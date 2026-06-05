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Phát hiện giòi ăn thịt ở Texas: Con người có gặp nguy hiểm?

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo phát hiện trường hợp nhiễm giòi ăn thịt tại Texas. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Texas sau nhiều thập kỷ.

Tâm Anh (TH)

Ngày 3/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết về việc phát hiện một trường hợp nhiễm giòi ăn thịt tại miền Nam Texas, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ ấu trùng này của loài ruồi ký sinh được phát hiện trên gia súc tại nước này.

Giòi đinh vít Tân thế giới (Cochliomyia hominivorax), hay còn gọi là giòi ăn thịt, là ấu trùng của ruồi xanh - loài ký sinh đẻ trứng vào vết thương hở hoặc xoang của động vật có vú lớn. Sau khi "xâm nhập" vào vật chủ, giòi bắt đầu ăn mô sống. Giòi ăn thịt chủ yếu gây bệnh cho các loài động vật lớn, ví dụ gia súc và ngựa. Tuy nhiên, giới khoa học cũng ghi nhận có trường hợp lây nhiễm sang người và thú cưng.

Sự xâm nhiễm của loài giòi ăn thịt bắt đầu khi một con ruồi cái đẻ trứng trên vết thương hở hoặc các bộ phận khác trên cơ thể động vật máu nóng. Mùi của vết thương hoặc lỗ hở như mũi, miệng, mắt, dây rốn của động vật mới sinh hoặc bộ phận sinh dục sẽ thu hút ruồi cái. Các vết thương nhỏ như vết cắn của ve cũng thu hút ruồi cái đến ăn và đẻ trứng. Một con ruồi cái có thể đẻ khoảng 200 - 300 trứng cùng một lúc và đẻ tới 3.000 trứng trong suốt vòng đời từ 10 - 30 ngày. Sau khi nở từ trứng nở, giòi ăn thịt sẽ chui vào vết thương để ăn thịt sống từ vật chủ. Sau khi ăn, ấu trùng rơi xuống đất, chui vào đất và nở thành ruồi trưởng thành.

Giòi đinh vít Tân Thế giới từng bị tiêu diệt hoàn toàn khỏi lãnh thổ Mỹ vào năm 1965 thông qua chiến dịch thả hàng trăm triệu ruồi đực vô sinh.

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Giòi đinh vít Tân Thế giới. Ảnh: Courtesy of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Theo các nhà khoa học, các ca nhiễm giòi ăn thịt ở người rất hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong. Nếu được điều y tế sớm, bệnh nhân thường có cơ hội phục hồi cao.

Những người sống ở vùng dịch tễ, làm việc với gia súc, có hệ miễn dịch suy yếu, ngủ ngoài trời hoặc có vết thương hở - dù nhỏ đến đâu - đều có nguy cơ cao bị nhiễm giòi đinh vít Tân thế giới. Các triệu chứng khi nhiễm giòi ăn thịt bao gồm cảm nhận được hoặc nhìn thấy giòi di chuyển bên trong vết thương hoặc vết loét trên da, hoặc trong tai, mũi, mắt hoặc miệng; xuất hiện các vết thương hoặc vết loét trên da gây đau đớn và trở nên trầm trọng hơn trong vòng vài ngày; chảy máu từ vết loét; có mùi hôi thối tại vị trí nhiễm trùng.

Quá trình điều trị giòi ăn thịt ở người khá phức tạp. Trong đó, đội ngũ y bác sĩ sẽ phải loại bỏ hàng trăm ấu trùng và khử trùng vết thương cho bệnh nhân một cách kỹ lưỡng. Khi được can thiệp y tế sớm, bệnh nhân sẽ tăng cơ hội hồi phục và sớm khỏe mạnh trở lại.

Năm 2025, Mỹ ghi nhận một trường hợp nhiễm giòi đinh vít Tân Thế giới ở bang Maryland. Bệnh nhân này đã trở về Mỹ sau chuyến đi đến El Salvador - nơi loài giòi ăn thịt phổ biến. Nhờ được điều trị y tế kịp thời, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Các chuyên gia ước tính rằng, nếu xảy ra một đợt bùng phát lớn giòi đinh vít Tân Thế giới ở tiểu bang Texas thì nền kinh tế Texas có thể thiệt hại 1,8 tỷ USD do sự gián đoạn đối với ngành chăn nuôi. Giá thực phẩm dự kiến ​​sẽ tăng cao.

Hiện Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thực hiện các chiến lược và hành động nhằm dập tắt mọi mối nguy hiểm tiềm tàng do giòi đinh vít Tân Thế giới có thể gây ra ở tiểu bang Texas. Trong số này có việc thiết lập một khu vực cách ly xung quanh nơi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh và hạn chế việc vận chuyển động vật trong khu vực.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Phát hiện giòi ăn thịt ở Texas #giòi đinh vít Tân Thế giới #giòi ăn thịt

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