Xã hội

Phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn góc ao cá ở Hải Phòng

Khi người dân bơm ao đã phát hiện một bộ xương người dưới lớp bùn tại vị trí góc ao. Thông tin sau đó được báo cáo đến chính quyền địa phương.

Hải Ninh

Chiều 13/11, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết, một người dân vừa phát hiện một bộ xương người dưới lớp bùn trong ao cá tại thôn Mạc Xá.

8888.jpg
Nơi phát hiện vụ việc.

Thông tin sơ bộ ban đầu, sáng cùng ngày, anh Hoàng Đức H (SN 1970, thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ) bơm ao cá tại ao thuê của Trại Cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương.

Tại đây, người dân đã phát hiện bộ xương người nằm dưới lớp bùn góc ao. Theo người dân cho biết, ao cá này hàng năm đều bơm 2 lần. Do bùn ở góc ao nhiều, từ đầu năm 2025, anh H đặt máy xục khí gần đó nên bùn dạt đi, lộ bộ xương người trên.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng công an xã đã xuống hiện trường. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa bộ xương lên để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện bộ xương người cạnh võng dù giữa đồi thông Lâm Đồng

Người dân phát hiện bộ xương cùng chiếc võng dù giữa đồi thông ở xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 10/8, một vụ việc bất thường được người dân phát hiện tại khu đồi thông ở thôn Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

2.png
Khu vực đồi thông phát hiện bộ xương.
Phát hiện bộ xương người trong rừng ở Quảng Trị

Trong lúc đi rừng, một người dân ở xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) đã phát hiện bộ xương người nằm sâu trong rừng Quạt.

Ngày 24/7, thông tin từ UBND xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện bộ xương người tại khu vực rừng Quạt. Nạn nhân nghi là anh Cao Minh H. (40 tuổi; trú tại thôn 4 - Bắc Sơn, xã Tuyên Lâm) - người đàn ông mất tích từ tháng 5.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 23/7, trong lúc đi rừng, một người dân đã phát hiện bộ xương nằm sâu trong rừng Quạt thuộc địa bàn xã Tuyên Lâm - cách đường giao thông khoảng 2 giờ đi bộ và không có sóng điện thoại.

Bộ xương khô dưới hang sâu hé lộ bí ẩn tội ác kinh hoàng

Thời điểm tìm thấy bộ xương dưới hang sâu, chẳng ai có thể ngờ được, họ đã trở thành những nhân chứng đầu tiên của một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra từ hơn 30 năm trước.

10-1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/7/2022, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của người dân bản Hồng Quảng 2 (xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ, Lai Châu - cũ) về việc phát hiện ra một bộ xương người nằm trong hang núi. Trước đó, người dân Hồng Quảng 2 đi làm nương và vô tình tìm ra một miệng hang trên đỉnh núi vắng vẻ. Họ rủ nhau phát quang đường đi rồi đốt đuốc cùng vào bên trong. Chiếc hang nhỏ hẹp, ẩm thấp phả ra một mùi hôi hám. (Nơi miệng hang phát lộ)
10.jpg
Khi đi được một đoạn, có người giẫm phạt vật gì đó rất giòn nên soi đuốc xuống để nhìn thì nhận ra đó mà một đoạn xương tay người. Mọi người hô nhau cùng chụm đuốc lại để tìm kiếm, chỉ ít giây sau, họ nhìn thấy một bộ xương người không còn nguyên vẹn nằm lộ thiên trên nền đá. Thông tin này lập tức được báo về cho Công an. Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện thu giữ một chiếc áo phông cộc tay, cổ tròn màu xanh có nhiều vết rách. (Bên trong hang núi, nơi phát hiện bộ xương khô)
