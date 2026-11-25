Ở Tây Nguyên, có một nghi lễ đặc biệt mà trong đó, cuộc chia tay với người đã khuất lại được tổ chức như ngày hội lớn của cả cộng đồng.

Với đồng bào dân tộc Gia Rai, cái chết không đồng nghĩa với sự ra đi hoàn toàn. Sau khi một người qua đời, gia đình thường chôn cất họ trong một ngôi mộ tạm và vẫn duy trì việc mang cơm, nước đến cúng. Theo quan niệm truyền thống, linh hồn người chết chưa thực sự rời khỏi buôn làng, vẫn còn gắn bó với người thân. Chỉ khi lễ bỏ mả, còn gọi là Pơ thi, được tổ chức, mối liên hệ ấy mới chính thức khép lại.

Lễ thường diễn ra sau một khoảng thời gian kể từ ngày an táng, khi gia đình và cộng đồng đã chuẩn bị đủ điều kiện. Công việc dựng nhà mồ có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Những người đàn ông vào rừng tìm gỗ, tre, mây để dựng nhà, làm cột và tạc tượng trang trí. Nhà mồ được tạo tác công phu, bao quanh bởi những bức tượng gỗ mô tả con người trong nhiều tư thế sinh hoạt, vui chơi, đau buồn hay sinh sôi. Những hình tượng ấy không chỉ thể hiện đời sống thường nhật mà còn gửi gắm quan niệm về sự tiếp nối của sự sống.

Đến ngày lễ, gia đình làm nghi thức cúng, chia của cải cho người đã khuất. Những vật dụng như ché rượu, bát đĩa, nồi, gùi, công cụ lao động hay đồ trang sức được mang đến nhà mồ, như hành trang để người chết có cuộc sống đầy đủ ở thế giới bên kia. Người thân cũng vào nhà mồ khóc than lần cuối, nói lời từ biệt trước khi chính thức ngừng chăm sóc phần mộ.

Trai làng bôi bùn đất, hóa trang thành ma và cùng nhảy múa, đây là phần không thể thiếu trong lễ Pơ thi. Ảnh: Minh Thu / Vietnam Plus

Sau những nghi thức trang nghiêm, không khí buôn làng chuyển sang náo nhiệt. Tiếng cồng chiêng, trống và những vòng xoang vang lên quanh nhà mồ. Các thanh niên hóa trang thành Bram – những hình tượng hồn ma – bôi bùn đất lên người, đeo mặt nạ rồi nhảy múa. Dân làng cùng ăn uống, uống rượu cần và hòa mình vào cuộc vui kéo dài suốt đêm. Đây không đơn thuần là một cuộc tiễn đưa, mà còn là dịp cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và củng cố tình thân.

Khi lễ kết thúc, ngôi nhà mồ được bỏ lại, không còn được chăm nom như trước. Những bức tượng và vật trang trí dần chịu sự tác động của nắng mưa, thời gian. Với người ngoài, điều ấy có thể gây ngạc nhiên, nhưng trong quan niệm Gia Rai, đó chính là dấu hiệu cho thấy người sống đã hoàn thành bổn phận với người chết, còn linh hồn người quá cố đã có thể tự do bước sang thế giới khác.

Lễ bỏ mả vì thế mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc: nỗi đau mất mát được đặt trong vòng tay cộng đồng, còn sự chia tay không chỉ là kết thúc mà cũng là cách để người sống tiếp tục cuộc đời.