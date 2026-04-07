Kho tri thức

Phát hiện chiếc nhẫn cổ 1.000 năm mạ vàng khắc chữ quý hiếm

Một người dò tìm kim loại đã tìm thấy chiếc nhẫn bạc mạ vàng khắc chữ rune khoảng 1.000 năm tuổi trên cánh đồng ở Lincolnshire, Anh.

Tâm Anh (TH)

Nhà khảo sát kim loại nghiệp dư Rafal Wesolowski đã sử dụng máy dò kim loại tại một cánh đồng ở Lincolnshire, Anh và tìm thấy chiếc nhẫn cổ trong lòng đất.

Theo các nhà nghiên cứu, chiếc nhẫn mà ông Wesolowski tìm thấy có niên đại khoảng 1.000 năm tuổi. Đó là chiếc nhẫn bạc mạ vàng có khắc chữ rune. Đây là một phát hiện khảo cổ học đáng chú ý.

Chiếc nhẫn bạc mạ vàng khắc chữ rune khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: Ancient Origins.

Hồ sơ từ Chương trình Cổ vật Di động (PAS) của Anh ghi chép về chiếc nhẫn trên trong danh mục là LIN-E70856. Đó là một hiện vật hoàn chỉnh thời Trung cổ sơ kỳ được làm bằng bạc mạ vàng. Có đường kính hơn 23 mm và nặng 4,51 gram, chiếc nhẫn có 16 ký tự rune được khắc dọc theo vành ngoài.

Mặc dù vành giữa của chiếc nhẫn vẫn giữ được lớp mạ vàng nhưng các ký tự rune thì không. Điều này khiến các chuyên gia cho rằng dòng chữ rune đã được thêm vào sau quá trình mạ vàng. PAS cũng ghi nhận những dấu vết tinh tế của niello - một loại vật liệu khảm đen được sử dụng để làm nổi bật các hình khắc trên hiện vật cổ này.

Các chuyên gia từ Đại học Nottingham, bao gồm Tiến sĩ Martin Findell và Jasmin Higgs, đã phân tích dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn nhưng cảnh báo rằng ý nghĩa đầy đủ của nó vẫn chưa chắc chắn do nhiều chữ bị mờ hoặc không còn nhìn thấy rõ.

Diễn giải sơ bộ cho thấy dòng chữ trên chiếc nhẫn có thể là tên riêng của một người là “Udnan”, bên cạnh từ “nhẫn” (hring trong tiếng Anh cổ hoặc tiếng Na Uy cổ).

Chữ rune là hệ thống chữ viết đầu tiên của các tộc người German cổ ở Bắc Âu, xuất hiện trong vài thế kỷ đầu sau Công nguyên và được sử dụng rộng rãi ở Scandinavia cho đến cuối thời Trung cổ. Chữ rune dần mai một khi chữ cái Latinh được sử dụng rộng rãi.

Theo các nhà nghiên cứu, chữ rune không chỉ được dùng để giao tiếp mà còn thường mang ý nghĩa biểu tượng, ma thuật hoặc nghi lễ. Chiếc nhẫn được tìm thấy ở Lincolnshire là một trong số ít chiếc nhẫn thời Trung cổ giai đoạn đầu có dòng chữ rune. Một số phát hiện tương tự bao gồm một chiếc nhẫn được tìm thấy ở Kingmoor, Cumbria và một chiếc khác từ Wheatley Hill. Cả hai hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Anh.

Một số chuyên gia suy đoán chiếc nhẫn có dòng chữ rune được tìm thấy ở Lincolnshire có thể thể hiện quyền sở hữu của người chủ tên là “Udnan” hay mang ý nghĩa biểu tượng hoặc tôn giáo.

Kho tri thức

Mộ cổ 1.400 năm bị cướp phá, kỳ lạ báu vật quốc gia bị vứt bỏ

Một ngôi mộ 1.400 năm tuổi đã bị cướp phá, nhưng có báu vật quốc gia "không thể tin nổi" lại bị vứt bỏ.

Một người dân ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) tình cờ phát hiện một số hiện vật cổ và lập tức báo cho chính quyền. Tin tức nhanh chóng đến Cục Di tích Văn hóa Thái Nguyên, một nhóm khảo cổ được cử đến làng để điều tra. Kết quả khảo cổ cho thấy, đó là một ngôi mộ thời Bắc Tề có niên đại 1.400 năm tuổi, đã bị cướp phá và hư hại nghiêm trọng.

anh-chup-man-hinh-2026-04-05-143923.png
Ảnh: @Sohu.
Kho tri thức

Giải mã bí ẩn chiếc vòng cổ bằng vàng thời Phục Hưng

Chiếc vòng cổ mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng từ thế kỷ 16 ở Anh đã giúp giới nghiên cứu có thêm nhiều thông tin quý giá về thời Tudor.

Nửa thiên niên kỷ sau khi chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng có từ thời Phục Hưng được chế tác, một người dò tìm kim loại đã tình cờ phát hiện nó nhô ra từ cái ao khô cạn ở miền Trung nước Anh. Mặt dây chuyền hình trái tim, có khắc chữ cái đầu H và K bằng men đỏ, cũng như một bông hồng và một quả lựu. Đây là một trong số ít những món trang sức thời Tudor còn sót lại sau cuộc ly hôn giữa Vua Henry VIII và người vợ đầu tiên của ông - Hoàng hậu Katherine xứ Aragon (đôi khi được viết là "Catherine")

Chiếc vòng cổ hình trái tim thời Tudor gồm 3 phần: Dây chuyền vàng 24 karat với 75 mắt xích, dài 43,4 cm và nặng 267 gram; Chiếc khóa hình bàn tay thò ra từ đám mây dùng để kết nối dây chuyền với mặt dây chuyền hình trái tim; Mặt dây chuyền hình trái tim dài 5,9 cm, nặng 50 gram.

Kho tri thức

Bí ẩn nghĩa địa cổ chứa đầy kho báu bằng vàng giá trị

Các nhà khảo cổ tìm thấy hàng trăm ngôi mộ chứa nhiều đồ tùy táng giá trị bằng vàng trong nghĩa địa thời Đồ đồng ở Varna, Bulgaria.

Vào mùa thu năm 1972, các công nhân tại thành phố Varna của Bulgaria tình cờ phát hiện một nghĩa địa cổ chứa đầy kho báu quý giá. Tại nghĩa trang này, giới chuyên gia tìm thấy hơn 3.000 hiện vật bằng vàng có niên đại từ năm 4600 trước Công nguyên đến năm 4300 trước Công nguyên. Theo đó, đây là những hiện vật bằng vàng cổ nhất thế giới từng được tìm thấy cho đến nay.

Trong hơn 20 năm khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy các hiện vật bằng vàng từ 62 trong số khoảng 300 ngôi mộ tại nghĩa địa ở Varna. Đặc biệt, 1/3 số hiện vật bằng vàng được tìm thấy trong một ngôi mộ duy nhất. Đó là ngôi mộ số 43 - nơi các nhà khảo cổ còn tìm thấy bộ hài cốt của người đàn ông qua đời khi hơn 60 tuổi vào khoảng 6.000 năm trước.

