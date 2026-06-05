Khoáng vật màu máu đã góp phần xây dựng nền văn minh nhân loại

Mang vẻ ngoài của một loại đá đen bóng, có một khoáng vật màu đỏ máu đồng hành cùng sự phát triển của nền văn minh nhân loại từ hàng vạn năm trước.

Hematite là một trong những khoáng vật chứa sắt phổ biến nhất trên Trái Đất, với công thức hóa học Fe₂O₃. Điều thú vị là dù thường có màu xám thép hoặc đen ánh kim, hematite lại để lại vệt bột màu đỏ nâu khi cọ xát lên bề mặt sứ không tráng men. Chính đặc điểm này đã giúp nó được đặt tên theo tiếng Hy Lạp "haima", nghĩa là "máu".

Ảnh: dongachem.

Hematite được hình thành trong nhiều môi trường địa chất khác nhau, từ hoạt động núi lửa, quá trình biến chất cho đến sự lắng đọng trong các đại dương cổ đại. Những lớp đá trầm tích chứa hematite đã trở thành nguồn quặng sắt khổng lồ, cung cấp nguyên liệu cho ngành luyện kim suốt hàng nghìn năm qua. Trên thực tế, phần lớn thép được sử dụng trong các tòa nhà, cầu đường, tàu hỏa và ô tô hiện đại đều có nguồn gốc từ quặng hematite.

Ảnh: geologyscience

Tuy nhiên, vai trò của hematite không bắt đầu từ thời công nghiệp hiện đại. Từ thời tiền sử, con người đã nghiền khoáng vật này thành bột đỏ để tạo ra sắc tố thiên nhiên gọi là đất son đỏ. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết của hematite trong tranh hang động hơn 40.000 năm tuổi ở châu Âu, châu Phi và châu Á. Người cổ đại dùng bột hematite để vẽ hình động vật, trang trí cơ thể, thực hiện nghi lễ tôn giáo và thậm chí chôn cất người chết.

Ảnh: mindat

Một số mẫu hematite còn có vẻ ngoài rất đặc biệt. Dạng "kidney ore" có bề mặt tròn nhẵn giống quả thận, trong khi dạng "specular hematite" lấp lánh như gương nhờ vô số tinh thể phản chiếu ánh sáng. Những mẫu đẹp thường được giới sưu tầm khoáng vật săn tìm và trưng bày.

Hematite còn nổi tiếng trong lĩnh vực khám phá không gian. Năm 2004, xe tự hành Opportunity của NASA đã phát hiện hàng nghìn "quả cầu hematite" nhỏ trên bề mặt sao Hỏa. Khám phá này gây chấn động giới khoa học vì sự hình thành hematite thường liên quan đến sự hiện diện của nước. Điều đó góp phần củng cố giả thuyết rằng hành tinh đỏ từng có môi trường ẩm ướt trong quá khứ xa xôi.

Ngày nay, hematite vẫn là một trong những khoáng vật quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu. Từ những bức tranh hang động cổ xưa đến các tòa nhà chọc trời hiện đại, từ lòng đất Trái Đất đến bề mặt sao Hỏa, khoáng vật này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử phát triển của cả nhân loại lẫn khoa học hành tinh.