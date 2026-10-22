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Xã hội

Công an Phú Thọ ngăn chặn người đàn ông tự tử sau khi tự đào mộ cho mình

Phát hiện người đàn ông tự đào hố làm huyệt mộ cho mình, Công an xã Vân Bán cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời can thiệp, đưa người này về nhà an toàn.

Nguyễn Hinh

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Vân Bán vừa ngăn chặn kịp thời người đàn ông có ý định tự sát sau khi tự đào mộ cho mình.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 18/10, Công an xã Vân Bán nhận tin báo về trường hợp ông L.V.H. (trú tại thôn Đá Cổng, xã Vân Bán) có biểu hiện tâm lý bất thường, tự đào hố với ý định làm huyệt mộ cho bản thân.

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Cán bộ công an kịp thời ngăn chặn ông H. Ảnh: CAT Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông H. có ý định tự gây nguy hiểm cho bản thân nên đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho ông H. và những người xung quanh.

Sau sự việc, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương đưa ông H. về nhà an toàn, đồng thời liên hệ Trạm Y tế xã để thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Gia đình cũng được vận động quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông.

Theo thông tin ban đầu, ông H. mắc bệnh tâm thần. Vụ việc cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương, cơ sở y tế và gia đình trong phát hiện, hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ mất an toàn tại cộng đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của người thân, đặc biệt là người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ tự gây hại, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.

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#Công an xã Vân Bán #Phú Thọ #sức khỏe tâm thần #an ninh trật tự #hỗ trợ cộng đồng

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