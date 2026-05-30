[e-Magazine] Thanh Tâm: ‘Tôi muốn trưởng thành hơn sau mỗi vai diễn’

Trong cuộc trò chuyện cùng PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên lần đầu chia sẻ nhiều hơn về áp lực tâm lý khi đảm nhận vai Thùy Trang trong “Dưới ô cửa sáng đèn”, hành trình trưởng thành với nghề cũng như mong muốn được khán giả ghi nhận bằng thực lực diễn xuất.

- Trong “Dưới ô cửa sáng đèn”, nhân vật Thùy Trang có điểm nào khiến chị cảm thấy gần gũi hoặc giống mình ngoài đời nhất?

Nhân vật Thùy Trang là một nhân vật có hoàn cảnh rất đặc biệt. Ngay từ giai đoạn tiền kỳ phim, khi được đọc kịch bản và tìm hiểu về nhân vật, tôi đã rất thương và đồng cảm với những biến cố gia đình mà nhân vật trải qua.

Tôi đồng cảm với sự cô đơn, buồn tủi khi mất đi những người thân trong gia đình. Đó cũng là điều tôi từng trải qua trong cuộc sống, nên tôi cảm thấy rất gần gũi với nhân vật.

Tôi cũng hiểu vì sự cô đơn đó mà nhân vật đã đi lầm đường lạc lối, và đó lại là điểm khác biệt giữa tôi với nhân vật.

- Trong quá trình bấm máy, có phân đoạn hay diễn biến tâm lý nào của nhân vật khiến chị gặp nhiều áp lực nhất khi thể hiện?

Ở những phân đoạn tâm lý nặng, tôi cũng hơi áp lực với bản thân một chút. Đặc biệt là phân đoạn đầu tiên tôi xuất hiện với cảnh tự tử.

Tôi vừa phải diễn đúng tâm trạng chán nản của nhân vật, vừa phải chú ý căn đúng góc máy, đúng cự ly để đảm bảo an toàn cho set quay. Đó cũng là phân cảnh mà không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người trong ê-kíp đều rất tập trung để mọi thứ diễn ra trơn tru nhất.

- Từ những bộ phim ngắn thời sinh viên cho đến các dự án chuyên nghiệp hiện tại, chị thấy bản thân thay đổi rõ nhất ở kỹ năng diễn xuất hay trong tư duy làm nghề?

Tôi nghĩ bản thân thay đổi ở cả kỹ năng lẫn tư duy làm nghề, nhưng rõ nhất chắc là tư duy.

Trước đây tôi thường chỉ tập trung làm sao để diễn đúng, còn bây giờ tôi học cách hiểu nhân vật sâu hơn, hiểu tổng thể câu chuyện và biết lắng nghe bạn diễn nhiều hơn. Tôi cũng trưởng thành hơn trong cách làm việc với ê-kíp và áp lực nghề.

- Chị có từng lo việc khán giả quá chú ý đến ngoại hình sẽ khiến nỗ lực diễn xuất của mình bị nhìn nhận chưa trọn vẹn?

Có chứ. Tôi từng sợ mọi người sẽ chú ý đến ngoại hình nhiều hơn những gì mình cố gắng trong nghề.

Nhưng thay vì áp lực quá lâu, tôi nghĩ điều duy nhất mình có thể làm là nghiêm túc với từng vai diễn. Tôi tin khi mình đủ cố gắng và có sự tiến bộ, khán giả sẽ dần nhìn thấy năng lực của mình nhiều hơn.

- Chị mong khán giả sẽ nhớ đến mình ở điều gì nhất?

Điều tôi mong khán giả nhớ đến không chỉ là ngoại hình mà là hình ảnh một người nghệ sĩ nghiêm túc và luôn cố gắng tiến bộ.

Tôi hy vọng sau mỗi dự án, khán giả sẽ thấy Thanh Tâm trưởng thành hơn một chút trong diễn xuất và cảm nhận được sự chân thành của tôi với nghề.

- Sở hữu gương mặt được nhận xét có nét giống Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi, chị đón nhận những lời so sánh này thế nào? Và chị từng nghĩ đến việc thử sức ở một cuộc thi nhan sắc chưa?

Thật ra khi được so sánh với những nghệ sĩ rất đẹp và thành công như Phạm Băng Băng hay Lưu Diệc Phi, tôi thấy vui và hơi ngại nhiều hơn.

Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một nét riêng nên xem đó như một lời động viên hơn là áp lực phải giống ai.

Còn về các cuộc thi nhan sắc, hiện tại tôi vẫn muốn ưu tiên cho diễn xuất.

- Nếu một ngày quyết định bước vào một cuộc thi sắc đẹp, chị nghĩ đâu sẽ là lợi thế lớn nhất của mình ngoài ngoại hình?

Tôi nghĩ ở một cuộc thi sắc đẹp, ngoại hình là điều giúp mình được chú ý, nhưng để đi lâu thì cần bản lĩnh và cá tính riêng.

Tôi không phải người quá ồn ào, nhưng tôi tin sự kiên trì, thái độ làm nghề nghiêm túc và sự đồng cảm là điều tạo nên giá trị bền vững cho một người. Tuy nhiên hiện tại tôi vẫn muốn chuyên tâm hơn cho công việc diễn xuất của mình.

- Bên cạnh đó, khán giả còn ưu ái gọi chị là “nữ thần mặt mộc”. Việc luôn bị đặt dưới kỳ vọng về ngoại hình có bao giờ khiến chị cảm thấy áp lực trong cuộc sống thường ngày?

Tôi rất trân trọng tình cảm mọi người dành cho mình, nhưng thật lòng đôi lúc cũng có áp lực.

Vì khi mọi người quen với hình ảnh “mặt mộc” hay vẻ ngoài chỉn chu, tôi sẽ tự nhắc bản thân phải giữ năng lượng và hình ảnh tốt mỗi khi xuất hiện. Nhưng tôi cũng đang học cách thoải mái hơn với chính mình, vì tôi nghĩ sự tự nhiên mới là điều khiến một người lâu bền.