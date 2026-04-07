Mộ cổ 1.400 năm bị cướp phá, kỳ lạ báu vật quốc gia bị vứt bỏ

Một ngôi mộ 1.400 năm tuổi đã bị cướp phá, nhưng có báu vật quốc gia "không thể tin nổi" lại bị vứt bỏ.

Một người dân ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) tình cờ phát hiện một số hiện vật cổ và lập tức báo cho chính quyền. Tin tức nhanh chóng đến Cục Di tích Văn hóa Thái Nguyên, một nhóm khảo cổ được cử đến làng để điều tra. Kết quả khảo cổ cho thấy, đó là một ngôi mộ thời Bắc Tề có niên đại 1.400 năm tuổi, đã bị cướp phá và hư hại nghiêm trọng.

Ảnh: @Sohu.

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ cấp trên cho cuộc khai quật cứu hộ, đội khảo cổ Thái Nguyên chính thức bắt đầu khai quật lăng mộ Bắc Tề này. Ban đầu, mọi người đều cho rằng đó là lăng mộ của Tể tướng Hồ Lệ Kim, nhưng khi cuộc khai quật tiến triển, người ta phát hiện ra rằng không phải vậy, lăng mộ thuộc về Lôi Thù, một vị quan quyền lực của triều đại Bắc Tề. Lôi Thù là người Tiên Bắc, một vị quan có ảnh hưởng lớn với nhiều chiến công, nhưng ông cũng nổi tiếng vì lòng tham và từng bị hoàng đế khiển trách nặng nề.

Tuy nhiên, Lôi Thù nhanh chóng được phục chức, chỉ để rồi lại bị cách chức. Mặc dù vậy, Lôi Thù vẫn sở hữu vô số bảo vật bằng vàng bạc, sự giàu có của ông thật đáng kinh ngạc.

Lăng mộ của Lôi Thù vô cùng xa hoa, trải rộng trên diện tích hơn 400 mét vuông, tiêu chuẩn kiến ​​trúc cao phản ánh địa vị cao quý của ông thời bấy giờ. Tuy nhiên, thật không may, lăng mộ đã bị cướp phá nhiều lần, những hiện vật rải rác còn sót lại cho thấy rõ ràng bọn trộm mộ đã cướp bóc rất nhiều. Nhiều hiện vật vẫn còn nằm rải rác trong phòng mộ và hành lang, dường như cho thấy số lượng kho báu đáng kinh ngạc từng có bên trong.

Ngay khi nhóm khảo cổ cảm thấy nản lòng, các chuyên gia đã phát hiện ra một bảo vật quốc gia siêu quý, đó là những bức tranh tường nổi tiếng trong lăng mộ Lôi Thù. Những bức tranh tường này được coi là tinh hoa thực sự của lăng mộ, các chuyên gia đã quyết định tháo dỡ hoàn toàn và chuyển chúng về bảo tàng để bảo tồn.

Ảnh: @Sohu.

Ngoài ra, nhóm khảo cổ còn phát hiện ra một bảo vật quốc gia khác - một con bò bằng gốm đỏ. Con bò bằng gốm đỏ này có vẻ ngoài oai vệ, giá trị của nó không hề thua kém "Ngựa bay Cam Túc" nổi tiếng thế giới. Ngày nay, nó được Bảo tàng Sơn Tây công nhận là bảo vật quốc gia, trở thành tâm điểm chú ý của vô số khách du lịch và học giả.