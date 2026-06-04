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Kho tri thức

Phát hiện gợn sóng khổng lồ lan rộng khắp Dải Ngân hà

Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phát hiện ra một gợn sóng khổng lồ lan rộng khắp Dải Ngân hà, trải dài từ 30.000 đến 65.000 năm ánh sáng.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Gần đây, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã đăng một bài viết trên blog thông báo rằng, các nhà thiên văn học sử dụng dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Gaia, đã phát hiện ra một gợn sóng khổng lồ chưa từng thấy trước đây trong Dải Ngân hà.

Cụ thể, dữ liệu quan sát mới nhất cho thấy gợn sóng khổng lồ mới được phát hiện này đang lan rộng ra từ trung tâm của Dải Ngân hà, và hiệu ứng gợn sóng của nó có phạm vi rất rộng, vươn tới các ngôi sao cách trung tâm Dải Ngân hà từ 30.000 đến 65.000 năm ánh sáng.

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Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phát hiện ra một gợn sóng khổng lồ lan rộng khắp Dải Ngân hà, trải dài từ 30.000 đến 65.000 năm ánh sáng. Ảnh: @Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Nhà thiên văn học Eloisa Poggio và nhóm cộng sự của bà đã mô hình hóa hình ảnh ba chiều nhìn từ bên cạnh của Dải Ngân hà dựa trên dữ liệu từ kính viễn vọng Gaia cung cấp, nó thể hiện rõ ràng một mô hình giống như gợn sóng.

Cộng đồng khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân của gợn sóng khổng lồ này, nhưng có hai giả thuyết chính. Một khả năng là gợn sóng này là một làn "sóng xung kích" vũ trụ được tạo ra sau khi Dải Ngân hà va chạm với một thiên hà lùn cổ xưa.

Một lời giải thích khác cho rằng, nó có thể liên quan đến Sóng Radcliffe, một cấu trúc gợn sóng tương đối nhỏ nằm cách hệ mặt trời khoảng 500 năm ánh sáng. Tuy nhiên, cả hai giả thuyết này đều cần được kiểm chứng thêm.

Để giải mã bí ẩn vũ trụ này, các nhà khoa học đang đặt hy vọng vào dữ liệu quan sát trong tương lai. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) dự kiến ​​sẽ công bố một loạt dữ liệu kính viễn vọng không gian Gaia mới vào tháng 12 năm 2026. Vào thời điểm đó, thông tin chính xác hơn về vị trí và chuyển động của các ngôi sao được kỳ vọng sẽ cung cấp những manh mối quan trọng để hiểu cấu trúc và lịch sử tiến hóa của Dải Ngân hà.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Gợn sóng #Dải Ngân hà #sóng xung kích #thiên hà #ngôi sao #vệ tinh

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