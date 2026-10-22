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Xã hội

Phú Thọ: Bắt Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim cùng Phó Trưởng phòng Kinh tế bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Mạnh Hưng

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim; Chủ tịch UBND xã Hợp Kim.

Cụ thể, ngày 18/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố đối tượng Hoàng Văn Lộc.
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Khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Văn Lộc.

Các bị can gồm: Phùng Sơn Hải (SN 1969, HKTT: phường Tương Mai, Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972, HKTT: xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) - Nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976, HKTT: Thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993, HKTT: phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố đối tượng Đinh Thanh Tùng.
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Cơ quan điều tra thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiền mặt tại nhà đối tượng Đinh Thanh Tùng.

Quá trình điều tra, đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 22/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc (SN 1971, HKTT: TDP 3, phường Hoà Bình) - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (nguyên Phó Giám đốc Sở tài chính tỉnh Hoà Bình cũ); Đinh Thanh Tùng (SN1973, HKTT: Thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi) - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ) và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983, HKTT: Thôn Vôi, xã An Nghĩa) - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố đối tượng Bùi Trọng Nghĩa.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025 tại xã Hợp Kim có xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để xử lý tình trạng sạt lở, theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, phương án hạ tải để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Nếu trong quá trình xử lý sạt lở có phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa tại bãi thải được UBND cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Nguồn kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim đã không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim; Bùi Trọng Nghĩa - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim đã thông đồng, cấu kết với 02 doanh nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 (địa chỉ đều ở xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm) để cấp 26 giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là 2.334.666,76 m3.

Tuy nhiên, lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, 2 doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp là 386.934,2 m3, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền là 25.447.657.200 đồng.

​Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đây là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương. Việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để theo quy định của pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo tín Minh Châu. Nguồn:VGP.
#Xã Hợp Kim #Chủ tịch xã Hợp Kim

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