Thế giới

Hé lộ kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Florida

Mỹ và Ukraine đều cho biết cuộc đàm phán diễn ra "tích cực" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

An An (Theo NBC News)

NBC News đưa tin ngày 1/12, các quan chức cấp cao của Mỹ và một phái đoàn Ukraine đã gặp nhau tại Florida (Mỹ) ngày 30/11 để tham gia vòng thảo luận mới nhất về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đại diện phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff trong khi phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dẫn đầu. Cùng tham dự cuộc đàm phán còn có Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người không giữ chức vụ chính thức nào trong Chính phủ Mỹ nhưng đóng vai trò cố vấn không chính thức.

my.png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TASS.

Hai bên đều cho biết cuộc đàm phán diễn ra "tích cực" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Rubio cho biết các cuộc đàm phán không chỉ thảo luận về các điều khoản chấm dứt xung đột (Nga - Ukraine) mà còn bàn đến các điều khoản thiết lập sự thịnh vượng lâu dài cho Ukraine.

"Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay (30/11), cuộc họp diễn ra rất hiệu quả và hữu ích. Tôi nghĩ rằng đã có thêm nhiều tiến triển", Ngoại trưởng Rubio phát biểu sau cuộc họp.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh mong muốn xây dựng Ukraine trở thành một quốc gia "thịnh vượng". Ông không đi sâu vào chi tiết, cũng không trả lời câu hỏi của các phóng viên.

"Như tôi đã nói, mục tiêu của chúng tôi ở đây là chấm dứt xung đột, nhưng không chỉ đơn thuần là chấm dứt cuộc chiến. Chúng tôi còn muốn giúp Ukraine được an toàn mãi mãi và quan trọng không kém là chúng tôi muốn họ bước vào một thời đại thịnh vượng thực sự", Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp.

Ông Umerov đồng tình với quan điểm của Ngoại trưởng Rubio, nói rằng: "Mục tiêu của chúng tôi là một nước Ukraine thịnh vượng và hùng mạnh".

"Chúng tôi đã thảo luận về mọi vấn đề quan trọng đối với Ukraine, đối với người dân Ukraine, và Mỹ đã rất ủng hộ", ông Umerov nói thêm, đồng thời mô tả cuộc họp là "hiệu quả" và "thành công".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiến triển trong đàm phán về kế hoạch hòa bình Ukraine

Nguồn video: VTV
