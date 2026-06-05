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Kho tri thức

Tìm thấy 'thiên thể màu đỏ' hé lộ bí mật thiên văn thú vị

Một "thiên thể màu đỏ" bí ẩn với tốc độ xấp xỉ 1,6 triệu km/giờ đã được phát hiện, việc tìm thấy nó giúp hé lộ bí mật thiên văn thú vị.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

NASA sử dụng thiết bị Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), đã phát hiện ra một “vật thể màu đỏ” bí ẩn có tên mã là CWISE J1249, đang di chuyển với tốc độ hơn khoảng 1,6 triệu km/giờ trong không gian. Phía các nhà khoa học đã gặp khó khăn trong việc phân loại CWISE J1249 bằng phương pháp phân tích quang phổ.

Dữ liệu cho thấy, vật thể này có khối lượng cực thấp, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của một ngôi sao; hơn nữa, độ kim loại của nó không đáng kể, cho thấy nó khó có thể là một hành tinh thực sự.

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CWISE J1249 đang di chuyển với tốc độ hơn khoảng 1,6 triệu km/giờ trong không gian. Ảnh: @NASA.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, đặc điểm quang phổ hồng ngoại của nó không khớp với bất kỳ ngôi sao, hành tinh hay vật thể liên sao nào đã biết. Nó dường như là một "ngoại lệ" đã phá vỡ mọi quy luật vật lý thiên văn và tồn tại bên ngoài hệ thống kiến ​​thức thiên thể hiện có.

Mặc dù có cấu tạo bí ẩn, CWISE J1249 không phải là một mảnh vụn không gian vô định. Tàu thăm dò đã phát hiện nhiệt tỏa ra từ bên trong nó, một bằng chứng quan trọng cho thấy nó là một vật thể riêng biệt có cấu trúc bên trong, chứ không phải là một mảnh vỡ trôi dạt ngẫu nhiên.

Đặc điểm "nguồn nhiệt tự sinh" này, kết hợp với tín hiệu quang phổ độc đáo của nó, càng làm tăng thêm sự phức tạp trong việc xác định danh tính của nó, buộc các nhà khoa học phải xem xét lại các lý thuyết hiện có về sự hình thành thiên thể.

Để giải thích nguồn gốc của CWISE J1249, các nhà khoa học đã đưa ra hai giả thuyết chính:

Quan điểm thứ nhất cho rằng, CWISE J1249 có thể bắt nguồn từ vụ nổ siêu tân tinh, nó bị bắn ra với tốc độ cao trong quá trình chết đi dữ dội của siêu tân tinh. Quan điểm thứ hai cho rằng, CWISE J1249 có thể là một "ngôi sao thất bại" bị đẩy ra khỏi thiên hà do khối lượng không đủ trong giai đoạn hình thành ban đầu.

Tuy nhiên, cả hai giả thuyết đều có những thiếu sót và không thể giải thích đầy đủ tất cả các đặc điểm cực đoan mà CWISE J1249 thể hiện, và nguồn gốc thực sự của nó vẫn còn là một bí ẩn lớn.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Thiên thể #màu đỏ #bí ẩn #vũ trụ #CWISE J1249

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