Một tài xế tử vong khi 2 ô tô va chạm trên quốc lộ 19

Chiều 26/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 19 (đoạn qua phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) khiến một tài xế tử vong trên đường đi cấp cứu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày tại Km 21+300 quốc lộ 19 (đoạn thuộc tổ dân phố Tân Hòa, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 50H-026.06 do tài xế Nguyễn Văn Thiện (SN 1983, trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Quy Nhơn - Pleiku đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 51C-066.52 do ông Phạm Đình D. (SN 1970, ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng phần đầu.

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh CTV

Hậu quả, ông D. bị kẹt trong cabin, chấn thương vùng đầu, gãy hai chân, Ông Thiện cũng bị thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai nhưng ông D. đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường An Nhơn Nam bảo vệ hiện trường; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

