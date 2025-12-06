Hà Nội

Phát hiện bến neo chìm 4.000 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Kho tri thức

Phát hiện bến neo chìm 4.000 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các chuyên gia tìm thấy hàng loạt mỏ neo kim loại và dấu vết tàu thuyền cổ, mở ra cánh cửa mới vào lịch sử hàng hải của khu vực.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Khi tiến hành một cuộc khảo sát dưới nước quy mô lớn dọc theo bờ biển phía đông Fethiye, tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm thấy nhiều quần thể di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là tàn tích của một bến neo đậu cổ xưa bị nhấn chìm. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Bến neo đậu tàu thuyền này ước tính có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong quá khứ, bến neo đậu này được sử dụng liên tục từ Thời Kỳ Đồ Đồng đến Thời Kỳ Ottoman. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Rất nhiều mỏ neo kim loại nằm dưới đáy biển cho các chuyên gia khảo cổ hiểu rằng, tàu thuyền đã dừng lại đổ ở đây phổ biến cách đây hàng ngàn năm trước. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Phân tích sơ bộ cho thấy nơi neo đậu này từng phục vụ các tàu thuyền di chuyển giữa Ai Cập, Palestine, Lebanon, Syria và các cảng Hatay, Adana và Mersin. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Bến neo đậu này được xác định khá chuẩn xác bởi nó đáp ứng được một số tiêu chí được biết đến từ các sách hướng dẫn hàng hải cổ đại và các bằng chứng khảo cổ học tương đồng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Khám phá này đã khiến các nhà khảo cổ học dưới nước vô cùng phấn khích. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Bến tàu #neo đậu #tàu thuyền #mỏ neo #dưới nước #hàng hải

