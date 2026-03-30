Phan Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025

Chung kết Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra vào tối ngày 29/3 tại TP HCM, quy tụ 47 thí sinh. Kết quả chung cuộc, Phan Phương Oanh đăng quang hoa hậu. Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như. Trương Tâm Như đoạt danh hiệu á hậu 2.

Trước đó, top 3 gồm: Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Phan Phương Oanh nhận câu hỏi từ đương kim Miss World với nội dung: “Năm nay, cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Với tư cách là Miss World Vietnam, bạn muốn gửi gắm điều gì đến thế giới về đất nước Việt Nam thân yêu của mình?”.

Trương Tâm Như trả lời tiếng Anh trôi chảy với nội dung tạm dịch: “Tôi đến từ Việt Nam và chào mừng các bạn đến với đất nước thân yêu của tôi. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đặt chân tới đất nước tôi, tôi muốn đưa bạn đi dạo quanh nơi này, từ ẩm thực cho đến con người.

Nếu bây giờ bạn đang thấy đói, đất nước tôi vốn nổi tiếng với những món ăn ngon và rẻ. Đó là thế giới đồ ăn đường phố, nơi mỗi vùng miền lại có một đặc sản riêng. Về cảnh quan, tôi phải nói rằng bạn sẽ bị kinh ngạc bởi sự hùng vĩ mà bạn sắp được chiêm ngưỡng, từ núi non cho đến biển cả.

Và điều cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn nói về con người Việt Nam: kiên cường, hy vọng, thân thiện, giàu lòng nhân ái và chăm chỉ. Còn rất nhiều từ ngữ nữa mà tôi cần dùng để mô tả hết phẩm chất của người Việt. Nếu bạn muốn cảm nhận tâm hồn của đất nước tôi, hãy đến Việt Nam sớm nhất có thể, đặc biệt là vào kỳ thi Miss World lần thứ 73 sắp tới. Hy vọng bạn sẽ yêu thích đất nước tôi - nơi có nhiều món ăn ngon, cảnh vật đẹp, con người thân thiện”.

Lê Phương Khánh Như cho biết: "Tôi rất vui khi vào top 3 Miss World Vietnam 2025. Sáng nay, chúng tôi đã nhận được cái ôm từ ban tổ chức cuộc thi. Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi đến từ Việt Nam và muốn kể rằng con người Việt Nam đã vượt qua những khó khăn về dịch COVID-19, bão lũ như thế nào. Tôi tự hào khi là người Việt Nam và là thí sinh Miss World Vietnam để lan tỏa dự án nhân ái.

Việt Nam sẽ là nơi tổ chức Miss World lần thứ 73. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam vươn mình tiến về phía trước với niềm tự hào, sự kiên cường và lòng nhân ái. Chào mừng bạn đến với Việt Nam, chào mừng bạn đến với Miss World".

Trước đó, top 6 bước vào phần thi ứng xử gồm: Đỗ Thùy Linh, Trương Tâm Như, Trần Thị Phương Linh, Lê Phương Khánh Như, Phan Phương Oanh và Lê Ngọc Như Quỳnh.

Đỗ Thùy Linh nhận câu hỏi từ giám khảo Hà Kiều Anh: "Đâu là thách thức lớn nhất mà trẻ em trên thế giới đang phải đối mặt. Bạn sẽ hành động ra sao để góp phần giải quyết thách thức đó?".

Đỗ Thùy Linh trả lời: "Dù ở đất nước hay khu vực nào, trẻ em vẫn gặp nhiều thách thức. Có những nơi, trẻ em gặp áp lực việc học tập hay ảnh hưởng từ công nghệ. Tuy nhiên, có những vùng đất như châu Phi, trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả cơ hội phát triển và học tập.

Vậy chúng ta phải cần chung tay, không chỉ là tuyên truyền, kêu gọi mà cần cùng nhau giúp đỡ để hoàn cảnh các em được cải thiện, có nơi để học tập, có điều kiện để sống và phát triển bản thân. Tôi tin rằng trẻ em là mầm non của đất nước. Đất nước sẽ ra sao cũng được quyết định bởi tương lai của trẻ em chúng ta".

Theo Znews, Phan Phương Oanh nhận câu hỏi từ Hoa hậu Tiểu Vy: “Bạn mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam điều gì, từ quá khứ, hiện tại và tương lai?”.

Phan Phương Oanh chia sẻ: "Tôi mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam ở quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng. Trong quá khứ, chúng ta đã biết đến dân tộc với ý chí, lòng quả cảm. Hiện tại, chúng ta đang biết đến một Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúng ta đang làm tốt ở nhiều khía cạnh, từ thể thao, văn hóa đến du lịch. Thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức và khao khát thể hiện bản thân. Tương lai, Việt Nam của chúng ta chắc chắn có thể ghi tên và trở thành một trong những đất nước phát triển về sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp hay tài nguyên đứng đầu châu Á. Tôi tin rằng chúng ta có thể làm rạng danh Việt Nam".

