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Xã hội

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo Tuệ Nhi/An Ninh Thủ Đô

Theo kết quả điều tra, ngày 30/1/2026, UBND xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ cấp Giấy xác nhận thu hồi khoáng sản số 1 cho hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh từ việc cải tạo đất của ông Trần Văn Tuân, bà Tống Thị Thắm, do Công ty TNHH HTC Phú Thọ thực hiện tại thửa đất số 126, tờ bản đồ số 54, thuộc khu 1 Ninh Dân, xã Hoàng Cương. Diện tích thu hồi là 577 m², với khối lượng đất 3.356 m³, tương đương 4.329,54 m³ khối nổi sau khi quy đổi theo hệ số giãn nở 1,29. Đất sau thu hồi được vận chuyển đến dự án xây dựng Khu đấu giá kỹ thuật hạ tầng Nam sân bay giai đoạn 3, thuộc phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.

Hình ảnh khai thác đất trái phép của doanh nghiệp.
Hình ảnh khai thác đất trái phép của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, từ tháng 3-2026, trong quá trình thi công, Trần Văn Thành (SN 1979, trú tại xã Hoàng Cương), Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ đã chỉ đạo nhân công sử dụng máy móc, phương tiện khai thác đất vượt ranh giới và khối lượng được xác nhận. Tổng khối lượng đất khai thác ngoài phạm vi cho phép là 9.038,67 m³ khối nổi, trên diện tích 2.134,01 m², thuộc các thửa đất số 126, 137, 127, 156 và 172, tờ bản đồ số 54. Số đất này được bán cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại T. L. cùng một số hộ dân trên địa bàn. Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự, tổng giá trị 9.038,67 m³ đất san lấp (khoáng sản nhóm IV) bị khai thác trái phép là 542 triệu đồng.

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Đối tượng Trần Văn Thành.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thành về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

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#Khởi tố #Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ #Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

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