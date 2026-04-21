Phát hiện 4 phương tiện vận chuyển cát lậu ở Đồng Tháp

Ngày 21/4, thông tin từ Công an xã Ngũ Hiệp (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 4 phương tiện tàng trữ, vận chuyển cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 2h, ngày 20/4, Tổ Công tác của Công an xã Ngũ Hiệp phát hiện 4 chiếc tàu không số hiệu trên tuyến Sông Tiền (đoạn thuộc thủy phận ấp Long Quới) có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phương tiện vận chuyển cát lậu bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang 4 phương tiện đang chứa từ 5,4 đến 12,6 m3 cát, tuy nhiên người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện và các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số cát nêu trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.