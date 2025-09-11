Phạt 2 doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn, vi phạm giấy phép môi trường

Công ty CP Giấy Thành Công II và Công ty TNHH Enigma có trụ sở ở Đà Nẵng vừa bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1359/QĐ-XPHC và Quyết định số 1360/QĐ-XPHC ngày 5/9/2025 xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức có hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần giấy Thành Công II, trụ sở chính tại Đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, có các hành vi vi phạm: Thải khí thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500m3/giờ đến dưới 5.000m3/giờ; không có thiết bị, dụng cụ, khu vực, kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

Khu công nghiệp Hòa Khánh nơi đặt trự sở chính của Công ty cổ phần giấy Thành Công II.

Hình thức xử phạt bằng tiền 85 triệu đồng. Đồng thời, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm, quy định tại điểm a khoản 8 điều 20 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Buộc chi trả kinh phí đo đạc và phân tích mẫu khí thải với tổng số tiền 7,5 triệu đồng theo Giấy đề nghị thanh toán của Phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung quy định tại điểm b khoản 8 điều 20 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

UBND thành phố yêu cầu ông Nguyễn Thanh Đức, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần giấy Thành Công II, nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần giấy Thành Công II không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Cùng với đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Enigma, trụ sở chính tại Lô BII-1, Cụm công nghiệp Chợ Lò, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng, có các hành vi vi phạm: thực hiện không đúng một trong các nội dung Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện; không phân định chất thải nguy hại theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định.

Hình thức xử phạt gồm: phạt tiền 35 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; phạt tiền 90 triệu đồng đối với hành vi không phân định chất thải nguy hại theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định. Tổng số tiền phạt 125 triệu đồng.

UBND thành phố yêu cầu ông Phạm Công Toàn, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Enigma, nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Enigma không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cơ sở sơ chế xoài gây ô nhiễm, ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt: