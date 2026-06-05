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Kho tri thức

Chiêm ngưỡng diện mạo Thiên hà "Đom đóm" khoe sắc trong vũ trụ

Thiên hà "Đom đóm" đã được phát hiện, nó có niên đại 600 triệu năm sau Vụ nổ lớn, chứa tới 10 cụm sao sáng.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Trang tin công nghệ Scitechdaily đã đăng một bài viết trên blog rằng, các nhà thiên văn học của NASA khi sử dụng Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra một thiên hà cổ có tên Đom đóm.

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Thiên hà Đom Đóm này tồn tại khoảng 600 triệu năm sau Vụ Nổ Lớn Big Bang và có thể giống với hình thái ban đầu của Dải Ngân Hà. Ảnh: @NASA.

Thiên hà Đom Đóm này tồn tại khoảng 600 triệu năm sau Vụ Nổ Lớn Big Bang và có thể giống với hình thái ban đầu của Dải Ngân Hà.

Sử dụng độ phân giải cao và hiệu ứng thấu kính hấp dẫn của Kính viễn vọng Không gian James Webb quan sát trung tâm Thiên hà Đom Đóm, các nhà nghiên cứu còn quan sát được 10 cụm sao sáng có thể tiến hóa thành các cụm sao hình cầu trong tương lai. Phát hiện này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc nghiên cứu sự hình thành Thiên hà Đom Đóm.

Thiên hà Đom Đóm có khối lượng tương đương với Dải Ngân hà trong giai đoạn hình thành ban đầu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, thiên hà này đang tiến hóa thông qua cả sự hình thành cụm sao hình cầu bên trong và các vụ va chạm giữa các thiên hà con bên trong.

Nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn, "Ánh sáng nhấp nháy của Thiên hà Đom Đóm" được phóng đại hơn 40 lần trong hình ảnh từ kính viễn vọng James Webb. Hiện tượng tự nhiên này cho phép các nhà nghiên cứu quan sát cấu trúc bên trong của thiên hà một cách chi tiết hơn.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Thiên hà Đom đóm #vũ trụ #thiên hà #cụm sao

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