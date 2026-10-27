Phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm, khởi tố 2 bị can ở Phú Thọ

Kiểm tra một nhà nghỉ tại xã Tu Vũ, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm, qua đó điều tra, khởi tố 2 bị can về tội môi giới mại dâm.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Thị Hương và Nguyễn Quý Tài để điều tra về tội môi giới mại dâm.

Triệu Thị Hương và Nguyễn Quý Tài tại Cơ quan điều tra. Ảnh CAT Phú Thọ

Trước đó, ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra nhà nghỉ T.H. trên địa bàn xã Tu Vũ, phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Triệu Thị Hương (SN 1981, trú xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ) là chủ cơ sở massage, tẩm quất Phương Béo - Cơ sở 2, có địa chỉ tại xã Tu Vũ và có liên quan đến vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Hương để điều tra về hành vi môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Hương khai nhận việc điều gái bán dâm có thông qua Nguyễn Quý Tài (SN 1983, trú xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ). Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Tài.

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 16/10, cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Triệu Thị Hương và Nguyễn Quý Tài về tội môi giới mại dâm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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