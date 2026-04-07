Hà Nội

Kho tri thức

Mộ cổ 1.400 năm bị cướp phá, kỳ lạ báu vật quốc gia bị vứt bỏ

Một ngôi mộ 1.400 năm tuổi đã bị cướp phá, nhưng có báu vật quốc gia "không thể tin nổi" lại bị vứt bỏ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Một người dân ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) tình cờ phát hiện một số hiện vật cổ và lập tức báo cho chính quyền. Tin tức nhanh chóng đến Cục Di tích Văn hóa Thái Nguyên, một nhóm khảo cổ được cử đến làng để điều tra. Kết quả khảo cổ cho thấy, đó là một ngôi mộ thời Bắc Tề có niên đại 1.400 năm tuổi, đã bị cướp phá và hư hại nghiêm trọng.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ cấp trên cho cuộc khai quật cứu hộ, đội khảo cổ Thái Nguyên chính thức bắt đầu khai quật lăng mộ Bắc Tề này. Ban đầu, mọi người đều cho rằng đó là lăng mộ của Tể tướng Hồ Lệ Kim, nhưng khi cuộc khai quật tiến triển, người ta phát hiện ra rằng không phải vậy, lăng mộ thuộc về Lôi Thù, một vị quan quyền lực của triều đại Bắc Tề. Lôi Thù là người Tiên Bắc, một vị quan có ảnh hưởng lớn với nhiều chiến công, nhưng ông cũng nổi tiếng vì lòng tham và từng bị hoàng đế khiển trách nặng nề.

Tuy nhiên, Lôi Thù nhanh chóng được phục chức, chỉ để rồi lại bị cách chức. Mặc dù vậy, Lôi Thù vẫn sở hữu vô số bảo vật bằng vàng bạc, sự giàu có của ông thật đáng kinh ngạc.

Lăng mộ của Lôi Thù vô cùng xa hoa, trải rộng trên diện tích hơn 400 mét vuông, tiêu chuẩn kiến ​​trúc cao phản ánh địa vị cao quý của ông thời bấy giờ. Tuy nhiên, thật không may, lăng mộ đã bị cướp phá nhiều lần, những hiện vật rải rác còn sót lại cho thấy rõ ràng bọn trộm mộ đã cướp bóc rất nhiều. Nhiều hiện vật vẫn còn nằm rải rác trong phòng mộ và hành lang, dường như cho thấy số lượng kho báu đáng kinh ngạc từng có bên trong.

Ngay khi nhóm khảo cổ cảm thấy nản lòng, các chuyên gia đã phát hiện ra một bảo vật quốc gia siêu quý, đó là những bức tranh tường nổi tiếng trong lăng mộ Lôi Thù. Những bức tranh tường này được coi là tinh hoa thực sự của lăng mộ, các chuyên gia đã quyết định tháo dỡ hoàn toàn và chuyển chúng về bảo tàng để bảo tồn.

Ảnh: @Sohu.

Ngoài ra, nhóm khảo cổ còn phát hiện ra một bảo vật quốc gia khác - một con bò bằng gốm đỏ. Con bò bằng gốm đỏ này có vẻ ngoài oai vệ, giá trị của nó không hề thua kém "Ngựa bay Cam Túc" nổi tiếng thế giới. Ngày nay, nó được Bảo tàng Sơn Tây công nhận là bảo vật quốc gia, trở thành tâm điểm chú ý của vô số khách du lịch và học giả.

#mai táng #báu vật #mộ cổ #Bắc Tề #tượng bò gốm đỏ #khảo cổ

Kho tri thức

Bốn ngón tay bằng đồng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thụy Sĩ được khai quật, trong đó bốn ngón tay bằng đồng trở thành chi tiết gây chấn động. Bí ẩn nào đang được hé lộ?

Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Thụy Sĩ.

Ban đầu, các chuyên gia suy đoán rằng, hiện vật bằng đồng này có thể là một vũ khí hoặc công cụ được sử dụng trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau khi ghép nối và phân tích kỹ hơn các di vật, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, bộ xương của người trong mộ được bảo quản rất tốt, chỉ thiếu mỗi cánh tay trái.

Kho tri thức

Khai quật khu mộ Hy Lạp cổ đại chứa hài cốt và xe ngựa

Khu mộ cổ đại tại Thrace chứa hài cốt, xe ngựa, vật phẩm cúng dường, phản ánh xã hội quyền lực của người Thracian thời cổ đại.

Gần đây, một khu mộ tên là Doxipara bất ngờ được phát hiện có chứa hài cốt người, xe ngựa và bộ xương ngựa, tất cả đã được phát hiện ở Thrace, phía Đông Bắc Hy Lạp. Ảnh: @Ministry of Culture.
Các nhà khảo cổ cho biết, khu mộ này có niên đại đầu thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chứa hài cốt của bốn thành viên trong một gia đình địa chủ giàu có. Ảnh: @Ministry of Culture.
Kho tri thức

Giải mã cái chết của chiến binh người Celt trong gần 20 mộ cổ 2.400 tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật được 18 ngôi mộ của các "chiến binh" người Celt ở Pháp. Những mộ cổ này có vị trí chôn cất rất bất thường.

Khoảng 2.400 năm trước, hơn 10 nam giới Celt - có thể là chiến binh - được chôn cất trong tư thế ngồi thẳng đứng khác thường ở vùng đất ngày nay là Dijon, Pháp. Những ngôi mộ này được các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) phát hiện bên cạnh một trường tiểu học vào năm 2025 - 2026. Ảnh: Frederic Bourigault/Getty Images.
Theo các chuyên gia, những ngôi mộ có niên đại từ cuối thời Đồ sắt (từ năm 450 trước Công nguyên đến năm 25 trước Công nguyên), khi người Gaul - một liên minh lỏng lẻo của các bộ lạc Celt - sinh sống ở Pháp. Ảnh: Hervé Laganier/Inrap.
