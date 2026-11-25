Hệ thống 7 camera khoa học, giúp phương tiện ghi hình Titan từ trên không, khảo sát địa hình và quan sát các mẫu vật ở trước khi sứ mệnh khởi hành năm 2028.

NASA ngày 24/11 thông báo đã hoàn tất lắp đặt bộ camera khoa học DragonCam lên tàu bay Dragonfly, phương tiện thám hiểm có kích thước tương đương một chiếc ô tô, đang được chế tạo tại Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins (APL), bang Maryland, Mỹ.

DragonCam gồm 7 camera do Malin Space Science Systems phát triển và chế tạo. Đến giữa tháng 11, toàn bộ thiết bị đã được đặt trong các khoang cách nhiệt, kiểm tra và tích hợp lên phương tiện. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho sứ mệnh khám phá Titan – vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ.

Tàu bay thám hiểm Titan sẽ được đưa lên bề mặt vệ tinh Titan của sao Thổ.

Khác với các tàu đổ bộ chỉ quan sát từ một vị trí, Dragonfly được thiết kế như một máy bay không người lái nhiều cánh quạt, có khả năng bay giữa các địa điểm trên bề mặt Titan. Vì vậy, hệ thống camera phải đảm nhiệm cả nhiệm vụ chụp ảnh khi phương tiện bay lẫn khảo sát chi tiết khi tiếp đất.

Hai camera hướng về phía trước gồm một camera góc rộng và một camera góc trung bình, cho phép ghi hình địa hình phía trước với hai mức độ bao quát và chi tiết khác nhau. Hai camera góc rộng lắp ở hai bên hỗ trợ tạo ảnh toàn cảnh. Hai camera hướng xuống dưới quan sát mặt đất, giúp nhóm điều khiển đánh giá độ an toàn của khu vực trước khi triển khai thiết bị lấy mẫu và máy đo địa chấn.

Camera thứ 7 là thiết bị chụp ảnh hiển vi độ phân giải cao, dùng để quan sát những hạt cát có kích thước milimet tại vị trí khoan lấy mẫu.

Quan sát Titan trong điều kiện cực lạnh

Một thách thức lớn của sứ mệnh là môi trường Titan. Nhiệt độ bề mặt vệ tinh này có thể xuống khoảng âm 179 độ C. Các camera được bố trí trong những khoang bọt cách nhiệt, quan sát bên ngoài thông qua cửa sổ, nhằm bảo vệ thiết bị và phần thân tàu khỏi điều kiện lạnh khắc nghiệt.

Kỹ thuật viên tại APL lắp thiết bị chụp ảnh hiển vi độ phân giải cao, camera thứ 7 trong bộ DragonCam, lên tàu bay Dragonfly.

DragonCam còn được hỗ trợ bởi một hệ thống đèn LED có thể phát ánh sáng trong dải từ hồng ngoại đến tử ngoại. Màu sắc phản xạ từ bề mặt có thể giúp các nhà khoa học suy luận thành phần vật liệu. Trong khoảng thời gian ban đêm kéo dài gần 8 ngày Trái Đất trên Titan, ánh sáng tử ngoại còn có thể hỗ trợ phát hiện một số phân tử hữu cơ có khả năng phát huỳnh quang.

Theo Elizabeth Turtle, nhà khoa học đứng đầu sứ mệnh Dragonfly tại APL, khả năng chụp ảnh cả khi bay lẫn khi ở trên mặt đất sẽ cung cấp hai góc nhìn bổ sung: toàn cảnh địa hình và chi tiết tại những địa điểm lấy mẫu. Điều này giúp nhóm nghiên cứu liên hệ thành phần mẫu vật với cấu trúc địa chất rộng hơn.

Ngoài bảy camera khoa học, Dragonfly còn có hai camera điều hướng đã được lắp đặt từ mùa hè. Các thiết bị này phục vụ hoạt động bay và định hướng, không nằm trong bộ DragonCam.

Chuyến bay tới Titan còn cách nhiều năm

Dragonfly dự kiến được phóng vào tháng 7/2028 và đến Titan vào cuối năm 2034. Sau khi tới nơi, phương tiện sẽ sử dụng khả năng bay để khảo sát nhiều khu vực, nghiên cứu địa chất và hóa học hữu cơ trên bề mặt.

Các camera DragonCam được Malin Space Science Systems chế tạo, trước khi chuyển tới APL để tích hợp.

Việc hoàn tất DragonCam chưa có nghĩa tàu bay đã hoàn thiện. Các thiết bị khoa học khác, gồm máy quang phổ gamma và neutron DraGNS, hệ thống địa vật lý - khí tượng DraGMet, máy khối phổ DraMS và thiết bị khoan DrACO, vẫn đang trong quá trình bàn giao, tích hợp và thử nghiệm.

Titan được quan tâm bởi có bầu khí quyển dày, các hồ và biển hydrocarbon lỏng, cùng hóa học hữu cơ phong phú. Dù nhiệt độ quá thấp để tồn tại sự sống như trên Trái Đất, môi trường này có thể giúp giới khoa học hiểu rõ hơn các con đường hóa học tiền sinh học và cách những thành phần hữu cơ phức tạp hình thành.