Phát hiện chiếc nhẫn cổ 1.000 năm mạ vàng khắc chữ quý hiếm

Một người dò tìm kim loại đã tìm thấy chiếc nhẫn bạc mạ vàng khắc chữ rune khoảng 1.000 năm tuổi trên cánh đồng ở Lincolnshire, Anh.

Nhà khảo sát kim loại nghiệp dư Rafal Wesolowski đã sử dụng máy dò kim loại tại một cánh đồng ở Lincolnshire, Anh và tìm thấy chiếc nhẫn cổ trong lòng đất.

Chiếc nhẫn bạc mạ vàng khắc chữ rune khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: Ancient Origins.

Hồ sơ từ Chương trình Cổ vật Di động (PAS) của Anh ghi chép về chiếc nhẫn trên trong danh mục là LIN-E70856. Đó là một hiện vật hoàn chỉnh thời Trung cổ sơ kỳ được làm bằng bạc mạ vàng. Có đường kính hơn 23 mm và nặng 4,51 gram, chiếc nhẫn có 16 ký tự rune được khắc dọc theo vành ngoài.

Mặc dù vành giữa của chiếc nhẫn vẫn giữ được lớp mạ vàng nhưng các ký tự rune thì không. Điều này khiến các chuyên gia cho rằng dòng chữ rune đã được thêm vào sau quá trình mạ vàng. PAS cũng ghi nhận những dấu vết tinh tế của niello - một loại vật liệu khảm đen được sử dụng để làm nổi bật các hình khắc trên hiện vật cổ này.

Các chuyên gia từ Đại học Nottingham, bao gồm Tiến sĩ Martin Findell và Jasmin Higgs, đã phân tích dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn nhưng cảnh báo rằng ý nghĩa đầy đủ của nó vẫn chưa chắc chắn do nhiều chữ bị mờ hoặc không còn nhìn thấy rõ.

Diễn giải sơ bộ cho thấy dòng chữ trên chiếc nhẫn có thể là tên riêng của một người là “Udnan”, bên cạnh từ “nhẫn” (hring trong tiếng Anh cổ hoặc tiếng Na Uy cổ).

Chữ rune là hệ thống chữ viết đầu tiên của các tộc người German cổ ở Bắc Âu, xuất hiện trong vài thế kỷ đầu sau Công nguyên và được sử dụng rộng rãi ở Scandinavia cho đến cuối thời Trung cổ. Chữ rune dần mai một khi chữ cái Latinh được sử dụng rộng rãi.

Theo các nhà nghiên cứu, chữ rune không chỉ được dùng để giao tiếp mà còn thường mang ý nghĩa biểu tượng, ma thuật hoặc nghi lễ. Chiếc nhẫn được tìm thấy ở Lincolnshire là một trong số ít chiếc nhẫn thời Trung cổ giai đoạn đầu có dòng chữ rune. Một số phát hiện tương tự bao gồm một chiếc nhẫn được tìm thấy ở Kingmoor, Cumbria và một chiếc khác từ Wheatley Hill. Cả hai hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Anh.

Một số chuyên gia suy đoán chiếc nhẫn có dòng chữ rune được tìm thấy ở Lincolnshire có thể thể hiện quyền sở hữu của người chủ tên là “Udnan” hay mang ý nghĩa biểu tượng hoặc tôn giáo.