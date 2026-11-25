Từ những cổ vật nghìn năm đến điệu hát dân gian, công nghệ số đang mở ra cách thức mới để lưu giữ, khám phá và lan tỏa di sản văn hóa.

Trong quá khứ, muốn tìm hiểu một hiện vật quý, người ta thường phải đến bảo tàng; muốn nghe một làn điệu dân ca cổ, đôi khi phải tìm đến chính cộng đồng đang gìn giữ nó. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ số, những giới hạn ấy đang dần được thu hẹp. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, công chúng có thể tham quan di tích qua không gian ảo, quan sát cổ vật dưới dạng mô hình ba chiều hoặc tiếp cận những tư liệu lịch sử từng nằm sâu trong kho lưu trữ. Di sản văn hóa đang bước vào một không gian tồn tại mới, nơi công nghệ vừa trở thành công cụ bảo tồn, vừa mở ra những phương thức tiếp cận và sáng tạo chưa từng có.

Khi di sản không còn bị giới hạn bởi không gian vật lý

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa là số hóa di sản. Thông qua các phương pháp như quét laser 3D, chụp ảnh đa góc, đo đạc kỹ thuật số và xây dựng cơ sở dữ liệu, những công trình kiến trúc, hiện vật khảo cổ, tác phẩm nghệ thuật hay tài liệu cổ có thể được chuyển thành các bản ghi số với độ chi tiết cao.

Đặc biệt, công nghệ mô hình hóa 3D cho phép tái hiện hình dáng, kích thước và nhiều đặc điểm bề mặt của hiện vật. Những công trình có nguy cơ xuống cấp, bị tác động bởi thiên tai hoặc chiến tranh cũng có thể được ghi nhận để phục vụ nghiên cứu, phục dựng và đối chiếu trong tương lai. UNESCO đánh giá các công nghệ số là công cụ quan trọng trong việc lập bản đồ di sản, xây dựng mô hình di tích và mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa.

Không dừng lại ở việc lưu trữ, công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) còn tạo ra những trải nghiệm tương tác mới. Thay vì chỉ quan sát một hiện vật qua tủ kính, khách tham quan có thể sử dụng thiết bị để khám phá cấu trúc bên trong, tìm hiểu quá trình hình thành hoặc hình dung diện mạo ban đầu của một công trình đã đổ nát. Những bảo tàng trực tuyến và tour tham quan ảo cũng giúp người ở xa, người khuyết tật hoặc những người không có điều kiện đi du lịch tiếp cận di sản dễ dàng hơn.

Việt Nam trước cơ hội số hóa kho tàng di sản

Tại Việt Nam, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đang mở ra nhiều hướng triển khai đáng chú ý. Một số bảo tàng và di tích đã ứng dụng công nghệ để xây dựng cơ sở dữ liệu hiện vật, phát triển không gian trưng bày trực tuyến và giới thiệu lịch sử bằng hình ảnh tương tác.

Một ví dụ là dự án hợp tác giữa Đại học RMIT, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 2020–2023. Dự án nghiên cứu phương pháp số hóa hiện vật bằng kỹ thuật chụp ảnh tái tạo hình ảnh ba chiều (photogrammetry), đồng thời tìm kiếm những giải pháp phù hợp với điều kiện nhân lực và kinh phí của các bảo tàng trong nước. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý bởi không phải đơn vị bảo tồn nào cũng có đủ nguồn lực để đầu tư hệ thống thiết bị số hóa đắt tiền.

Kỹ thuật viên quét 3D Bảo vật quốc gia Bộ thành bậc điện Kính Thiên thời Lê Sơ. Ảnh: 3dmaster.com.vn

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ năm 2024 đã khảo sát việc kết hợp công nghệ quét 3D với thực tế tăng cường để số hóa cổ vật. Phương pháp này không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh hiện vật mà còn tạo điều kiện xây dựng các trải nghiệm tương tác phục vụ giáo dục và giới thiệu di sản.

Đối với các di tích lịch sử, việc số hóa không gian kiến trúc cũng mang ý nghĩa thiết thực. Chẳng hạn, tại Di tích Dinh Độc Lập, công tác quét 3D/360 độ đã được triển khai đối với các phòng trưng bày và hiện vật tiêu biểu, đồng thời số hóa nhiều bản đồ, bản vẽ kiến trúc và tài liệu thư viện. Những dữ liệu này tạo nền tảng cho việc xây dựng bảo tàng ảo, tour tham quan trực tuyến và hệ thống tra cứu phục vụ nghiên cứu.

Công nghệ mở đường cho việc bảo tồn những di sản có nguy cơ mai một

Một lĩnh vực đặc biệt được hưởng lợi từ chuyển đổi số là di sản văn hóa phi vật thể. Khác với đình, chùa, cổ vật hay những công trình kiến trúc có thể quan sát trực tiếp, các loại hình di sản như dân ca, sử thi, lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng, nghề thủ công và tri thức dân gian chủ yếu tồn tại thông qua hoạt động thực hành và truyền dạy giữa các thế hệ.

