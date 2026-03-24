5 người đẹp gây chú ý nhất Miss World Vietnam 2025 trước thềm chung kết

Trước đêm chung kết, Miss World Vietnam 2025 dần lộ diện những gương mặt nổi bật cả về nhan sắc lẫn thành tích.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nguyễn Lan Nhi là một trong những thí sinh nổi bật của Miss World Vietnam 2025 khi lọt top 10 Người đẹp Tài năng và tạm thời đứng trong top 6 Người đẹp được yêu thích nhất. Ảnh: FB Lan Nhi.
Theo Gia Đình &amp; Xã Hội, trước Miss World Vietnam 2025, cô từng vào top 8 Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô 2019 và giành danh hiệu Người đẹp khả ái tại Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017. Ảnh: FB Lan Nhi.
Phan Hải Như ghi dấu ấn với thành tích top 10 Người đẹp Tài năng, đồng thời tạm xếp trong top 12 Người đẹp được yêu thích nhất ở Miss World Vietnam 2025. Ảnh: FB Hải Như.
Cô cho biết từng bỏ lỡ nhiều cơ hội thi sắc đẹp vì sự do dự. Đến với Miss World Vietnam 2025, Hải Như xem đây là hành trình khẳng định bản thân và vượt qua giới hạn cá nhân. Ảnh: FB Hải Như.
Mai Uyên Nhi là ứng viên sáng giá khi góp mặt trong top 10 Người đẹp Tài năng và tạm thời đứng ở top 18 Người đẹp được yêu thích nhất ở Miss World Vietnam 2025. Ảnh: FB Mai Uyên Nhi.﻿
Người đẹp gây chú ý khi thể hiện khả năng ca hát và chơi nhạc cụ trong phần thi tài năng, cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh. Ảnh: FB Mai Uyên Nhi.
Trần Thị Kiều Anh là thí sinh có thành tích nổi bật khi vào top 4 đề cử Người đẹp Thể thao, top 10 Người đẹp Tài năng và tạm thời nằm trong top 21 Người đẹp được yêu thích nhất ở Miss World Vietnam 2025. Ảnh: FB Kiều Anh.
Theo Báo Hà Tĩnh, Kiều Anh từng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đăng quang hoa khôi của trường năm 2023 và giành danh hiệu Người đẹp áo dài tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên cùng năm. Ảnh: FB Kiều Anh.
Lê Thị Trang lọt top 10 Người đẹp Tài năng và tạm thời có mặt trong top 25 Người đẹp được yêu thích nhất. Với phong độ ổn định, cô được xem là nhân tố có thể tạo bất ngờ trong chặng cuối cuộc thi. Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 29/3, hứa hẹn mang đến màn cạnh tranh gay cấn. Ảnh: FB Lê Thị Trang.
Xem video: "Kiều Anh khoe vẻ gợi cảm ở Miss World Vietnam 2025". Nguồn FB Kiều Anh
