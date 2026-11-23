Một phiến đá dùng làm chân tường nhà dân tại Sơn Tây (Trung Quốc) bất ngờ được xác định là mảnh bia mộ cổ thời nhà Kim, có niên đại năm 1153.

Phát hiện bất ngờ từ phiến đá ốp chân tường

Một phát hiện khảo cổ đáng chú ý được ghi nhận tại thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khi một phiến đá nằm ở góc tường nhà dân được xác định là phần còn sót lại của bia mộ có niên đại từ thời nhà Kim, cách ngày nay gần 900 năm.

Sự việc bắt đầu vào ngày 24/10/2026, khi một phụ nữ phát hiện trên bề mặt phiến đá dùng làm đá ốp chân tường tại một ngôi nhà trong ngõ Quan Âm Đường Tam, khu vực phía Nam lầu trống thuộc quận Nghiêu Đô, thành phố Lâm Phần, có những ký tự cổ được chạm khắc. Nhận thấy đây có thể là một di vật lịch sử, người phụ nữ đã ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định niên đại và bảo vệ hiện vật.

Theo hình ảnh được chia sẻ, phiến đá vốn nằm sát góc tường của một ngôi nhà dân. Bề mặt đá có những dòng chữ cổ cùng hoa văn đã bị phong hóa. Đáng chú ý, người phụ nữ đã sử dụng phương pháp dập thác bản để làm rõ nội dung khắc trên đá. Cô đặt một tờ giấy lên bề mặt phiến đá, sau đó dùng bàn chải và bột màu chà nhẹ để các đường nét, ký tự hiện lên trên giấy.

Kết quả cho thấy một phần dòng chữ có nội dung: "Đại Kim Trinh Nguyên nguyên niên, ngày 20 tháng 4...". Đây là manh mối quan trọng giúp xác định nguồn gốc lịch sử của phiến đá.

Một phiến đá dùng làm chân tường nhà dân tại Sơn Tây bất ngờ được xác định là mảnh bia mộ cổ thời nhà Kim, có niên đại năm 1153. Ảnh: Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Xác nhận niên đại: Di vật từ năm 1153 dưới triều Kim Hải Lăng Vương

Ngày được khắc trên bia tương ứng với năm Trinh Nguyên thứ nhất, tức năm 1153. Đây là thời điểm triều đại nhà Kim đang nằm dưới sự cai trị của Hoàn Nhan Lượng, vị hoàng đế thứ tư của nhà Kim, thường được biết đến với tên gọi Hải Lăng Vương.

Nhà Kim là một triều đại do người Nữ Chân thành lập, tồn tại từ năm 1115 đến năm 1234 ở khu vực phía Bắc Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc, giai đoạn này chứng kiến nhiều biến động về chính trị, quân sự và sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc. Vì vậy, những văn bia còn lưu lại từ thời kỳ này có ý nghĩa nhất định trong việc nghiên cứu đời sống xã hội, phong tục mai táng và văn hóa chữ viết đương thời.

Theo thông tin từ Trạm Công tác Khảo cổ và Văn vật thành phố Lâm Phần, dòng chữ trên phiến đá không chỉ cung cấp niên đại mà còn xác nhận đây là phần còn sót lại của một tấm bia mộ cổ. Nội dung văn bia ghi chép thông tin về cuộc đời của một người thuộc họ Hác, là tổ tiên của một gia đình bình dân thời bấy giờ.

Đáng chú ý, người được nhắc đến trong văn bia hưởng thọ 74 tuổi. Dù những thông tin được công bố chưa đủ để xác định đầy đủ danh tính, quê quán hay địa vị xã hội của người này, việc lưu giữ được thông tin về tuổi thọ và thân thế vẫn mang giá trị tư liệu đáng kể.

Từ bia mộ cổ trở thành vật liệu xây dựng

Một vấn đề khiến phát hiện này được quan tâm là lý do tấm bia mộ lại xuất hiện ở vị trí chân tường của một ngôi nhà dân.

Theo nhận định ban đầu, có khả năng phiến bia đã được tận dụng làm vật liệu xây dựng từ nhiều năm trước. Người dân đã sử dụng phiến đá có sẵn tại địa phương mà không nhận ra giá trị lịch sử của chúng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về thời điểm và hoàn cảnh tấm bia được đưa vào công trình. Đây vẫn là vấn đề cần được nghiên cứu thêm.

Trường hợp này cũng cho thấy nhiều di vật lịch sử có thể đã bị tái sử dụng trong đời sống dân cư qua nhiều thế hệ. Những phiến đá từng thuộc về công trình kiến trúc, bia ký hoặc khu mộ cổ đôi khi trở thành vật liệu xây dựng thông thường, khiến nguồn gốc ban đầu bị lãng quên.

Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người cho rằng phiến đá có niên đại gần 900 năm cần được bảo vệ, bởi những dòng chữ còn lại có thể cung cấp thêm tư liệu về lịch sử địa phương thời nhà Kim.

Trạm Công tác Khảo cổ và Văn vật thành phố Lâm Phần đã báo cáo sự việc lên Cục Văn hóa và Du lịch quận Nghiêu Đô, đồng thời đề xuất triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp. Phương án xử lý cụ thể hiện vẫn đang chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Phát hiện này không chỉ giúp nhận diện một di vật bị lãng quên từ thời nhà Kim mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra, bảo vệ những dấu tích lịch sử nằm xen giữa khu dân cư hiện đại. Đôi khi, một phiến đá tưởng chừng bình thường lại là chứng tích quý giá giúp hậu thế tiếp cận cuộc sống của những con người đã tồn tại cách đây nhiều thế kỷ.