Kho tri thức

Phát hiện mây băng nước trên hành tinh khí khổng lồ

Nhờ kính viễn vọng James Webb, các nhà thiên văn phát hiện mây băng nước trên hành tinh khí khổng lồ Epsilon Indi Ab.

Tâm Anh (TH)

Các nhà thiên văn học mới phát hiện những đám mây băng nước bất ngờ trên hành tinh khí khổng lồ Epsilon Indi Ab nhờ quan sát của kính viễn vọng không gian James Webb (JWST).

Hành tinh khổng lồ ngoài Hệ Mặt trời Epsilon Indi Ab, quay quanh ngôi sao Epsilon Indi A thuộc chòm sao Ấn Đệ (Indus) ở bầu trời phía Nam. Epsilon Indi A là một ngôi sao loại K5V nằm cách Trái đất khoảng 12 năm ánh sáng. Còn được biết đến với tên gọi HD 209100 hoặc HIP 108870, ngôi sao này có tuổi đời từ 3,7 - 5,7 tỷ năm.

Theo các nhà nghiên cứu, Epsilon Indi A có khối lượng và nhiệt độ thấp hơn Mặt trời một chút và được quay quanh bởi một hành tinh khí khổng lồ ngoài Hệ Mặt trời có khối lượng gấp nhiều lần sao Mộc.

Trong khi đó, Epsilon Indi Ab nằm cách ngôi sao chủ khoảng 4 lần khoảng cách từ sao Mộc đến Mặt trời. Do ngôi sao chủ nhỏ và nguội hơn Mặt trời, nhiệt độ bề mặt hành tinh được ước tính trong khoảng -70 độ C đến 20 độ C. Dù vậy, hành tinh vẫn ấm hơn sao Mộc nhờ lượng nhiệt còn sót lại từ quá trình hình thành hàng tỷ năm trước.

Theo dự đoán của các chuyên gia, trong hàng tỷ năm tới, Epsilon Indi Ab sẽ dần nguội đi, cuối cùng trở nên lạnh hơn cả sao Mộc.

dannn-2.png
Phát hiện mây băng nước ở ngoại hành tinh Epsilon Indi Ab. Ảnh: E.C. Matthews, MPIA / T. Müller, HdA.

Bhavesh Rajpoot, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Thiên văn học Max Planck cho biết Epsilon Indi Ab có khối lượng lớn hơn đáng kể so với sao Mộc. Nghiên cứu mới xác định khối lượng của nó gấp 7,6 lần sao Mộc nhưng kích thước lại tương đương hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời.

Việc quan sát các hành tinh khí khổng lồ có nhiệt độ thấp như Epsilon Indi Ab vốn rất khó khăn. Lý do là phần lớn ngoại hành tinh từng được phát hiện đều có quỹ đạo rất gần sao chủ và có nhiệt độ cao. Để vượt qua hạn chế này, nhóm nghiên cứu sử dụng thiết bị hồng ngoại trung MIRI trên JWST kết hợp coronagraph nhằm che ánh sáng từ ngôi sao chủ, từ đó thu được tín hiệu trực tiếp từ Epsilon Indi Ab.

Dữ liệu thu được giúp các nhà nghiên cứu có phát hiện bất ngờ rằng, Epsilon Indi Ab có lượng amoniac trong khí quyển thấp hơn dự đoán. Họ suy đoán nguyên nhân có thể đến từ sự tồn tại của những đám mây băng nước dày và không đồng đều, che khuất dấu hiệu của amoniac bên dưới. Những đám mây này được cho là có cấu trúc tương tự mây ti ở tầng cao khí quyển Trái đất.

Bà Elisabeth Matthews (MPIA), tác giả chính của nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal Letters cho hay kính viễn vọng James Webb đang mở ra khả năng quan sát chi tiết các hành tinh tương tự Hệ Mặt trời. Tuy nhiên, để nghiên cứu những hành tinh giống Trái đất ở mức độ sâu hơn, cần các thế hệ kính viễn vọng tiên tiến hơn trong tương lai.

Kho tri thức

Khám phá ngoại hành tinh kỳ lạ qua kính Webb

Các ngoại hành tinh khổng lồ hình thành như thế nào? Kính viễn vọng không gian Webb đã tìm thấy manh mối.

Mới đây, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) để quan sát và nghiên cứu một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời, có thể giúp nhân loại xác định ranh giới giữa các ngoại hành tinh và các ngôi sao.

Theo IT Home, hành tinh ngoài Hệ Mặt trời kỳ lạ này có tên là 29 Cygni b, một hành tinh khí khổng lồ có khối lượng gấp khoảng 15 lần khối lượng sao Mộc, nằm cách Trái Đất chúng ta khoảng 133 năm ánh sáng.

Kho tri thức

Lý do sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ

Mặc dù sở hữu nhiều mặt trăng nhưng sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ. Vì sao lại như vậy?

Trong nghiên cứu mới công bố trên Nature Astronomy, các nhà nghiên cứu đã lý giải nguyên nhân sao Thổ và sao Mộc gần như không có mặt trăng khổng lồ dù có khá nhiều mặt trăng.

Tính đến tháng 3/2023, các nhà khoa học xác định được sao Thổ có 285 mặt trăng và sao Mộc có 101 mặt trăng. Trong đó, mặt trăng Titan có đường kính 5,149 km là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của sao Thổ và là mặt trăng lớn thứ 2 trong Hệ Mặt trời.

Kho tri thức

Sự thật về đại dương trên Mặt trăng Europa

Europa nhỏ hơn Mặt trăng, nhưng lại chứa một đại dương khổng lồ gấp đôi kích thước Trái đất.

Nằm sâu trong hệ thống sao Mộc, cách Mặt trời 780 triệu km, Europa là một mặt trăng băng giá không mấy nổi bật, đã hoàn toàn đảo lộn mọi hiểu biết của con người. Europa, thiếu ánh sáng mặt trời và môi trường ôn hòa, nhưng lại được bảo vệ bởi một lực lượng cực kỳ bí ẩn trong vũ trụ, giữ gìn một đại dương rộng lớn bị chôn vùi bên dưới bề mặt. Nó đã trở thành thiên thể bí ẩn có khả năng chứa sự sống cao nhất trong Hệ Mặt trời.

anh-chup-man-hinh-2026-04-12-072454.png
Ảnh: @Space.com.
