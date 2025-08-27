Hà Nội

Xã hội

Bé gái 6 tuổi tử vong dưới hố nước ở Quảng Trị

Không thấy cháu N.Q.B. đâu, gia đình đi tìm thì tá hoả phát hiện cháu đã tử vong dưới hố nước ở phía sau nhà.

Hạo Nhiên

Ngày 27/8, thông tin từ UBND xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến một cháu bé tử vong thương tâm.

Trước đó, chiều 26/8, cháu N.Q.B (SN 2019, con ông N.N.H ở thôn 2 Phúc Khê, xã Phong Nha) chơi ngoài vườn thì không may bị rơi xuống hố nước phía sau nhà.

anh-2-3240.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Cháu B. rơi xuống hố nước lúc trời mưa to nên không ai để ý, đến chiều tối người nhà mới phát hiện, nhưng cháu đã tử vong.

Được biết, gia đình đang làm nhà nên đào hố này để làm hầm phốt nhà vệ sinh, nhưng do trời mưa nên hố đầy nước dẫn đến sự việc đau lòng.

>>>Mời độc giả xem thêm video 4 học sinh mất tích khi tắm biển.

(Nguồn: VTV)