Lê Ngọc Như Quỳnh nhận câu hỏi từ giám khảo Lê Nguyễn Bảo Ngọc: “Hiện tại, giới trẻ được ví là tương lai của Trái Đất xanh và bền vững. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ môi trường, không dừng lại ở phong trào mà sẽ là những hành động thực chất?”.

Lê Ngọc Như Quỳnh trả lời: “Giới trẻ hiện nay mang trong mình nhiều khát khao và lý tưởng. Với câu hỏi về việc bảo vệ môi trường, chúng ta chỉ có một thế giới. Vì thế, chúng ta cần bảo vệ ngôi nhà chung và thế giới xanh. Ngày hôm qua - 28/3, toàn cầu tắt đèn, để bảo vệ Trái Đất. Đây là phong trào thể hiện hành động bảo vệ môi trường. Tôi tin rằng giới trẻ có những hành động cụ thể như dọn rác, đổ vỡ sau bão lũ…”.

Theo Arttimes, câu hỏi dành cho Lê Phương Khánh Như là: "Trong khi thế giới vẫn còn hàng triệu người thiếu ăn thì lại có những nơi lãng phí thực phẩm mỗi ngày. Theo bạn, đâu là giải pháp để đảm bảo an ninh lương thực một cách bền vững và công bằng?".

Trong phần trả lời, Khánh Như cho rằng Việt Nam có lợi thế khi sở hữu nền văn minh lúa nước lâu đời và nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu, qua đó tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản lý an ninh lương thực.

Tuy nhiên, Khánh Như cũng chỉ ra thực trạng đáng lo ngại khi hàng trăm triệu người trên thế giới vẫn thiếu ăn, trong khi một lượng lớn thực phẩm bị lãng phí mỗi ngày. Theo cô, vấn đề không chỉ nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung mà còn là câu chuyện về nhận thức.

Từ góc nhìn cá nhân, thí sinh nhấn mạnh vai trò của những hành động thiết thực, bắt đầu từ việc trở thành người tiêu dùng có trách nhiệm, biết trân trọng thực phẩm và giảm thiểu lãng phí. Đồng thời, cô bày tỏ mong muốn sử dụng tiếng nói của người trẻ để lan tỏa nhận thức, đóng góp vào các sáng kiến liên quan đến an ninh lương thực, hướng tới việc chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể.

Câu hỏi của Trần Phương Linh là: "Hành trang quan trọng nhất để phụ nữ Việt Nam tự tin bước ra thế giới là gì?". Trần Phương Linh cho rằng hành trang đó là nội lực của người phụ nữ. Nội lực ở đây là sự tự tin và lòng nhân ái. Tự tin để không e ngại, để có thể giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Lòng nhân ái để yêu thương, lan tỏa tình yêu thương.

Giám khảo, diễn viên Nhật Kim Anh đặt câu hỏi cho Trương Tâm Như về vai trò của người trẻ Việt Nam trong việc góp phần xây dựng hòa bình thế giới.

Trương Tâm Như cho rằng hòa bình không chỉ là khái niệm lớn lao gắn với việc không có chiến tranh, mà còn hiện diện trong đời sống tinh thần của mỗi người. Cô chỉ ra rằng ngay cả khi sống trong môi trường ổn định, nhiều người vẫn cảm thấy bất an, trong đó một nguyên nhân đến từ “bạo lực ngôn từ” trong giao tiếp hằng ngày.

Từ đó, thí sinh nhấn mạnh những hành động đơn giản nhưng thiết thực như lắng nghe thay vì chỉ trích, yêu thương thay vì phán xét và giữ thái độ tích cực trong cách nhìn nhận bản thân và người khác.

Top 10 gọi tên: Võ Đoàn Bảo Hà, Lê Phương Khánh Như, Trần Thị Phương Linh, Phùng Thị Diệu Linh, Trương Tâm Như, Nguyễn Lan Nhi, Lê Phương Quyên, Ngô Thị Kiều Anh, Lê Ngọc Như Quỳnh và Phan Phương Oanh.

Top 20 gọi tên: Lê Phương Khánh Như (Người đẹp Bản lĩnh), Lê Thị Trang (Người đẹp Tài năng, Bùi Thu Thủy (Người đẹp Truyền thông), Trịnh Yến Nhi (Người đẹp Biển), Trịnh Vũ Hồng Duyên (Người đẹp Biển do khán giả bình chọn), Trần Thị Kiều Anh (Người đẹp Thể thao), Nguyễn Đào Tuyên Dương (Người đẹp Thời trang), Phan Hải Như (Người đẹp Du lịch), Lê Ngọc Như Quỳnh,

Trần Thị Phương Linh, Phùng Thị Diệu Linh, Võ Đoàn Bảo Hà, Nguyễn Lan Nhi, Ngô Thị Kiều Anh, Lê Phương Quyên, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thảo Linh, Trương Tâm Như và Phan Phương Oanh.