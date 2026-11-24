Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/11/2026: Song Tử có thể đối mặt với thông tin bất ngờ, buộc bạn thay đổi kế hoạch và nhìn nhận lại một mối quan hệ quan trọng.
Theo đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, có khoảng trên 2 vạn người dân, khách du lịch hành hương về non thiêng Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
Theo đại diện Ban quản lý di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử, có khoảng trên 2 vạn người dân, khách du lịch hành hương về non thiêng Yên Tử trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
Sở hữu thiết kế thân xe thon gọn và chiều cao yên chỉ 683 mm, Harley-Davidson Sprint 440 có thể thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau tại thị trường châu Á.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ rộn ràng với các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại ngày hội Đại đoàn kết năm 2026.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu có thể đối mặt tình huống ngoài dự tính, nhất là trong công việc và tiền bạc.
Sau khi sinh con thứ hai, Á hậu Tường San vẫn sở hữu nhan sắc ngày càng mặn mà cùng vóc dáng thon gọn khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ.
Hyundai chính thức nhận đặt trước mẫu SUV điện 7 chỗ Neira tại Indonesia với ba phiên bản, giá bán từ 388 triệu rupiah (khoảng 550 triệu đồng).
Nhiều nhà xe tập trung đón trả khách quanh Công viên Cầu Giấy, cùng tình trạng ô tô đỗ tràn lan khiến vỉa hè bị chiếm dụng, người đi bộ gặp khó khăn.
Honda Avancier 2027 đã lên dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Honda ở tỉnh Prachinburi, Thái Lan. Mẫu SUV này sẽ chính thức ra mắt, công bố giá bán vào 1/12/2026.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/11/2026, Thiên Bình bất ngờ kết nối lại với một người từng quen biết. Mối quan hệ này có khả năng giúp mở ra hướng hợp tác mới.
Sau khi chính thức được ra mắt toàn cầu vào mùa hè năm nay, mẫu SUV hạng C địa hình iCaur V25 đã được mở bán tại Trung Quốc với tên gọi iCar V25 2027 mới.
Khi những đợt gió lạnh đầu mùa tràn về Hà Nội cũng là lúc phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, trở thành điểm check-in và mua sắm nhộn nhịp, báo hiệu mùa Noel tới gần.
Giá bán của Toyota Rush 2027 tại thị trường Indonesia được giữ nguyên so với phiên bản cũ, dao động từ 289,1-316,3 triệu Rupiah (khoảng 447-474 triệu đồng).
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thân gặp ngày Dần xung tuổi, dễ phát sinh trở ngại bất ngờ. Càng nóng vội, càng dễ mắc sai lầm.
Được phát triển dựa trên "người anh em" Tera tại Brazil, Volkswagen Tengo 2027 là mẫu SUV dành riêng cho thị trường châu Phi với tỷ lệ nội địa hóa khoảng 45%.
Những năm qua, Bảo Thanh tập trung thời gian cho sân khấu và gia đình. Bộ phim gần nhất của nữ diễn viên lên sóng từ 2020.
Những đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau, sớm mai thường phủ màn sương mỏng, tạo nên khung cảnh đặc trưng ở Long Cốc. Nơi đây vừa được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận là điểm du lịch cộng đồng.
Chùa Tháp Tường Long được tôn tạo, phục dựng trên nền móng của tòa tháp được xây dựng từ thế kỷ XI trên đỉnh núi Long Sơn, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng).
Trong concert tối 21/11, Mỹ Tâm gây ấn tượng khi một mình đảm nhận 40 tiết mục suốt gần 4 tiếng. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn duy trì phong độ ổn định và khả năng làm chủ sân khấu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/11/2026, Bọ Cạp có thể bất ngờ phát hiện sự thật bị che giấu, trong khi một cuộc trò chuyện tưởng bình thường lại mở ra hướng đi mới.
Không lâu sau khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2026, mẫu xe sedan Hyundai Elantra Hybrid 2028 đã lần đầu lộ diện khi lăn bánh trên đường phố Mỹ.