Học sinh Italy phát hiện biệt thự La Mã bên dưới phòng tập thể dục

Sau khi phát hiện những tàn tích của căn biệt thự La Mã cổ xưa, các học sinh tại trường Trung học Khoa học Cavour (Liceo Scientifico Cavour) nhanh chóng thông báo cho giáo viên. Kế đến, chính quyền và các nhà khảo cổ đã tới địa điểm được báo cáo để kiểm tra. Họ tiến hành cuộc khai quật vào đầu năm nay và phát hiện những hành lang tối tăm và các căn phòng thiếu ánh sáng thuộc về một biệt thự sang trọng của người La Mã có từ thế kỷ thứ hai.

Trường Trung học Khoa học Cavour nằm gần Đấu trường La Mã nổi tiếng thế giới của Italy. Các cuộc khai quật tại địa điểm này vào cuối thế kỷ 19 đã phát hiện một phần của "domus" - ngôi nhà lớn thời La Mã cổ đại. Khu vực này vô cùng quan trọng trong lịch sử La Mã bởi những nhân vật quyền lực của đế chế La Mã như Cicero, Pompey và hoàng đế Octavian (sau này được biết đến với tên Augustus ) từng sống ở đây. Tuy nhiên, giới khảo cổ chưa hiểu rõ về nơi này do nhiều công trình hiện đại được xây dựng trên các nền móng, tàn tích của những công trình kiến ​​trúc cổ cổ xưa.

Các nhà khảo cổ khai quật biệt thự La Mã bên dưới phòng tập thể dục của một trường trung học ở Italy. Ảnh: Cantieri Narranti/Special Superintendency of Rome.

Theo các chuyên gia, những căn phòng được bảo tồn bên dưới phòng tập thể dục của trường trung học Trung học Khoa học Cavour là một phần của căn biệt thự được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ hai, dựa trên một dòng chữ khắc được tìm thấy trong cuộc khai quật cuối thế kỷ 19.

Ngôi nhà này có khả năng từng thuộc sở hữu của một thành viên trong gia tộc Umbrius. Người ta biết rất ít thông tin về họ nhưng gia tộc Umbrius có thể có nguồn gốc từ Samnium - một vùng lãnh thổ ở Italy ngày nay, cách không xa Pompeii (thị trấn bị "xóa sổ" trong thảm kịch phun trào núi lửa kinh hoàng năm 79 sau Công nguyên). Hiện tại, căn biệt thự được gọi là Domus Liceo Cavour.

Các cuộc khai quật khảo cổ đã hé lộ những bức bích họa vẽ hình ảnh con người và hoa lá trên các bức tường và những họa tiết trang trí bằng vữa dọc theo các vòm trần của biệt thự. Trong một căn phòng, các nhà khảo cổ phát hiện ra một bức tranh khảm lớn, với những họa tiết trang trí có hình dạng không đều - một phong cách thịnh hành trong giới thượng lưu La Mã thời bấy giờ. Họ cũng tìm thấy những hình vẽ graffiti được các sinh viên, khách du lịch và những người khám phá lòng đất khác tạo ra vào thế kỷ 20.

Cho đến nay, chỉ một phần của Domus Liceo Cavour được các nhà khảo cổ khai quật. Nguyên nhân là vì công trình cổ xưa này nằm sâu bên dưới trường học. Do đó, cuộc khai quật toàn diện có thể được hoàn thành trong thời gian tới. Nhà trường học và cơ quan giám sát khảo cổ học dự định hợp tác để có thể mở cửa địa điểm này cho du khách tham quan và học sinh có cơ hội làm hướng dẫn viên.

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