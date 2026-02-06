Bắt quả tang 2 phương tiện tàng trữ cát lậu ở Vĩnh Long

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa bắt 2 phương tiện tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, thu giữ hơn 90m3 cát không rõ nguồn gốc.

Ngày 6/2, thông tin từ Công an xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 01 phương tiện vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 14h10, ngày 30/01, trong quá trình tuần tra trên sông Rạch Cừ, Công an xã Thanh Hải phát hiện 01 tàu sắt màu xanh, không gắn biển kiểm soát đang bơm cát từ khoang chứa lên bờ.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật, phương tiện vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.Đ (SN 1986, thường trú tại ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp gần 60m3 cát trên phương tiện.

Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 27/01, trên thuỷ phận sông Tiền, Công an xã Thạnh Trị phát hiện 01 ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phương tiện chở cát lậu bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông N.Q.T (sinh năm 1997, ngụ ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 32 m3 cát trong khoang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.