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Kho tri thức

Khi chưa phát minh ra đồng hồ, người xưa làm thế nào để biết giờ?

Trước khi phát minh ra đồng hồ xem giờ như ngày nay, người xưa từng sử dụng mùi hương, âm thanh và tốc độ cháy của hương để đo thời gian.

Tâm Anh (TH)

Từ hàng nghìn năm trước, nhiều nền văn minh đã có những phát minh độc đáo để đo đếm thời gian bằng nhiều công cụ khác nhau. Trong đó, người Ai Cập cổ đại sử dụng đồng hồ nước từ khoảng năm 1350 trước Công nguyên. Thiết bị này hoạt động dựa trên dòng nước chảy ra khỏi một bình chứa với tốc độ tương đối ổn định, kết hợp các vạch đánh dấu để xác định thời gian.

Tuy nhiên, đồng hồ nước và đồng hồ mặt trời đều có một điểm chung là người sử dụng phải quan sát bằng mắt. Điều này trở nên bất tiện vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Do vậy, trước năm 520 Công nguyên, các nghệ nhân và học giả tại Trung Quốc cổ đại đã phát triển đồng hồ hương - thiết bị sử dụng tốc độ cháy ổn định của hương liệu để đo thời gian.

Hình thức đơn giản nhất của loại đồng hồ hương là những cây nến hoặc que hương được đánh dấu theo từng khoảng thời gian nhất định. Khi hương cháy đến một vị trí cụ thể, người dùng có thể xác định số giờ đã trôi qua.

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Đồng hồ hương - phát minh sáng tạo dùng để đo thời gian của người xưa. Ảnh: aromaticmedicineschool.com.

Một số phiên bản "cao cấp" hơn của loại đồng hồ hương còn sử dụng bột hương được sắp xếp thành những đường dài hoặc hình dạng phức tạp trên khay đốt. Điểm độc đáo của những phiên bản này là ở chỗ các mốc thời gian được tạo thành từ những loại hương khác nhau. Khi ngọn lửa cháy đến từng đoạn, mùi hương đặc trưng sẽ lan tỏa trong không khí, giúp người ta nhận biết thời điểm hiện tại mà không cần nhìn vào đồng hồ. Nói cách khác, người ta có thể "ngửi" mùi hương để biết giờ.

Một số mẫu đồng hồ hương còn kết hợp cơ chế âm thanh. Khi hương cháy đứt sợi dây hoặc giá đỡ nhỏ, những viên bi kim loại sẽ rơi xuống khay bên dưới, tạo ra tiếng động báo hiệu thời khắc bước sang giờ mới.

Đồng hồ hương từng được sử dụng trong nhiều ngôi đền, chùa, hoàng cung... ở Trung Quốc và Nhật Bản thời xưa. Mặc dù ngày nay đã có nhiều loại đồng hồ hiện đại nhưng đồng hồ hương vẫn được xem là một trong những phát minh sáng tạo của con người trong việc đo thời gian.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Phát minh đồng hồ cổ đại #Đo thời gian bằng mùi hương #đồng hồ nước #đồng hồ hương

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