờ dưới thửa ruộng ở Thiểm Tây

Sự việc bắt đầu vào mùa xuân năm 1973 tại thôn Tiêu, huyện Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong lúc tưới nước cho ruộng, một nông dân địa phương tên Lý Trường Hữu nhận thấy nước không chảy đến cuối thửa đất như thường lệ. Nghi ngờ có vật cản bên dưới, ông kiểm tra bờ ruộng và phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng. Khi các chuyên gia khảo cổ đến khảo sát, họ xác định khu vực này có một ngôi mộ cổ quy mô lớn. Cuộc khai quật được tiến hành, mở ra cơ hội tìm hiểu một nhân vật thuộc hoàng tộc nhà Đường từng bị ghi chép khá khác nhau trong các tài liệu lịch sử.

Điểm khiến đoàn khảo cổ bất ngờ xuất hiện khi họ tiến sâu vào khu mộ. Trước lối đi là một vật thể lớn có hình dáng giống con rùa. Tuy nhiên, đó không phải sinh vật thật mà là một tấm bia mộ được chế tác theo hình rùa, thường được gọi là quy hình mộ chí.

Tấm bia hình rùa khổng lồ và danh tính chủ nhân

Tấm mộ chí có chiều dài khoảng 1,66 m, rộng 0,96 m và dày 0,64 m. Phần đầu rùa được chạm khắc nổi bật với đôi mắt tròn, đầu ngẩng cao; xung quanh thân còn có các hoa văn trang trí tinh xảo. Hình thức này khiến tấm bia vừa mang ý nghĩa tưởng niệm, vừa thể hiện quan niệm về sự trường tồn và vai trò bảo vệ người đã khuất.

Sau khi lớp đất phủ được làm sạch, dòng chữ khắc trên bia dần hiện ra. Nội dung này giúp các nhà khảo cổ xác định chủ nhân ngôi mộ là Lý Thọ, người được triều đình nhà Đường phong tước Hoài An Tĩnh vương.

Lý Thọ không phải một nhân vật hoàng tộc bình thường. Ông là em họ của Đường Cao Tổ Lý Uyên và là chú của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Việc tìm thấy mộ chí có tên và tước hiệu cụ thể đã cung cấp căn cứ quan trọng để nhận diện ngôi mộ, đồng thời mở ra hướng đối chiếu giữa tư liệu khảo cổ với chính sử.

Một vương gia có sự nghiệp quân sự gây tranh luận

Theo những ghi chép dẫn lại, Lý Thọ từng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Lý Uyên tại Tấn Dương, góp phần hỗ trợ lực lượng này tiến vào Trường An. Sau khi nhà Đường thành lập, ông được phong chức tướng quân và trao tước Hoài An quận vương.

Tuy nhiên, con đường quân sự của Lý Thọ không hoàn toàn thuận lợi. Một số bộ sử như Cựu Đường thư, Tân Đường thư và Tư trị thông giám mô tả ông là người có năng lực chỉ huy không nổi bật, từng thất bại trong các chiến dịch chống lại lực lượng của Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình.

Lý Thọ đứng về phía Lý Thế Dân trong biến cố Huyền Vũ Môn năm 626, góp phần giúp người cháu giành ngôi hoàng đế. Sau đó, ông được ban thêm ân sủng và sống những năm cuối đời tại triều đình. Lý Thọ qua đời năm 630, thi hài được an táng tại khu vực Tam Nguyên, Thiểm Tây.

Điều đáng chú ý là nội dung mộ chí lại khắc họa ông theo hướng khác. Thay vì nhấn mạnh những thất bại quân sự, văn bia ca ngợi Lý Thọ như một vị tướng có tài văn võ, lập công trong quá trình dựng nước, đánh bại các thế lực chống đối và bình định khu vực Hà Bắc.

Quách đá và bia mộ chí hình rùa thời Đường khai quật từ lăng mộ Lý Thọ, hiện trưng bày tại Bảo tàng Bia Lâm Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Bia Lâm Tây An.

Hơn 300 di vật và cỗ quan tài đá tinh xảo

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện hơn 300 di vật thuộc nhiều loại hình. Tuy nhiên, ngôi mộ từng bị xâm phạm trước đó nên tình trạng bảo tồn và giá trị của một số hiện vật không còn nguyên vẹn.

Hai phát hiện đáng chú ý nhất là tấm mộ chí hình rùa và bộ quách đá đặt trong khu mộ. Quách được ghép từ 28 phiến đá xanh, cấu tạo thành ba phần gồm thân, mái và đáy. Phần mái mô phỏng kiểu kiến trúc nóc nhà dạng hiết sơn, một phong cách phổ biến trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc.

Bề mặt quách được trang trí bằng hoa văn và hình người, cho thấy trình độ chế tác đá tinh tế của nghệ nhân thời Đường. Không chỉ là nơi bảo vệ quan tài, công trình này còn phản ánh địa vị xã hội, điều kiện kinh tế và quan niệm thẩm mỹ của tầng lớp quý tộc đương thời.

Cuộc khai quật mộ Lý Thọ vì vậy có ý nghĩa vượt ra ngoài việc tìm thấy một ngôi mộ hoàng tộc. Tấm mộ chí hình rùa, bộ quách đá và hệ thống di vật cung cấp thêm tư liệu về nghệ thuật mai táng, kỹ thuật chạm khắc cũng như đời sống của giới quý tộc nhà Đường.

Quan trọng hơn, sự khác biệt giữa lời văn ca ngợi trên mộ chí và những đánh giá trong chính sử nhắc nhở giới nghiên cứu cần tiếp cận tư liệu cổ một cách thận trọng. Mộ chí thường được soạn nhằm tưởng niệm người đã khuất nên có thể nhấn mạnh công trạng và phẩm chất tốt đẹp. Vì thế, muốn đánh giá chính xác vai trò lịch sử của Lý Thọ, cần đặt văn bia bên cạnh sử liệu, bối cảnh chính trị và những bằng chứng khảo cổ khác, thay vì xem một nguồn tư liệu riêng lẻ là kết luận cuối cùng.

Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, việc xây dựng lăng mộ không đơn thuần nhằm bảo quản thi hài. Đối với tầng lớp hoàng gia và quý tộc, nơi an nghỉ còn được xem như một không gian tiếp nối địa vị và đời sống của người đã khuất. Vì vậy, kiến trúc, đồ tùy táng và hình ảnh trang trí trong mộ thường được lựa chọn có chủ đích, thể hiện quan niệm về quyền lực, sự bảo hộ và thế giới bên kia.