Việc ghi âm, ghi hình, phiên âm, dịch thuật và xây dựng kho tư liệu số giúp lưu giữ những làn điệu, câu chuyện, kỹ thuật và tập quán có nguy cơ thất truyền. Chẳng hạn, một bài hát dân gian có thể được ghi lại bằng nhiều phiên bản, kèm theo thông tin về người trình diễn, địa phương, hoàn cảnh sử dụng và ý nghĩa của từng lời ca. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu và thế hệ trẻ có thêm điều kiện tìm hiểu những giá trị văn hóa vốn trước đây chủ yếu được truyền miệng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng mở ra nhiều khả năng mới, từ nhận diện chữ viết cổ, phục hồi âm thanh, dịch thuật các ngôn ngữ ít người sử dụng đến hỗ trợ phân loại và tìm kiếm tư liệu trong những kho lưu trữ khổng lồ. Công nghệ có thể giúp kết nối những nguồn dữ liệu phân tán, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và giới thiệu di sản đến công chúng quốc tế. Tuy nhiên, AI cần được sử dụng cùng sự kiểm chứng của các nhà nghiên cứu và cộng đồng sở hữu di sản, đặc biệt đối với những tư liệu có nội dung tín ngưỡng hoặc gắn với tri thức bản địa.

Những thách thức phía sau cuộc chuyển đổi số

Dù mang lại nhiều lợi ích, số hóa không đồng nghĩa với việc di sản đã được bảo tồn một cách hoàn chỉnh. Một mô hình 3D có thể tái hiện hình dáng ngôi đình cổ nhưng không thể thay thế không gian sinh hoạt cộng đồng, những nghi lễ hay ký ức gắn với công trình ấy. Tương tự, một bản ghi âm có thể lưu giữ tiếng đàn, điệu hát nhưng không thể thay thế quá trình truyền dạy trực tiếp giữa nghệ nhân và người học.

Một nguy cơ khác là sự sai lệch về thông tin và bối cảnh văn hóa. Khi được đưa lên môi trường số, một nghi lễ có thể bị cắt bỏ những chi tiết quan trọng để phù hợp với thời lượng video; một hiện vật có thể bị giới thiệu thiếu thông tin về nguồn gốc hoặc bị gắn với những diễn giải chưa được kiểm chứng. Công nghệ AI còn có khả năng tạo ra hình ảnh, âm thanh và câu chuyện giả lập rất thuyết phục, khiến ranh giới giữa tư liệu lịch sử và sản phẩm sáng tạo trở nên khó nhận biết. Liên hợp quốc cũng từng cảnh báo rằng việc số hóa thiếu bối cảnh có thể dẫn đến những diễn giải sai lệch về lịch sử và bản sắc của các cộng đồng văn hóa.

Vấn đề bản quyền, quyền sở hữu dữ liệu và quyền kiểm soát tư liệu của cộng đồng cũng cần được quan tâm. Không phải mọi nghi lễ, bài cúng, hình ảnh hay tri thức truyền thống đều có thể tự do công bố trên Internet. Một số cộng đồng có những quy định riêng về việc tiếp cận và sử dụng tri thức thiêng, vì vậy quá trình số hóa cần có sự tham gia và đồng thuận của chính những người đang gìn giữ di sản.

Bên cạnh đó, dữ liệu số cũng không tồn tại vĩnh viễn một cách tự nhiên. Thiết bị lưu trữ có thể hỏng, định dạng tệp có thể lỗi thời, nền tảng trực tuyến có thể ngừng hoạt động. UNESCO từng nhấn mạnh nguy cơ thất thoát di sản số do sự lạc hậu nhanh chóng của công nghệ và thiếu chiến lược lưu trữ lâu dài. Vì vậy, số hóa phải đi kèm với việc xây dựng hệ thống sao lưu, tiêu chuẩn dữ liệu, cơ chế quản lý và kế hoạch bảo trì thường xuyên.

Trong tương lai, sự kết hợp giữa di sản văn hóa và công nghệ số có thể tạo ra một hệ sinh thái tri thức rộng lớn, nơi bảo tàng, thư viện, cơ quan nghiên cứu và cộng đồng cùng đóng góp dữ liệu. Những công trình cổ có thể được tái hiện trong không gian thực tế ảo, những làn điệu dân gian có thể được tiếp cận qua thư viện âm thanh trực tuyến, còn các kỹ thuật thủ công truyền thống có thể được ghi lại bằng video hướng dẫn và mô hình tương tác.

Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng không nên chỉ là tạo ra những kho dữ liệu khổng lồ hay những trải nghiệm công nghệ hấp dẫn. Giá trị của di sản nằm trong mối quan hệ giữa con người với lịch sử, môi trường sống và cộng đồng. Một lễ hội chỉ thực sự được bảo tồn khi người dân tiếp tục tổ chức; một nghề thủ công chỉ có sức sống khi còn người thực hành và truyền dạy; một làn điệu dân ca chỉ thực sự tồn tại khi vẫn có người cất lên tiếng hát.

Không gian số vì thế nên được xem là một phương thức bổ trợ, giúp di sản vượt qua những giới hạn về địa lý và thời gian, chứ không phải sự thay thế cho đời sống văn hóa thực tế. Khi công nghệ phục vụ con người, tôn trọng tính xác thực và đặt cộng đồng sở hữu di sản ở vị trí trung tâm, những thành tựu số hóa mới thực sự trở thành nguồn lực cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong tương lai.