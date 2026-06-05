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Kho tri thức

Khai thác tiểu hành tinh để xây dựng các thành phố trên sao Hỏa

Bằng cách khai thác các tiểu hành tinh gần Trái Đất, một "chuỗi cung ứng không gian" có thể được thiết lập để hỗ trợ căn cứ trên sao Hỏa, không cần vận chuyển vật liệu xây dựng và nhiên liệu từ Trái Đất.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Theo các báo cáo từ SciTechDaily và Daily Galaxy, các mô hình nghiên cứu liên quan chỉ ra rằng, các tiểu hành tinh rất giàu tài nguyên kim loại như sắt và niken. Trong tương lai, những tài nguyên này có thể được khai thác và xử lý sơ bộ bởi robot vũ trụ, trước khi vận chuyển đến quỹ đạo sao Hỏa hoặc bề mặt Mặt trăng để làm nguyên liệu thô cho việc xây dựng căn cứ và sản xuất thiết bị.

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Tiểu hành tinh có thể trở thành trạm tiếp tế cho sao Hỏa? Các nhà khoa học đề xuất "chuỗi cung ứng khai thác không gian", có khả năng viết lại mô hình đổ bộ của con người lên Hành tinh Đỏ. Ảnh: @Technice.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng, một trong những hạn chế lớn nhất của các sứ mệnh sao Hỏa hiện nay là chi phí vận chuyển từ Trái đất lên sao Hỏa cực kỳ cao, điều này hạn chế quy mô của các căn cứ và khả năng tiếp tế. Do đó, "Sử dụng tài nguyên tại chỗ (ISRU)" và "Cung cấp tài nguyên trung chuyển gần Trái đất" được xem là những hướng đi đột phá, và các tiểu hành tinh có thể trở thành những điểm nút quan trọng đó.

Theo quan điểm này, các tiểu hành tinh không chỉ còn là mục tiêu thám hiểm mà còn có thể được biến đổi thành "kho nguyên liệu thô trong không gian". Thông qua các hệ thống khai thác và chế biến tự động trong không gian, một số tài nguyên kim loại thậm chí có thể được sản xuất trực tiếp thành các bộ phận hoặc mô-đun cấu trúc trong không gian, và sau đó được cung cấp cho các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai, giảm bớt gánh nặng vận chuyển trong không gian sâu.

Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tài nguyên tiểu hành tinh không chỉ có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng mà còn có tiềm năng hỗ trợ sản xuất nhiên liệu đẩy trong tương lai, hỗ trợ vận chuyển và tiếp tế cho tàu vũ trụ giữa Trái đất, Mặt trăng và Sao Hỏa, và dần hình thành mô hình tuần hoàn tài nguyên xuyên thiên thể.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khái niệm này vẫn đang ở giai đoạn mô hình lý thuyết và mô phỏng, và vẫn còn những thách thức kỹ thuật đáng kể trước khi có thể áp dụng vào thực tiễn, bao gồm sự hoàn thiện của công nghệ khai thác không gian, khả năng xây dựng tự động, hậu cần đường dài và cung cấp năng lượng, đây là những điều vẫn cần phải vượt qua.

Tuy nhiên, khi các quốc gia và chương trình không gian tư nhân đẩy nhanh việc thám hiểm không gian sâu, khái niệm "vận chuyển tiểu hành tinh đến sao Hỏa" đang dần chuyển từ những bản thiết kế lý thuyết sang những giải pháp tương lai có thể được thảo luận nghiêm túc, và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng để con người định cư lâu dài trên sao Hỏa.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#tiểu hành tinh #thành phố #sao Hỏa #mặt trăng #trái đất

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