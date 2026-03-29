Ai sẽ đăng quang Miss World Vietnam 2025?

Giữa dàn thí sinh đồng đều và đầy tiềm năng, cuộc đua đến vương miện Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 đang trở nên khó đoán.

Lê Phương Khánh Như là thí sinh đầu tiên vào thẳng top 20 Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 sau khi chiến thắng phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Theo Người Đưa Tin, ngoài danh hiệu Người đẹp bản lĩnh, Khánh Như còn vào top 10 Người đẹp tài năng và top 4 Queen Talk. Nhiều người dự đoán cô sẽ làm nên chuyện trong chung kết Miss World Vietnam 2025.
Theo Gia đình &amp; Xã hội, Lê Thị Trang là thí sinh thứ hai được đặc cách vào top 20 Miss World Vietnam 2025 sau khi cũng đoạt danh hiệu Người đẹp Bản lĩnh. Người đẹp cao 1m73, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Anh Thương mại, Trường Đại học Thương mại.
Nguyễn Đào Tuyên Dương cao 1m8, có số đo ba vòng 82-60-94 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM và hiện là kỹ sư. Tuyên Dương vào top 5 Người đẹp Biển do ban giám khảo lựa chọn và top 5 Người đẹp Thời trang ở Miss World Vietnam 2025.
Phạm Thùy Dung vào top 5 Người đẹp Biển do ban giám khảo lựa chọn ở Miss World Vietnam 2025. Cô cao 1m75, có số đo ba vòng 78-63-90 cm. Thùy Dung hiện tại là sinh viên khoa Luật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Phan Phương Oanh vào top 10 Người đẹp du lịch, top 4 Queen Talk ở Miss World Vietnam 2025. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022.
Theo Znews, Trần Thị Phương Linh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Cô cao 1m73, từng lọt vào top 8 Người đẹp bản lĩnh, vòng thi phụ thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025.
Võ Đoàn Bảo Hà từng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Hiện tại, ở Miss World Vietnam 2025, cô thuộc nhóm thí sinh tiềm năng.
Lê Phương Quyên cao 1m72, có số đo ba vòng 82-61-94 cm. Cô tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương, từng đoạt á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023. Ở Miss World Vietnam 2025, Phương Quyên vào top 8 Người đẹp bản lĩnh.
Lê Ngọc Như Quỳnh cao 1m72, có số đo ba vòng 77-56-87 cm. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính - Ngân hàng (Học viện Ngân hàng).
Trần Thị Kiều Anh vào top 4 Người đẹp Thể thao, top 10 Người đẹp Tài năng, top 8 Người đẹp Bản lĩnh ở Miss World Vietnam 2025. Cô cao 1m72, có số đo ba vòng 81-64-92 cm.
Bùi Thu Thủy cao 1m71, có số đo ba vòng 83-60-92cm. Trước khi tham gia Miss World Vietnam 2025, cô từng vào top 15 Miss Grand Vietnam 2025.
Nguyễn Thị Thu Hằng đoạt Á khôi 1 Sinh viên Thanh lịch 2024, vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô được kỳ vọng làm nên chuyện trong chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tối ngày 29/3.
Xem video: "Top 5 Người đẹp Biển do ban giám khảo Miss World Vietnam 2025 lựa chọn". Nguồn Fanpage Miss World Vietnam
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Miss World Vietnam)
#sắc đẹp #cuộc thi #Miss World Vietnam #Miss World Vietnam 2025 #Hoa hậu Việt Nam #hoa hậu

