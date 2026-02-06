Hà Nội

Sống xanh

Bắt quả tang 2 phương tiện tàng trữ cát lậu ở Vĩnh Long

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa bắt 2 phương tiện tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, thu giữ hơn 90m3 cát không rõ nguồn gốc.

Hạo Nhiên

Ngày 6/2, thông tin từ Công an xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 01 phương tiện vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 14h10, ngày 30/01, trong quá trình tuần tra trên sông Rạch Cừ, Công an xã Thanh Hải phát hiện 01 tàu sắt màu xanh, không gắn biển kiểm soát đang bơm cát từ khoang chứa lên bờ.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật, phương tiện vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.Đ (SN 1986, thường trú tại ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp gần 60m3 cát trên phương tiện.

Trước đó, vào khoảng 20h, ngày 27/01, trên thuỷ phận sông Tiền, Công an xã Thạnh Trị phát hiện 01 ghe gỗ không biển kiểm soát đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phương tiện chở cát lậu bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông N.Q.T (sinh năm 1997, ngụ ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 32 m3 cát trong khoang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sống xanh

Phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển “cát lậu” trong đêm

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt giữ 08 phương tiện vận chuyển, tàng trữ hơn 550 m3 cát trái phép.

Ngày 14/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ, xử lý 08 phương tiện vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép.

Trước đó, ngày 08/11, lực lượng Công an thực hiện tuần tra trên tuyến sông Tiền (khu vực thuộc địa phận xã Phú Túc) thì phát hiện 06 phương tiện thủy nội địa (gồm 01 ghe gỗ không số đăng ký; 03 sà lan số đăng ký BTr-7662; BTr-8543; LA-07882; 02 tàu sắt số đăng ký ĐT-26470; ĐT-26968) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

