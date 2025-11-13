Phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn góc ao cá ở Hải Phòng

Khi người dân bơm ao đã phát hiện một bộ xương người dưới lớp bùn tại vị trí góc ao. Thông tin sau đó được báo cáo đến chính quyền địa phương.

Chiều 13/11, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) cho biết, một người dân vừa phát hiện một bộ xương người dưới lớp bùn trong ao cá tại thôn Mạc Xá.

Nơi phát hiện vụ việc.

Thông tin sơ bộ ban đầu, sáng cùng ngày, anh Hoàng Đức H (SN 1970, thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ) bơm ao cá tại ao thuê của Trại Cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương.

Tại đây, người dân đã phát hiện bộ xương người nằm dưới lớp bùn góc ao. Theo người dân cho biết, ao cá này hàng năm đều bơm 2 lần. Do bùn ở góc ao nhiều, từ đầu năm 2025, anh H đặt máy xục khí gần đó nên bùn dạt đi, lộ bộ xương người trên.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng công an xã đã xuống hiện trường. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa bộ xương lên để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

